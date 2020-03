Rapid-Fans: „Ein Sieg wäre eine echte Kampfansage“

Der SK Rapid trifft heute auf den Wolfsberger AC und will im Auswärtsspiel den dritten Tabellenplatz verteidigen. Wir wollen uns anhören was sich die...

Der SK Rapid trifft heute auf den Wolfsberger AC und will im Auswärtsspiel den dritten Tabellenplatz verteidigen. Wir wollen uns anhören was sich die Fans von der Partie in der Lavanttal-Arena erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

b3n0$: „2-4-3 lautet aktuell unsere Bilanz gegen die Gegner aus dem oberen Playoff. Will man nach der Punkteteilung was mitzureden haben, braucht es schnell eine Trendwende. Am besten gleich in Wolfsberg, noch bevor die auf die Idee kommen, um Platz 3 mitzureden.“

Hütteldorfer94: „Gegen den unmittelbaren Konkurrenten aus dem oberen Playoff darf es zumindest keine Niederlage geben. Ein Sieg wäre eine echte Kampfansage!“

Boidi: „Die Stammelf von Didi dürfte gefunden worden sein, von dem her erwarte ich keine Überaschungen in der Aufstellung. An die Leistung der Mattersburg-Partie anknüpfen und den Dreier irgendwie holen.“

schleicha: „Ein Sieg beim WAC wäre sehr wichtig, glauben tu ich aber eher nicht daran. Würde mit einem X rechnen.“

Woody: „Auch wenn es statt einem 6-Punkte Spiel gegen einen unmittelbaren Gegner rechnerisch „nur“ ein 3-Punkte Spiel sein mag, gehts hier auch darum, weiter Selbstvertrauen zu tanken, einen Lauf im Frühjahr zu starten und auch ein Signal an den Mitbewerb zu setzen.“

jungerMann: „Platz 2 dieses Jahr unmöglich, Platz 5 unwahrscheinlich. Der WAC ist diese Saison unser größter direkter Konkurrent. Umso wichtiger ist es die Duelle gegen sie auf keinen Fall zu verlieren!“

since-1899: „Bis Mitte Mai spielen wir noch 3x gegen den WAC, das Spiel am Samstag ist dabei das unwichtigste. Ein Sieg wäre natürlich ein super Zeichen im Kampf um Platz 3, aber auch nicht mehr. Entscheidend sind die 10 Spiele in der Meisterrunde. Ich denke Kühbauer hat seine Stammelf gefunden, ich rechne mit keinen Überraschungen. Wir sind dazu in der glücklichen Lage, von der Bank noch Optionen in alle Richtungen nachliefern zu können. Das erste Auswärtsspiel in diesem Jahr war ja (außer den ersten 30 Minuten) alles andere als berauschend. Ich hoffe wir stellen uns beim WAC – der aktuell sehr schwer einzuschätzen ist – etwas besser auf die „tristen Auswärtsverhältnisse“ ein und zeigen über 90 Minuten eine couragierte Leistung.“

Mecki: „Ich würde zentral kompakt stehen und daher ausnahmsweise Schwab vorziehen, auch wenn mir das sonst nicht so gefällt. Aber man muss Liendl Joljic und Schmid angehen und ihre Kreise stören, und über Konter spielen. Deren Verteidiger sind nicht die schnellsten. Dafür Knasmüllner opfern für Grahovac, sonst keine Änderung. Schick wäre mir lieber als Arase aber wird wohl noch nicht soweit sein.“

bw_sektionsbg: „Dieses Spiel ist in Bezug auf obere Playofd und das Selbstvertrauen extrem wichtig. Muss unbedingt gewonnen werden – dann hoffe ich auf tausende Grüne in Salzburg, dort kann man endlich mal vielleicht was mitnehmen. Wenn da nicht halb Wien dort ist wann dann?“

