Rapid-Fans: „Minimalistischer, aber enorm wichtiger Arbeitssieg“

Der SK Rapid gewann gestern das Bundesligaspiel gegen Austria Klagenfurt mit 1:0 und übernahm damit die Tabellenführung nach der 2. Runde. Was sagen die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Starostyak: „Arbeitssieg mit etwas Glück bei den Schiedsrichterentscheidungen – diese waren aus meiner Sicht alle korrekt entschieden, aber manche etwas knifflig. Gut war es nicht, aber zwischen zwei EC-Spielen passt das total. Nur das zentrale Mittelfeld dünnt sich aus.“

Doena: „Die Minimalisten haben wieder zugeschlagen. Schritt nach vorne war es keiner, so schrecklich geschwommen wie viele meinen sind wir aber glaube ich auch nicht, einzig das Klagenfurter-Publikum hat mit den Schrei-Anfällen im Strafraum jedes Mal für Aufregung gesorgt.“

#17: „Nach großem Umbruch und viele neuen Spielern steht man bei drei Siegen und einem Unentschieden. Klar waren es schwache Gegner, aber das bedeutet nicht automatisch, dass wir gegen stärkere Gegner verloren hätten. Übrigens haben diesmal auch Aiwu, Demir, Druijf, Wimmer, Moormann, Kerschbaum und Petrovic gefehlt. Jeder Sieg ist aktuell enorm wichtig. Nur so wächst das Selbstvertrauen und das Selbstverständnis, das notwendig ist, um solche Partien souverän heimzuspielen…“

TomTom90: „Gratulation zu einem sehr starken Saisonstart trotz eines extremen Kaderumbaus. Cup-Aufstieg, 3. Quali Runde erreicht und 6 Punkte in der Meisterschaft. Letztes Jahr hatten wir nach zwei Runden einen Punkt. Das wird von Woche zu Woche jetzt besser, jetzt heißt es guten Ersatz für Aiwu finden und dann könnte das eine gute Saison werden. Jetzt am Donnerstag ein gutes Ergebnis und gegen Lustenau nachlegen, dann wäre das der stärkste Saisonstart seit langem. Bisschen mehr Tore würde ich mir noch wünschen, aber da bin ich auch durchaus optimistisch. Letztes Jahr haben uns 31 Punkte für das obere Playoff gereicht, nun haben wir schon 6. Wenn wir hier gegen Lustenau und Hartberg weiter brav punkten, kann uns das Leben im Herbst schon enorm erleichtern.“

Adversus: „Das Phänomen nach einer Führung so derart ins Schwimmen zu geraten haben wir noch immer nicht abgelegt. Fällt das wir niemanden im Betreuerstab auf?“

harry1312: „Die Ergebnisse passen. Das wars aber auch schon, so ehrlich muss man sein.“

Lichtgestalt: „Zugegeben, das war eher glücklich – in beiden Ligaspielen. Aber scheisst der Hund drauf, wir haben die sechs Punkte. Wichtig fürs Selbstvertrauen, wichtig um Druck wegzunehmen, wenn die Gegner schwieriger werden.“

Ernesto: „Drei Punkte geholt – zum Glück. Lange Zeit waren wir drückend überlegen ohne wirklich viele Top-Chancen herausgespielt zu haben. In der Schlussphase muss man die Bälle einfach besser sichern. das kann man alles viel schlauer lösen.“

derfalke35: „Ich habe schon im Vorfeld geschrieben, dass ich für heuer aufgrund des großen Umbruchs eine schwierige Saison erwarte, wenn man dann mit zwei Siegen in die Meisterschaft startet ist das schon einmal sehr gut, dem Argument es sind ja nur vermeintlich „schwächere Gegner“ kann ich nix abgewinnen, da wir genau gegen solche Gegner oftmals gerne Punkte liegenlassen. Natürlich ist spielerisch noch viel Luft nach oben, das ist auch mit Sicherheit Feldhofer nicht entgangen, der ja auch im Interview meinte er erwarte sich, dass man nach einer Führung weiterhin nach vorne verteidigt. Jetzt liegt der Fokus vorerst auf das Spiel in Baku gegen Neftci und dann bitte am Sonntag auch gegen Lustenau zuhause nachlegen.“

Christo: „Fortuna, deine neuen grün weißen Gewänder wissen zu gefallen. Fühle mich um 10 Jahre gealtert in 20 Minuten.“

Phil96: „Nach dem Tor wars ein kompletter Krampf, vermutlich auch weil Greil rausmusste. Da ahne ich nix Gutes wenn der jetzt wieder ausfällt. Insgesamt bleibts bei viel Krampf bei schlussendlich guten Ergebnissen. Schau ma mal, wie lange wir das so durchhalten.“

Fox Mulder: „Ersten beiden Spiele gewonnen, das passt natürlich. Trotzdem bin ich mit dem Wie nicht einverstanden.“

ContractChiller: „Minimalistisch. Unverständlich, unnötig und gefährlich das wir uns gegen Ende immer so hinten reindrücken lassen. Das halt ich überhaupt nicht aus. Da schmeißen einige die Nerven weg. Naja, wieder ein dreckiger Sieg, das ist natürlich nicht unwichtig, aber wir haben extrem viel Luft nach oben.“

chris843: „20-30 Minuten gut gespielt aber zu wenig daraus gemacht. Dazu etwas Glück. Dann lange hin und her ohne Zwingendes auf beiden Seiten. Am Ende war Klagenfurt dem Ausgleich näher als wir dem 2:0. Glücklich ja.“

chris843: „Ich möchte noch Schick lobend erwähnen. Der Sprint gegen Ende über den halben Platz. Der ist immer noch schnell und hat auch den Willen, diese Meter zu machen. Top-Einstellung und so enorm wertvoll im Moment.“

