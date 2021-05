Rapid-Fans: „Mit Anstand in den Sommer verabschieden“

Der SK Rapid trifft heute im letzten Meisterschaftsspiel der Saison 2020/21 auf den LASK und kann mit einem Sieg den zweiten Tabellenplatz fixieren. Wir...

Der SK Rapid trifft heute im letzten Meisterschaftsspiel der Saison 2020/21 auf den LASK und kann mit einem Sieg den zweiten Tabellenplatz fixieren. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von der Partie gegen die Oberösterreicher erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Phil96: „Das Ergebnis ist mir ehrlich gesagt nicht sonderlich wichtig, viel entscheidender ist, dass man eine Reaktion nach dieser Sauleistung gegen Sturm sieht, und dass sich die Mannschaft mit Anstand in den Sommer verabschiedet. Aggressiv und bissig in den Zweikämpfen und entschlossen und direkt im Spiel nach vorn, wie wir es gegen den LASK schon oft genug gezeigt haben.“

Ernesto: „Zum Glück hatten wir eine Woche Pause – ich hoffe auch, dass Arase wieder fit ist. Der ist dann doch immer 100% einsatzfreudig und hat im Frühjahr gut gespielt. Ullmann ist halt völlig ausgebrannt, aber da haben wir keine Alternative. Mit Demir würde ich gegen den LASK nicht beginnen – das wird ja wieder ein Kampfspiel.“

grubi87: „Ist mir ziemlich egal das Spiel. Platz 3 gibt uns eh bessere Chancen international zu spielen.“

Manuel20: „3:0, ich weiß nicht wie und warum. Aber es wird ein deutlicher Sieg. Mit Zitterphase.“

schleicha: „Ich könnte mich weder sonderlich freuen nach den Unleistungen, noch sonderlich ärgern. Bin froh, zahlreiche Gesichter nicht mehr sehen zu müssen kommende Saison. Die Saison ist für mich mehr oder weniger vorbei und trotz der halbwegs zufriedenstellenden Endplatzierung stört mich die mangelnde spielerische Entwicklung ebenso wie die immer wieder kehrenden Arbeitsverweigerungen. Rapid schafft es leider seit Jahren regelmäßig nicht das absolut Mindeste abzurufen obwohl das gepredigt wird („Gemeinsam. Kämpfen. Siegen“). Irgendwann wird es einfach fad, wenn Mal für Mal solche Witzleistungen folgen. Da fehlt es einfach an dem Willen jedes Spiel gewinnen zu wollen bzw. auch beim Trainerteam das Maximum herauszuholen. Denn meiner Meinung nach wäre besonders spielerisch deutlich mehr möglich gewesen mit einem Kader mit Knasmüllner, Demir, Fountas & Co. Stattdessen musste man sich auf Kunstschüsse und Wunderdinge von eben jenen verlassen. Ebenso vermisse ich die kurzzeitig gezeigte Flexibilität – das war schon mal deutlich besser. Mein Tipp fürs Spiel 1:3 und der zweite Platz, da der WAC Sturm besiegt.“

ton1z: „Hoffe auf einen Sieg, rechne mit einer Niederlage! Zu schwach waren die zuletzt gezeigten Leistungen!“

Schwemmlandla3: „Wir brauchen jedenfalls Barac. Man hat gegen Sturm wieder eindrucksvoll gesehen wie wichtig der bei Standards gegen uns ist. Da ist er nicht zu ersetzen. Da man weiß, wie gefährlich da der LASK auch sein kann, muss er spielen. Auch Hofmann ist da stärker als Greiml, deshalb stellt sich die Innenverteidigung wieder von alleine auf.“

since-1899: „Es wird Zeit wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren, unser wahres Gesicht zu zeigen und die Saison positiv abschließen. – Da kommen die Paschinger gerade recht.“

Boidi: „Am letzten Spieltag kommt es zum Duell der beiden formschwächsten Teams im oberen Playoff. Wird also Ping-Pong Battle Not vs. Elend. Das Positive ist, dass wir noch alles selbst in der Hand haben und gleichzeitig den LASK auf den 5. Platz schießen könnten was eine schöne Genugtuung gegenüber Gruber und Co wäre. Ulmann hat zum wiederholten Male bewiesen, dass Rapid ein sportlicher Aufstieg gegenüber den LASK ist. Nach den letzten Spielen muss einfach ein Aufbäumen passieren und nochmal alle Kraftreserven mobilisiert werden. Eher bezeichnend, dass man jetzt nochmal alles geben muss, normalerweise sollte es ein Spiel sein wo es um nix mehr geht und du nur mit Spielern spielst die nächste Saison noch da sind.“

