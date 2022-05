Rapid-Fans: „Platz 3 wird erst in der letzten Runde entschieden“

Der SK Rapid trifft in der vorletzten Runde der österreichischen Bundesliga auf Red Bull Salzburg. Die Statistik im direkten Duell ist vernichtend, dennoch muss...

Der SK Rapid trifft in der vorletzten Runde der österreichischen Bundesliga auf Red Bull Salzburg. Die Statistik im direkten Duell ist vernichtend, dennoch muss die Mannschaft von Ferdinand Feldhofer auf Punkte hoffen, da jeder einzelne Zähler für den Kampf um Platz 3 wichtig sein wird. Wir wollen uns ansehen wie die Rapid-Fans das heutige Spiel einschätzen.

Silva: „Für den 3. Platz brauchen wir wohl zumindest einen Punkt, am besten wären natürlich drei Punkte. Salzburg wird wohl gerade gegen uns keinen herschenken, daher wird das wohl mit der Rumpfelf, die wir mittlerweile haben, schwierig. Von den Startaufstellungen der letzten beiden Partien fehlen mit Hedl, Druijf, Zimmermann und Hofmann wohl vier wichtige Spieler. Gerade in der Offensive wird es wohl schwierig.“

Doena: „Ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass wir da drei Punkte holen können, gerade Red Bull ist ja bekannt dafür wenig herzuschenken auch wenn es um wenig geht.“

Schleicha: „Könnte mir vorstellen, dass Red Bull semi-motiviert sein wird. Rechne uns mehr Chancen aus als sonst. Die sind natürlich immer noch niedrig, aber ja. Mal schauen.“

-grünweiß-: „Wann war Salzburg das letzte Mal „semi-motiviert“. Egal gegen wen. Das ist auch so etwas, was sich Jahr für Jahr hält. In kaum einem Spiel sind die semi-motiviert. Nicht umsonst ziehen sie, wenn sie keine Doppelbelastung mehr haben, locker davon.“

rabbitmountain: „Wird mal wieder so eine 1:2 oder 1:3 Niederlage, bei der man nachher das Gefühl hat, dass wir knapp am Punktegewinn vorbeigeschrammt sind, in Wahrheit aber vollkommen chancenlos waren.“

Waldratte: „Sollte Ferdy nicht fit werden, sieht es sehr düster aus. Dass mit Hedl und Zimmermann die Lichtblicke der letzten Wochen fehlen, ist ohnehin schon schmerzhaft.“

Lucifer: „In der momentanen Verfassung inkl. Verletzungen und Sperren ist die Chance sehr gering bis kaum vorhanden! Wir habe uns zum unnötigsten Zeitpunkt selbst geschwächt!“

Boidi: „Da es für die Dosen um nichts mehr geht wäre es wichtig in die Zweikämpfe zu kommen und diese mit der nötigen Aggressivität zu führen um Ihnen die Schneid abzukaufen und die Lust am Fußball zu nehmen. In Österreich muss halt da der Schiri auch mitspielen und nicht jeden kleinen Scheiß pfeifen. So gelingt vielleicht ein Punkt.“

ofla4rocki: „Selbst mit größter Mühe kann ich mir nicht vorstellen, dass wir da punkten. Wahrscheinlicher ist, dass wir alles reinwerfen, kämpfen und alles geben. Was zur Folge haben wird, dass wir wieder neue gesperrte und verletzte Spieler dazu bekommen. Wie soll dieser klägliche Rest, der noch übriggeblieben ist, gegen diese Maschinerie ankommen? Aber vielleicht ist es diesmal ja ganz anders. Die Hoffnung stirbt zuletzt.“

Mmoch1ui: „Mache mir bei Salzburg wenig Hoffnung auf Punkte, wahrscheinlich wird das Spiel dann aber wie so oft gar nicht so schlecht von uns sein und trotzdem verlieren wir am Ende durch 1-2 blöde Aktionen. Platz 3 wird in der letzten Runde entschieden und daher hoffe ich auch das Sturm gegen die Austria gewinnt.“

