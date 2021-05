Rapid-Fans: „Der WAC hat mit uns eine Rechnung offen“

Nach den beiden Siegen gegen die WSG Tirol will der SK Rapid mit einem Heimsieg gegen den Wolfsberger AC drei weitere Punkte einfahren, da...

Nach den beiden Siegen gegen die WSG Tirol will der SK Rapid mit einem Heimsieg gegen den Wolfsberger AC drei weitere Punkte einfahren, da in den letzten Runden der Saison ein schweres Restprogramm auf die Grün-Weißen wartet. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von ihrer Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

schleicha: „Die Wolfsberger haben noch eine Rechnung offen. Und nach einem 8:1 werden die wohl alles daran setzen, um nicht noch einmal zu verlieren. Wird eine schwierige Partie. Hoffe aber, dass uns die Pause gutgetan hat und vor allem Kara sich wieder ein wenig erholt hat. Der wirkte meiner Meinung nach überspielt. Ein Sieg wäre im Hinblick auf Platz zwei sehr wichtig. Da könnte man dann ohne großen Druck in die letzten drei Spiele gehen und diese Top Platzierung absichern. Denke aber, der WAC wird eine harte Nuss und rechne eher mit einem X.“

Silva: „Ein Sieg wäre ein sehr großer Schritt am Weg zum zweiten Platz. So leicht wie beim Hinspiel wird es nicht. Ich erwarte mir keine Überraschungen bei der Aufstellung.“

revo: „Das wird ein ordentlich schweres Spiel. WAC die zweitstärkste Auswärtsmannschaft nach Red Bull Salzburg. Ich denke so etwas wie den WAC 2020/21 gab’s ohnehin noch nie in der Bundesliga-Geschichte, der Unterschied zwischen den Ergebnissen zuhause in Wolfsberg und auswärts ist ja absolut absurd hoch. Sollte man das wirklich gewinnen, dann ist alles noch möglich in dieser Saison, aber es wird sehr schwer und ich rechne eher mit einem glücklichen X für Rapid. Man sollte auch nicht vergessen, dass die Kärntner sich sicherlich für das 1:8 revanchieren wollen.“

grubi87: „Wir sind Rapid, so leicht machen wir uns das Leben nicht. Daher kein Sieg zu erwarten. Dazu hat der WAC acht gute Grunde, uns fressen zu wollen.“

chris843: „Ein Sieg, und wir wären eigentlich durch. Im Normalfall bekommt Sturm von RB Salzburg eines auf die Mütze, damit wären das neun Punkte Vorsprung bei mehr als zehn Toren besserer Tordifferenz. Wenn der LASK gewinnt, bleiben wir bei 7 Punkten. Danach haben wir RB, wo wir was auf die Mütze bekommen. Wären danach noch zwei Runden zu spielen und nur noch sechs zu vergebende Punkte bei vier Punkten Vorsprung. In der Runde haben wir dann Sturm und der LASK hat Red Bull Salzburg. Da sollte, wie gesagt im Normalfall, dann alles erledigt sein.“

Rapidler_1899: „Mit Haut und Haaren fressen. Das muss die Devise sein.“

Phil96: „Ein Sieg in der Partie und der 2. Platz ist quasi in der Tasche. Wäre sehr wichtig, dann könnte man echt ganz entspannt gegen die Dosen reingehen, statt wieder unter Druck zu stehen.“

MarkoBB8: „Geht man davon aus, dass Red Bull alle Spiele gewinnt sind wir unabhängig was die Konkurrenz macht nach einem Sieg gegen WAC fix Zweiter. Theoretisch könnte Sturm gleichziehen, aber die Tordifferenz ist bei uns +27 und bei Sturm +14.“

Boidi: „RB macht den Meistertitel wahrscheinlich in der 30. Runde gegen uns fix. Im nächsten Spiel gegen den LASK, wo es um nichts mehr geht verlieren sie sicher.“

damich: „Wir haben aktuell +13 auf Sturm, sollten wir gewinnen und Sturm verlieren haben wir zumindest +15! Das bedeutet wir müssten jedes Spiel mit zumindest mit -2 Toren verlieren, Sturm alle Spiele mit +2 gewinnen und drei dieser Partien müssten zumindest mit 3 Toren Unterschied ausgehen! Wenn da nicht ein 8:1 oder so dabei ist, ist der Kas gegessen! Hab´s schon paar Mal geschrieben, das 8:1 in Wolfsberg war eigentlich vier Punkte wert!“

Homegrower: „Einfach nicht nachlassen, gegen Wattens hat man gut gesehen, es liegt primär an uns. So einfach ist das und sollte jedem klar sein.“

