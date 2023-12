Rapid-Fans: „Es wird Zeit für zwei Siege in Folge“

Der SK Rapid trifft heute im letzten Auswärtsspiel vor der Winterpause auf die WSG Tirol. Im zweiten Spiel unter Neo-Trainer Klauß hoffen die Fans...

Der SK Rapid trifft heute im letzten Auswärtsspiel vor der Winterpause auf die WSG Tirol. Im zweiten Spiel unter Neo-Trainer Klauß hoffen die Fans auf den zweiten Sieg ihrer Mannschaft. Zum Klauß-Debüt findet ihr eine hervorragende Analyse bei uns, die aufzeigt, welche kleineren Adaptierungen bereits zu sehen waren. Wir wollen nun anschauen was sich die Fans von ihrer Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem A ustrian Soccer Board, Österreichs größten Fußball-Diskussionsforum.

MarkoBB8: „Ich hoffe wir schlüpfen nicht mehr in die „Defibrillatoren-Rolle“ und erwecken die WSG zum Leben. Die haben sieben der letzten acht Spiele verloren, ich will nicht von einem leichten Sieg reden, aber ich hoffe wir arbeiten unter der Woche gut genug, um drei Punkte nach Hütteldorf zu bringen.“

Hiasl99: „Letzte Woche zeigte die WSG aber eine ordentliche Leistung gegen den LASK, da war ein Unentschieden absolut möglich. Sollte uns Warnung genug sein.

TheMichii: „Es wird Zeit, dass wir endlich zum ersten Mal zwei Siege in Folge in der Liga in dieser Saison holen.“

b3n0$: „Auswärts sind wir stärker als daheim, vor allem wenn vor wenigen Leuten gespielt wird. Und Wattens schätze ich schwächer ein als BW Linz. Die Vorzeichen, auch mit dem ersehnten Heimsieg im Rücken, könnten schlechter sein.“

TheMichii: „Wattens wird sich wahrscheinlich nicht wie BW Linz mit zehn Mann einbetonieren vor eigenem Publikum. Wichtig ist, dass man Wattens nicht wieder so einlädt wie beim 1:1.“

Phil96: „Wäre ein ganz, ganz wichtiger Sieg für die ganze Mannschaft und das Trainerteam – mehr als überfällig, dass wir erstmals heuer zwei Mal hintereinander gewinnen.“

pironi: „Nach wie vor ein Armutszeugnis für das gesamte Bundesland, dass dieser unnötige Verein aus diesem hässlichen Städtchen mit den überteuerten Glitzersteinchen in der Bundesliga spielt, während der Verein aus Innsbruck in der Tiroler Liga herumgurkt. Da stünden jetzt noch drei Aufstiege bevor, bis sie wieder in der Bundesliga wären. Sofern sie vorher nicht wieder bankrottgehen.“

Pivarnik: „Ich hoffe unsere Chancenauswertung wird endlich besser. Vielleicht spielt ja mal Gale oder Mayulu.“

Mango: „Grad auf Rapid TV das Vorbereitungsinterview für die WSG-Partie geschaut. Ich kann es nicht richtig festmachen, was es ist, aber das ist irgendwie komplett anders, als das was man in den letzten Jahren gewohnt war. Ist es das Deutsche? Oder die junge, offene Art? Holt mich jedenfalls ab, bin sehr überzeugt bis jetzt, macht er richtig gut.“

Boidi: „Mal schauen ob Klauß gelingt, was Zoki nicht gelungen ist. Zwei Siege hintereinander in der Saison. Ich bin aber mal optimistisch, der Gegner ist am Boden, und die Stellschrauben von Klauß gegen BW Linz haben Sinn ergeben und gegriffen. Spannend wird eher die Bank. Bei der Startaufstellung denke ich nicht, dass es große Änderungen gibt.“

MarkoBB8: „Schielt man zu den anderen Spiele rüber, wäre ein Sieg wichtig und würde uns definitiv zum Gewinner der Woche machen, die Favoritner empfangen den LASK, sicher für beide kein leichtes Spiel, auf der anderen Seite spielen Hartberg und Klagenfurt gegeneinander. Wenn wir unser Spiel erfolgreich bestreiten gehen wir möglicherweise als Gewinner der Runde hervor, hoffe wirklich auf eine fokussierte Mannschaft.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Rapid-Fans vor dem Spiel gegen die WSG Tirol.