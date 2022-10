Rapid-Fans: „Nach der Länderspielpause muss geliefert werden“

Der SK Rapid trifft heute auf die WSG Tirol und hofft auf drei Punkte nach der Länderspielpause. Wir wollen uns ansehen was sich die...

Der SK Rapid trifft heute auf die WSG Tirol und hofft auf drei Punkte nach der Länderspielpause. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von der Partie erwarten und haben uns dafür für euch wie immer im Austrian Soccer Board umgesehen.

katnikpauer: „Ferdl und seine Jungs müssen nach der Länderspielpause nun definitiv liefern. Sprich: Drei verdiente Punkte müssen her. Allerdings waren die Wattener beim LASK im Umschaltspiel sehr gefährlich. Und effizient.“

Schwemmlandla3: „Wir müssen dringend in Richtung Top 3 gehen. Uns hilft nur eine Siegesserie wo man mal vier bis fünf Spiele hintereinander gewinnt. Und ja, da ist mir auch egal ob wir die fünf Siege hintereinander erbrunzen, aber sie müssen kommen. Das heißt sie müssen nicht nur gegen WSG liefern, sondern in jeder Partie. Im Cup weiterkommen und Ende Oktober in den Top 3 sein, das muss erreicht werden.“

schleicha: „Von einem 4:1 zu einem 3:3 bis hin zu einem 1:4 ist da alles möglich. Will man sich am oberen Playoff orientieren sollte man dort tunlichst gewinnen. Leicht wird es aber nicht werden mit unserer 1-Tor Maschine gegen die offensiv starken Tiroler.“

Silva: „Wünschen würde ich mir, dass die Mannschaft und das Trainerteam tatsächlich einen engen Kreis bilden und man in den zwei Wochen das schafft, was man in der Vorbereitung und in den Wochen danach nicht geschafft hat: Eine wiedererkennbare Spielidee zu entwickeln, die am Platz funktioniert, und die mittelfristig alles aus dem Kader herausholen kann. Sollte man das schaffen, kann das noch eine verhältnismäßig gute Saison werden. Denn tabellarisch ist noch nicht viel passiert, speziell wenn wir das Nachtragsspiel gewinnen.“

Zuckerhut: „WSG ist eine Wundertüte. Hoffen wir mal sie haben einen ihrer schlechteren Tage.“

26A: „WSG Tirol war bis jetzt die einzige Mannschaft, die uns meistens gelegen ist. Außer bei der grauslichen 0:3 Heimniederlage in der Corona-Zeit unter Didi haben wir meistens gut gegen die abgeschnitten.“

Glaukom2: „Nach dem Punktezuwachs gegen RB sehe ich in diesem Spiel den Anspruch eines Pflichtdreiers. Die Mannschaft sollte ausgeruht und motiviert genug sein sich in Tirol für das Derby einzuschießen. Ich rechne mit einem ungefährdeten 2:0 „Schützenfest“ für Rapid.“

Hugo_Maradona: „Nachdem wir traditionell richtig gut aus Länderspielpausen kommen, wird es sicher ein großartiger Zungenschnalzer.“

eeelias: „Was muss Druijf eigentlich machen, um endlich Mal mehr Spielzeit zu bekommen. Unsere Stürmerposition ist echt eigenartig, auf dem Papier top besetzt, in der Realität der Output enttäuschend.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Auswärtsspiel des SK Rapid gegen die WSG Tirol.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!