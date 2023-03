Rapid-Fans: „Derby-Sieg ist längst überfällig“

Heute findet das große Wiener Derby statt und während der SK Rapid seinen Platz im Meisterplayoff bereits sichern konnte, muss die Wiener Austria noch...

Heute findet das große Wiener Derby statt und während der SK Rapid seinen Platz im Meisterplayoff bereits sichern konnte, muss die Wiener Austria noch ein wenig zittern, ob es für einen Platz über dem Strich reicht. Bevor wir uns den Fanmeinungen widmen, empfehlen wir euch zwei Aspektanalysen, die die beiden formstarken Mittelstürmer und die Sperre des Schlüsselspielers Reinhold Ranftl behandeln. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Jonny Weissmüller: „Die Austria war chancenlos in Graz, mit etwas mehr Glück hätte das Sturm 6:1 gewinnen können! Die sind jetzt endlich fällig! Derbysieg incoming!“

Westwien1899: „Momentan spricht im Derby alles für uns. Solche Derbys haben wir aber eigentlich dann selten gewonnen.“

LiamG: „Wurscht was in den anderen Spielen passiert, wir müssen jetzt aufs obere Playoff schauen. Die 3 (1,5) Punkte können am Ende zwischen EC-Fixplatz oder Quali-Runden entscheiden.“

schleicha: „Mir völlig egal ob die Austria ins obere oder untere Playoff kommt – wichtig ist, dass unsere Mannschaft alles reinhaut und mit drei Punkten nach Hause fahrt. Wir brauchen jeden Punkt im Kampf um die internationalen Startplätze. Diesen Derby-Auswärtssieg zu schaffen wird schwer genug, denn sportlich sind sie leider doch auf Augenhöhe und selbst wenn es nicht so wäre sind Derbies oft unvorhersehbar. Was mich positiver stimmt ist Barisics generell starke Derbystatistik. Mit den Rückkehrern Auer und Pejic werden wir auch wieder etwas stabiler werden. Die Frage wird sein, wer in der Zentrale statt Kerschbaum auflaufen wird. Viele Optionen haben wir ja nicht. Vermute aber Petrovic nach seiner letzten Leistung. Spielerisch ok, aber in Sachen Zweikampf braucht es da schon einen anderen Auftritt als gegen die WSG.“

Phil96: „Priorität 1 sind die drei Punkte und der längst überfällige Derbysieg, wenn Wattens dann noch den Bonus liefert, wärs natürlich schon auch unterhaltsam (wenn auch sehr unrealistisch).“

gloggi99: „Unser Ziel muss Platz Drei sein in der Endabrechnung. Darum drei Punkte aus Favoriten mitnehmen. Gegen Sturm haben die Veicherl sehr viele Chancen zu gelassen. Nur einen überragenden Früchtl haben sie es zu verdanken gehabt, dass es nicht 5 oder 6 Trümmer geworden sind. Wird ein hart erkämpftes 1:0 in der 93 Minute durch Zimmermann!“

Woody: „Extrem wichtig, dass wir frei von der Leber weg spielen können. Das Risiko, dass bei uns die Spannung etwas abfallen könnte, sehe ich nicht. Das Derby kommt da gerade zur rechten Zeit. Wäre es auch für uns ein Entscheidungsspiel, wäre alles möglich. So jedoch, glaube ich an den längst überfälligen Derbysieg. Bei der Aufstellung haben wir dieses mal die Qual der Wahl. In der Zentrale gibts neben Pejic mit Petrovic auch wieder eine Alternative mehr. Auch Greil könnte man mal eine Etappe tiefer versuchen. Und Bajic und Strunz wären definitiv weitere Optionen für die Offensive, obwohl Zimmermann im Derby fast Pflicht ist. Auer statt Moormann sollte hingegen ein logischer Tausch sein, da Moormann sich gestern nicht unbedingt aufgedrängt hat. In Summe haben wir nicht nur den qualitativ stärkeren Kader als die Veilchen, sondern sind auch in der mannschaftlichen Entwicklung schon deutlich weiter. Wir gewinnen das!“

miffy23: „Selten eine bessere Gelegenheit gehabt, den Veilchen richtig weh zu tun. Wir haben keinen Druck, für sie geht es um alles. Können voll auf Konter spielen, da muss dann eben die nötige Effizienz und Kaltschnäuzigkeit her.“

N1ce *nd Sl0w: „Die Austria ist uns in den letzten Jahren schon so oft am Silbertablett gelegen und irgendwie haben wir es immer geschafft sie davonkommen zu lassen. Am Sonntag muss es einfach klappen, bitte einfach drüberfahren, danke.“

