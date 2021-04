Rapid-Fans: „Ein X gegen RB Salzburg wäre ein sehr gutes Ergebnis“

Nach dem 8:1-Auswärtssieg gegen den Wolfsberger AC trifft der SK Rapid heute auf Tabellenführer RB Salzburg. Wenn die Hütteldorfer den Kampf um die Meisterschaft...

Nach dem 8:1-Auswärtssieg gegen den Wolfsberger AC trifft der SK Rapid heute auf Tabellenführer RB Salzburg. Wenn die Hütteldorfer den Kampf um die Meisterschaft spannend machen wollen, dann dürfen sie in dieser Partie nicht als Verlierer vom Platz gehen. Glauben die Rapid-Fans an eine kleine Sensation? Wir haben uns im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum für euch umgehört.

fabi_urbw: „Das entscheidende Spiel ob wir tatsächlich um den Meistertitel mitspielen können – mehr gibt’s dazu nicht zu sagen.“

Sulza: „Gegen Salzburg musst du die Mitte dicht machen. Das funktioniert mit drei zentralen Mittelfeldspielern deutlich einfacher. Im Grunde wurde unsere Abwehr zuletzt immer wieder von demselben Spielzug ausgehebelt. Ein Salzburger Innenverteidiger spielt tief ins Zentrum, dort lässt einer kurz prallen und schon hat dessen Mitspieler genug Möglichkeiten, um den Ball flach hinter die Abwehr zu spielen. Ein zentrales Mittelfeld aus Ljbucic, Grahovac und Petrovic ist für mich deshalb Pflicht.“

schleicha: „Schwer. Es bräuchte meiner Meinung nach viel Ballbesitz, damit RB möglichst wenig Zugriff hat. Je weniger sie den Ball haben umso besser. Ein X wäre sehr schön. Aber zu befürchten ist, dass RB halt im Playoff-Modus relativ humorlos drüberfahrt. In der Hinsicht war die WAC-Partie enorm wichtig, damit der Druck nicht gleich enorm hoch ist.“

grubi87: „Leider nichts zu holen, ein X wäre ein Wunder.“

AC58: „Die Spiele gegen Salzburg laufen für mich quasi außer Konkurrenz, deshalb berühren mich auch Debakel kaum. Ich wünsche mir aber, dass wir uns ständig verbessern im Dagegenhalten und daher bin ich auch nicht für Experimente, sondern für ein ständiges und ernsthaftes Weiterentwickeln solange bis sie keine Antwort mehr haben. Überraschen kann man gerne einmal die letzten 15 Minuten, wenn es sinnvoll ist um etwas noch zu drehen Und ja, vier Niederlagen im Jahr sollte man auch vermeiden, das krampft mit der Zeit. Und nicht vergessen, auch ein X gegen RBS ist ein gutes Ergebnis!“

revo: „Alles oder nichts. Zeit für Heldengeschichten!“

sulza: „Wird schwierig. Man muss jedenfalls wesentlich besser auftreten als in den letzten zwei Spielen gegen RB. Da hat Salzburg die damals fehlende Kompaktheit im defensiven Mittelfeld genutzt. Erwarten darf man sich trotzdem nicht allzu viel. Gerade RB legt in den entscheidenden Phasen normalerweise nochmals zu.“

greenwhite1983: „Ich sehe es als Bonusspiel sollte echt was gehen, dürfen wir träumen. Wenn nicht, ist nichts passiert und einfach weiter das Ziel Platz 2 verfolgen!“

Hütteldorfer94: „Es muss ja nicht gleich wieder ein 8:1 sein, aber ein knapper Sieg oder zumindest ein X wären schon fein.“

El_aurare: „Für ein X brauchen wir einen guten Tag, aber es ist nicht unmöglich!“

onaiir22: „Komplett über Physis gehen! Ihnen die Schneide abkaufen! Gut in die zweiten Bälle gehen, schnell umschalten. Kompakt agieren!“

Ipoua #24: „Diesmal entscheiden wir das Duell für uns und danach wird Salzburg nervös. Wie unendlich geil wäre es, wenn wir ausgerechnet in einer derartigen Krisensaison wirklich den Teller holen – da geht´s rund in der Stadt wie noch nie zuvor und Corona existiert für einige Stunden nicht, jede Wette. Mein Gott es wäre einfach nur mörderisch. Aber es gilt zuerst unsere Hausaufgaben zu machen, dann kann aus dem Traum Realität werden.“

Fox Mulder: „Nach den letzten Partien gegen RB darf man sich nichts erwarten. Für mich ist es ein Bonusspiel. Holen wir einen Punkt – sehr gut. Verlieren wir, geht die Welt nicht unter. Vom Titel zu träumen ist illusorisch.“

bruno_conte: „Die Formation ist zweitrangig. Mitte zumachen, laufen und kämpfen bis zum Umfallen, zwei Spieler immer vorne lassen und 90 Minuten volle Konzentration. Dann ist ein Sieg möglich.“

derfalke35: „Ich erwarte mir von den Salzburg-Duellen keinen Sieg, es soll einfach ein gutes Spiel unserer Mannschaft sein. Der 8:1-Sieg gegen WAC hat die Latte allerdings höher gelegt, der Vize soll es jetzt schon wieder werden.“

Silva: „Wie so oft gegen Salzburg rechne ich mit wenig. Es wäre schön, wenn man optisch dagegenhalten würde und in keiner Phase das Gefühl eines Auseinanderbrechens hat, aber mir ist es lieber wir lassen gegen die Salzburger aus, die in 21 oberen Playoff-Spielen überhaupt erst vier Mal nicht gewonnen haben, als gegen unsere echte Konkurrenz.“

Birdy90: „Die Träume vom Meistertitel sind unrealistisch aber wunderschön. Es ist schon ein Erfolg, dass ein Rapidler vor den Kameras vom Meistertraum sprechen kann, ohne dass das komplett irrsinnig klingt. Insofern wünsche ich mir jetzt noch einen Punktegewinn in diesem Match. An einem guten Tag können wir RB auch schlagen, aber da muss wirklich absolut alles passen, da muss jeder in Form sein. Das wäre schön, damit man noch bis zum Schluss oder für ein paar Runden weiterträumen darf.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel zwischen RB Salzburg und dem SK Rapid Wien.

