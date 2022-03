Rapid-Fans: „Nach dem Ausgleich ist der Faden gerissen“

Der SK Rapid und die Wiener Austria trennten sich beim 335. Wiener Derby mit einem 1:1-Unentschieden. Wir wollen uns ansehen was die Rapid-Fans dazu...

Der SK Rapid und die Wiener Austria trennten sich beim 335. Wiener Derby mit einem 1:1-Unentschieden. Wir wollen uns ansehen was die Rapid-Fans dazu sagen, dass abermals der erste Heimsieg gegen die Austria in der neuen Spielstätte nicht glückte. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Jonny Weissmüller: „Petrovic und Pentz verhindern einen klaren Rapid-Sieg. Ich bin trotzdem stolz auf die Jungs vier Spiele zehn Punkte. Grüll leider schwach heute, wenn von ihm nichts kommt kann niemand Akzente setzen, da sieht man wie schmerzhaft Kara und Fountas leider fehlen. Zimmermann hat heute die Nägel nicht getroffen, sonst wäre das ein klarer Sieg geworden. Egal, ein Punkt fehlt nur auf Platz 3.“

Fox Mulder: „Im Endeffekt muss man das X nehmen. Nach dem Ausgleich ist uns nicht mehr viel gelungen und in Halbzeit 2 haben wir es dann phasenweise nur noch mit hohen Bällen versucht. Das konnte nicht funktionieren.“

since-1899: „Wir starten aktiv und voller Elan in das Spiel, machen das 1:0. Wir vergeben die Chancen auf das 2:0 und schenken dafür dem Gegner wieder einmal ein Tor. Zack, vorbei ist es nicht nur mit dem Spielfluss, sondern auch der Gegner – der bis dahin kaum Land gesehen hat – ist stabilisiert. Das ewig alte Muster, es nervt einfach nur mehr. Die Austria hat aber vier Topchancen (wenn man das Abseits mitzählt) alleine in unserer besseren ersten Hälfte gehabt, wir haben wieder einmal viel zu viel zugelassen. In der 2. Hälfte war eigentlich klar, dass die ausgeruhte Austria, die bis dahin kaum was investieren musste, für uns schwer zu bespielen sein wird. Wir hatten keine Lösungen und entweder Grüll gesucht, oder hohe Bälle geschlagen, oder beides. Was sollen Zimmermann, Demir und später Schobesberger mit den hohen Bällen anfangen, die Austria war uns in dieser Zone körperlich klar überlegen. Wir konnten leider nicht mehr zeigen, dass wir auch Fußball spielen können. Von den Chancen war die Austria dem Sieg letztlich sogar näher. Mit dem Punkt muss man daher zufrieden sein, wäre ja kein Problem, wenn man zumindest eines der Heimderbys im Weststadion – in denen wir die Austria an die Wand gespielt haben – gewonnen hätten. Somit bleibt es aber beim Heimderbyfluch und das ist einfach wahnsinnig enttäuschend und frustrierend.“

Overlyzer – Live-Coverage aus über 800 Ligen und Bewerben!

Ernesto: „Gute 30 Minuten in denen wir die Austria vor harte Probleme gestellt haben. Danach ist der Faden gerissen und die Austria hatte dann doch mehr gute Chancen als wir. Von der Bank kam heute leider auch nichts – Schick und Schobesberger blieben blass. Das ganze Derby war dann doch irgendwie eine Enttäuschung.“

LaDainian: „Typisches Derby 1:1. Typischer Spielverlauf wie so oft in den letzten Derbys, wir dominieren, gehen in Führung und wecken sie mit einem Irrsinns-Fehler wieder auf. Nach dem 1:1 gings bergab. Mit 30 Minuten Vollgas gewinnst du keine Spiele. Ich weiß nicht was die zweite Halbzeit sollte – wenn man ein Derby gewinnen will tritt man so nicht auf. Die Wechsel waren für die Fisch. Grüll mit einem rabenschwarzen Tag – Petrovic detto.“

rabbitmountain: „Die ersten 30 Minuten waren sensationell gut. Mit dem 2:0 hätten wir heute gewonnen. Aber der Petrovic-Patzer hat uns leider aus der Bahn geworfen. Letztendlich ist das 1:1 gerecht. Die Austria konnte unser teils schwaches Stellungsspiel in der Defensive gut nutzen und hatte doch die eine oder andere Topchance. Es ist verhext – ein Sieg im neuen Weststadion will einfach nicht sein.“

Phil96: „Wir haben es beim Stand von 1:0 leider verpasst, gleich nachzulegen. Der Ausgleich war halt ein Geschenk, danach ziemlich offen mit leichten Vorteilen für die Tangente. Insgesamt wohl ein verdientes X.“

Zuckerhut: „Bis zum Ausgleich muss man höher führen, kaum fällt aber das 1:1 geht so gut wie kaum noch was und ist die Austria sogar näher am Sieg. Enttäuschend, aber habe leider damit gerechnet.“

Lichtgestalt: „Fühlt sich an wie eine Niederlage. Gescheitert an der eigenen Unfähigkeit vor dem Tor. Sechs Sitzer, ein Tor. Das ist zu wenig, wenn man zeitgleich Geschenke verteilt.“

Starostyak: „Das geht heute auf Druijf und natürlich Petrovic. Am Ende geht die Punkteteilung in Ordnung, auch wenn die Partie wie so oft im Weststadion da eigentlich schon nach 30 Minuten gelaufen hätte sein müssen. In der letzten Viertelstunde waren wir völlig kopflos, daran müssen sie arbeiten. Das zentrale Mittelfeld ausgepumpt und nur noch lange Bälle auf Grüll, Schobi und Druijf, während die Austria ihre Ordnung behielt und daher dem Sieg näher war. Da wartet einiges an Arbeit auf Feldhofer.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 1:1-Unentschieden zwischen dem SK Rapid und der Wiener Austria.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!