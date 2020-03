Rapid-Fans: „Der Kapitän muss bleiben“

Der SK Rapid gewann gestern das Heimspiel gegen den SV Mattersburg mit 3:1 und verteidigte damit den dritten Tabellenplatz. Wir wollen uns ansehen was...

Der SK Rapid gewann gestern das Heimspiel gegen den SV Mattersburg mit 3:1 und verteidigte damit den dritten Tabellenplatz. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur gestrigen Partie gegen die Burgenländer sagen. Alle Fanmeinungen stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Ernesto: „Sehr gutes Spiel von Rapid – engagierte Leistung heute und auch wesentliche Spieler vorne mit einer klaren Steigerung. So gefällt mir das.“

Fox Mulder: „Gutes Spiel. Klare Leistungssteigerung von vielen wichtigen Spielern wie Murg und Arase. Insgesamt wirkte die gesamte Mannschaft motivierter und entschlossener. Man hat sich gut bewegt und deshalb wirkte auch der Spielaufbau und das Passspiel verbessert. Bitte weiter so!“

Hütteldorfer94: „Verdienter Sieg! Nach einer mäßigen bis schwachen 1. Halbzeit zeigt unsere Mannschaft in Hälfte 2 eine couragierte Leistung. Das ist für mich durchaus bemerkenswert, weil wir ja normalerweise nach der Pause eher abbauen. Ein besonders großes Lob hat sich heute aber unser Kopfballwunder Stefan Schwab verdient. Einmal mehr eine starke Performance heute!“

Hugo_Maradona: „Ich bin schon sehr oft grantiger in der U4 gesessen. Das war teilweise schon sehr ok. Natürlich noch Luft nach oben, aber grundsätzlich eine starke Partie von uns. Der Captain hat eine ganz starke Partie gezeigt. Unabhängig von den zwei Toren müssen wir ihn halten. “

LiamG: „Pflichtsieg gegen den 9. der Tabelle eingefahren. Mattersburg hat uns viel Raum gelassen was uns entgegen kam, ganz vorne wurde einfach viel zu viel vergeben. Einmal mehr danke an Taxi und den Kapitän.“

drara: „Rapid muss jetzt Stück für Stück konstanter werden. Aber ich bin trotzdem froh, dass es jetzt besser rennt als noch letzte Saison. Verbesserung klar erkenntlich. aber viel Luft nach oben ist ebenso klar erkenntlich.“

ContractChiller: „Defensiv nicht immer überzeugend, aber die meisten Situationen entstanden aus Standards und da sind die Mattersburger einfach stark und wir ein wenig anfällig. Das soll die gesamte Leistung aber nicht schmälern. Eigentlich waren da heute Chancen für drei Spiele dabei, aber bei 3:1 nimmt man das halt zur Kenntnis. Fahrlässig ist es allemal was da vergeben wurde, herausgespielt waren sie allerdings großteils richtig stark und genau das will ich bei meiner Rapid sehen. Bravo, für mich war das heute ein Schritt nach vorne.“

Rapid_Wien: „Gute Leistung heute von der gesamten Mannschaft! Der Start ins Frühjahr ist damit sehr gut gelungen. Teilweise hat man heute auch gutes Pressing erkennen können!“

rabbitmountain: „Ergebnis passt für mich. Ich fand unsere spielerische Leistung aber ähnlich wie schon gegen Wattens und Hartberg: einige wenige gute Phasen und leider viel Leerlauf. Wirklich stark waren wir heute von Minute 45 bis 60 – da hätte das Spiel zum Debakel für die Burgenländer werden müssen.“

schleicha: „Teilweise wieder etwas „launisch“ – trotz allem war es wie erwartet der Sieg gegen Mattersburg. Nutzen wir unsere Chancen dann hätte wir auch sechs bis sieben Tore schießen können. Umgekehrt hätten wir auch drei bis vier bekommen können. Ergebnis hat also schon so ungefähr gepasst. Schwab mit einer starken Partie – für mich weiterhin ein sehr, sehr wichtiger Spieler und gerade seine Kopfball- und Schussstärke sind oft Gold wert in schwierigen Partien. Petrovic ebenfalls mit guter Leistung. Man sieht warum er derzeit die Oberhand hat gegenüber Grahovac als Nebenspieler von Schwab.“

Tribal: „Gratulation an Lukas Marek zum gelungenen Stadionsprecher-Debut.“

