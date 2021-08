Rapid-Fans: „Stümperhaft und ohne Kampfgeist aufgetreten“

In letzter Sekunde gab Rapid in Altach einen Punktgewinn aus der Hand und verliert mit 1:2. Wir haben die Meinungen der Rapid-Fans im Austrian...

database: „Kein Kampfgeist. Man spielt halt so vor sich hin und wenn man dann ein Tor gemacht hat, dann stellt man das Kicken einfach ein und schaut was passiert.“

Phil96: „Kijas, Kitagawa, Knasmüllner. Die 3 großen Katastrophen des Nachmittags.“

Hugo_Maradona: „Wenn man die Auswärtsspiele in Prag und Zypern dazuzählt, haben wir einen kapitalen Fehlstart hingelegt. Sprachlosigkeit macht sich breit.“

qlias: „Kein Vorwurf von meiner Seite. Die Leistung war nach Europa in Ordnung. Einzig der Elfer und die Chance von Koya. Aber die Niederlage gehört dem skandalösen Schiri, der Nuhiu Narrenfreiheit gewährt. Dieser dann mit Assist und Tor.“

Ernesto: „Ein spiel das so nicht passieren darf – Nuhiu muss vom Platz gestellt werden. Das geht gar nicht. Der hatte vier Aktionen wo er mit voller Wucht den Ellbogen einsetzt. Insgesamt ernten wir den Lohn für die leider notwendige zögerliche Politik, die wir aufgrund von Corona an den Tag legen müssen. Das sind zu viele Belastungen für den zu kleinen Kader und im Endeffekt haben wir da zu wenig Rotationsmöglichkeiten.“

El_aurare: „Der Didi kann nur mit dem Material arbeiten, das ihm momentan zur Verfügung steht und wenn man sich ehrlich ist, wissen wir schon seit letzten Jahr wie gut die Mannschaft ohne Ljubicic funktioniert – aber ok, mehr ist momentan leider nicht drinnen.“

Starostyak: „Man möchte einfach nur speiben, aber die Geschichte wiederholt sich seit Jahren. Einfach nur dumm von Knasi und der Schiri soll sich daheim eingraben, unfassbar groteske Leistung, und natürlich spielte Nuhiu, der mindestens vier gelbe Karten sehen hätte müssen, die Hauptrolle. Nichtsdestotrotz darf die Mannschaft gerne zu Fuß heimgehen, eine weitere Oarschleistung gegen einen limitierten Gegner, Saisonstart mit Niederlagen gegen Hartberg und Altach komplett verschissen. Ich will noch nicht zu früh orakeln, aber das Trainerteam scheint mir derzeit komplett ratlos zu sein.“

Gascoigne: „Möchte höflich fragen, ob es nach Niederlagen gegen Altach und Hartberg, grottenschlechten Partien in Prag und Famagusta erlaubt ist zu fragen, ob unser Trainer das Maximum aus dem Kader holt? Oder ist das wegen Covid, Hitzewelle, VAR, Bickel und Doppelbelastung verboten? Und heißt es wie dereinst in Ischgl: wir haben alles richtig gemacht?“

WienerFan: „Nach dem 1:1 hatte ich das Gefühl nur Altach ist „geil auf den Sieg“ und wurde dafür belohnt. Geld spielt halt nicht Fußball allein, die Altacher hatten bis zum 2:1 einfach nicht die Hosen voll und haben Gas gegeben.“

TomTom90: „Puh, jetzt bin ich gespannt, ob Kühbauer den Karren wieder aus dem Dreck zieht, oder ob wir in eine Negativspirale reinkommen. So ein Spiel darf man einfach nicht verlieren. Und es wird die nächsten Wochen nicht einfacher bis zur Länderspielpause. Weitere 4 Spiele in 14 Tagen, mit ein bissl Pech schaut es nach dem Derby schon eher nicht so gut aus. Niederlagen gegen Hartberg und Altach schmerzen im Grunddurchgang sehr.“

vegetableman: „Aber ganz ehrlich – selber schuld, wenn wir ab dem 1:0 auf Zeit und auf halten spielen. Es war davor schon schwach aber wir haben den Gegner zumindest kontrolliert. Und hätten das problemlos auch weiter tun können. Wir brauchen keine x neuen Spieler um ein 1:0 gegen Altach über die Runden zu bringen.“

LaDainian: „4 Spiele, 4 Punkte. Herzlichsten Dank. Man kann und muss natürlich über die Schiedsrichter und den VAR reden, aber so stümperhaft auftreten ist einfach skandalös.“

Fox Mulder: „In welchem Universum Wimmer ein Upgrade zu Barac sein soll möchte ich gerne wissen. In unserem bisher absolut nicht, ganz im Gegenteil. Ich bin gespannt, wie lange man sich mit den Kaderverstärkungen noch Zeit lässt. Wäre schon sehr wichtig.“

servasoida: „Das is einfach so unfassbar. Eigentlich wären die komplett fällig gewesen, eine komplette Antikickertruppe die DAUERND am unnötig austeilen war. Aber bei uns stellen sich Leute wie Knasi, Schick und Wimmer an als würden’s zum ersten mal nach 10 Jahren Pause wieder kicken und dann kassierst unnötige Tore nach Fehlern wie immer. Dazu war Kara einfach nur schlecht wieder, auch wenn Kitagawa nix trifft ist er mir lieber als Kara in der Verfassung.“

schleicha: „Das absurde ist, dass wir heute meiner Meinung nach durchaus sehr gute Phasen hatten, wo wir das Spiel kontrolliert haben und nur vorne wieder inkonsequent. Am Ende fehlt an allen Ecken und Enden die Qualität im Kader. Keine Ahnung worauf man wartet – aber sie sollten eher vorgestern als gestern Spieler präsentieren. Das nicht in Anspruch nehmen von Leihspielern beißt uns bereits jetzt massiv… Der Abstand nach vorne ist Gott sei Dank noch nicht allzu groß. Aber irgendwann müssen sie jetzt beginnen zu punkten.“

Zidane85: „Mich regt ehrlich gesagt mehr dieser VAR mitsamt den dafür verantwortlichen Personen auf als die Niederlage. Normalerweise ist der Nuhiu nicht mehr am Platz und wir spielen das 1:0 nach Hause. Natürlich muss man diese Diskussion führen. Die Leistungen der Schiedsrichter waren schon in den letzten Jahren beschissen. Diese Saison ist es nur mehr eine Katastrophe. So machen die Spiele auch keinen Spaß mehr. Die andere Seite ist, dass man natürlich cleverer bei diesen Situationen reagieren muss. Den Trainer wechseln wird nichts bringen wenn das Spielermaterial fehlt!“

Bojack: „Über diese Kitagawa-Chance am Schluss könnte ich mich jahrelang aufregen. Das ist so ein unfassbarer Fehleinkauf, das gibt es nicht.“

rabbitmountain: „Kühbauer steht einfach ordentlich unter Druck. Der weiß ja selbst am besten, dass der Herbst einerseits ordentlich zach mit vielen Spielen wird. Andererseits müssen wir jetzt schon im Sommer viel Kraft investieren. Und das alles, obwohl uns zum Teil ordentlich Qualität fehlt. Er selbst fordert seit Wochen Zugänge und das vollkommen zurecht. Im Prinzip kostet uns diese bis Ende August laufende Kaderplanung viel von unserem Fokus aufs Wesentliche.“

AC58: „Ich kann nur warnen davor, das Heil in Neuzugängen zu erwarten. das wird es nicht spielen. Angenommen es gehen 2 und kommen 3, glaubt ihr wirklich, dass 3 neue Spieler unsere heutigen Verteidigungsschwächen lösen, unser, seit Jahren, unwillkürliches Zurückschalten nach Führungen, das dauernde Zerreißen unserer Formationen? Gerade jetzt, wo wir praktisch nicht mehr trainieren können sondern nur mehr von einem Kirtag auf den nächsten fliegen? Es fehlen uns viele Details in der Feinabstimmung und eine völlig andere Einstellung in der Bereitschaft auch gegen sogenannte Kleine, die Intensität hoch zu halten. Die einzige Verbesserung hinsichtlich Personal wird die Rückkehr von Stojko und Ljubicic sein. Es sind auch die einzigen die praktisch sofort etwas wirksam verändern können.“

