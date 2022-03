Sturm-Fans: „Eine Punkteteilung wäre gerecht gewesen“

Der SK Sturm verlor zum Auftakt im Meisterplayoff das Auswärtsspiel gegen RB Salzburg mit 1:0 und hatte dabei bei einigen Entscheidungen des VARs Pech,...

Der SK Sturm verlor zum Auftakt im Meisterplayoff das Auswärtsspiel gegen RB Salzburg mit 1:0 und hatte dabei bei einigen Entscheidungen des VARs Pech, da zwei Elfmeter zurückgenommen wurden. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

wama: „Sehr engagiert und mit wirklich guter Matchtaktik gespielt, von Anfang an voll dagegengehalten, anfangs das Spiel sogar dominiert, leider die paar guten Ballgewinne nicht bestmöglich zu Ende gespielt. Der Schlüssel wäre unsere Führung gewesen, die auch absolut verdient gewesen wäre, weil man deutlich mehr fürs Spiel machte, nur vor dem Tor leider die teilweise falschen Entscheidungen traf. Am Ende verliert man ein Spiel durch leider wieder einmal einen Standard, den ausgerechnet Wöber im Nachsetzen reinmacht. Dass die danach die Räume bekamen, die wir ihnen davor nie gaben um einige Male zu dritt mit Höllentempo auf unsere Abwehr zuzulaufen, war logisch, führte aber zu keinem weiteren Gegentor.“

Pepi_Gonzales: „Ich muss die Statistiken posten, weil wir, wie ich finde, ein brutal gutes Spiel gemacht haben. 14 Schüsse gegen Salzburg ist stark. 21 Flanken ist stark mehr gewonnene Zweikämpfe ist stark. Außerdem habe ich schon lange kein heimisches Team mehr gesehen, das Salzburg teilweise in den eigenen Sechzehner gedrückt hat. Die Schwächen sind natürlich aber auch offenkundig wir brachten wenig bis nix aufs Tor. Salzburg aber in Wahrheit ja auch nicht.“

paytv23: „Am Ende sehe ich eine gute Gesamtleistung. Und ob der guten Chancen wäre eine Punkteteilung gerecht gewesen. Bin gespannt wer von den Teams im oberen Playoff den Salzburgern Punkte abringen können, oder sie vor ähnliche Probleme stellen kann.“

SturmfanDöblingMitCape: „Schade, dass man sich für eine gute Leistung nicht belohnen konnte. Wichtig ist für mich, dass die Leistung gepasst hat – die entscheidenden Spiele für uns kommen erst und da darf man optimistisch sein.“

FloB: „Solide Leistung, vorne leider zu wenig gemacht, und der VAR wollte auch nicht gönnen. War aber zu erwarten, dass wir heute nix holen. Jetzt heißts die Kärnter schlagen und gegen die Wiener nicht verlieren, dann sollte Platz 2 oder 3 schon möglich sein.“

Shadow Striker: „Ich finde Ilzer hat mit seiner Argumentation schon Recht und weist (vielleicht sogar unbewusst) auf ein essenzielles Problem beim VAR im Fußball hin. Bei Abseitsverdacht wird momentan nicht mehr gepfiffen, sondern einfach weitergespielt und dann später überprüft. Bei den beiden Elfersituationen wurde abgepfiffen, überprüft und dann bekommt der Gegner den Ball. Zumindest in der ersten Situation hätte man warten müssen bis die Situation geklärt ist, bevor man auf Elfer pfeift und dann überprüft wird.“

steinzeit: „Tolle Leistung der gesamten Mannschaft! Absolut auf Augenhöhe und stets brandgefährlich gegen ein Team, das regelmäßig in der CL-Gruppenphase auftritt bzw. auftreten wird. Den verdienten Punkt hat dieses VAR gestohlen. Zwei Mal (!) die Schiri-Entscheidung sehr bedenklich zu „overrulen“ hat einen bitteren Beigeschmack, aber egal, auf diese Leistung kann aufgebaut werden. Das werden noch geile Spiele!“

Sp1n: „Für mich war die zweite Situation auch kein Elfer. Ich frage mich eben nur beim ersten Elfmeter wieso man den nicht gibt? Es kann doch keine klare Fehlentscheidung sein, wenn der Schiri sich das ganze am Bildschirm anschaut und nach zwei Minuten sich immer noch nicht sicher ist ob es ein Elfmeter ist.“

Johnnie Gunther: „Spiel war gut. RB hatte die besseren Chancen, Sieg geht in Ordnung. Elfer-Rücknahme ist zach. Vor allem beim Zweiten versteh ich es nicht. Der Ball geht doch 100% auf den Arm und wenn der Arm nicht dagewesen wäre, wäre Jantscher an ihm vorbei Richtung Tor gegangen. Was soll das sein, wenn keine Verbreiterung der Körperfläche? Und eine zwingende Fehlentscheidung als Grundlage dafür, dass der VAR eingreift war es auch nicht. Wie auch immer. Am Ende stehen die erwarteten 0 Punkte. Der Weg dahin war aber etwas spannender als gedacht. Wirklich ärgern kann ich mich wegen einer Niederlage gegen RB einfach nicht, die sind halt irgendwie ein Alien.“

