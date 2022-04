Rapid-Fans: „Sturm ist verdient Zweiter, aber alles ist möglich“

Der SK Rapid trifft nach dem 2:1-Sieg gegen den Wolfsberger AC auf den SK Sturm Graz und die Fans hoffen, dass einige der zahlreichen...

Der SK Rapid trifft nach dem 2:1-Sieg gegen den Wolfsberger AC auf den SK Sturm Graz und die Fans hoffen, dass einige der zahlreichen verletzten Spieler wieder einsatzbereit sein werden. Wir wollen uns ansehen was sich die Rapid-Anhänger von dem Spiel in Graz erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Starostyak: „Sturm ist verdient Zweiter, ohne Punkteteilung wären sie meilenweit vor uns. Das heißt nicht, dass es keine Chancen geben wird, da ist in zwei Spielen zwischen null bis sechs Punkten alles drin (thanks, Captain Obvious!). Wenn man Platz 2 angreifen will, müssen Minimum vier Punkte her, aber als realistisch sehe ich drei an, abhängig von der Personalsituation. Nur bitte keine zwei Unentschieden, das hilft uns nicht weiter. Dann lieber ein Sieg und eine Niederlage.“

Schwemmlandla3: „Sehe zwei Teams auf Augenhöhe. Kompakt stehen, aktiv sein, voll in die Zweikämpfe gehen, hohe Laufbereitschaft an den Tag legen. Dann verlieren wir dort nicht. Chancenverwertung ist sowieso ok derzeit, da mach ich mir weniger Sorgen. Wichtig wird natürlich die Rückkehr einiger Stammspieler (inkl. mehrerer Trainings vorher). Also so ca. zehn Spieler. Traue uns 4 Punkte zu gegen Sturm. Wobei ich, warum auch immer, sogar eher von einem Dreier auswärts ausgehe.“

Jonny Weissmüller: „Hoffentlich lichtet sich das Lazarett bis Sonntag und wir können die Grazer ernsthaft fordern.“

Glaukom2: „Ich freue mich schon riesig auf die Duelle gegen Sturm Graz. Da dieser Verein nach Rapid mein Lieblingsverein in Österreich ist. Die Gesamtbilanz spricht eindeutig für Rapid – in 221 Spielen 109 Siege, 56 Remis, 56 Niederlagen. Die ist aber aufgrund der derzeitigen Form von Sturm Graz nichts wert. Als Favorit sehe ich Rapid nicht. Aber Sturm Graz liegt uns. Daher gehe ich von einem Remis in Graz und einem Sieg in Wien aus. Ich würde darin einen wesentlichen Schritt sehen sich in den Top 3 festzubeißen. Meine Tipps: 2:2 in Graz; 3:1 Sieg in Wien. Tut mir echt leid für meine steirischen Freunde, aber Rapid ist halt immer noch Rapid. Sturm Graz wird unter Beibehalt der derzeitigen Leistungen Zweiter oder Dritter. Sprich Rapid vor Sturm oder umgekehrt.“

since-1899: „An einem guten Tag, wenn die personelle Situation eine annähernde Stammbesetzung hergibt, dann können wir natürlich Sturm auch in Graz schlagen, davon bin ich überzeugt. Auf der anderen Seite ist Sturm aktuell, vor allem im eigenen Stadion, im Durchschnitt sicher über uns zu stellen, so ehrlich muss man sein. – Ich denke uns kommt das Doppel gegen Sturm gelegen, zwei Mal gewinnen die nämlich trotzdem nicht gegen uns.“

26A: „In Graz wird es sehr schwer. Aber ich hoffe auf einen Punkt in Graz und auf einen Sieg in Wien. Ich hoffe die Spieler, die derzeit Covid-positiv sind, werden sich bald erholen und dass sich nicht noch mehr anstecken.“

Kitz3006: „Wenn wir Platz 2 wollen müssen wir mindestens 4 Punkte in den nächsten beiden Spielen machen. Ich denke, dass das auch möglich ist. Wobei Sturm durchaus verdient dort steht. Freu mich schon auf die Spiele, werden sicher spannende Partien.“

Fox Mulder: „Wir müssen uns im defensiven Stellungsspiel auf jeden Fall steigern, wenn wir etwas mitnehmen wollen. Dieser „Ritt auf der Rasierklinge“ gegen den WAC muss analysiert und aufgearbeitet werden. Gegen Sturm können wir uns so etwas nicht erlauben.“

Boidi: „Will man 2. werden heißt es verlieren verboten. Wird sicherlich nicht leicht noch dazu da Kiteishvili wieder dabei ist. Bei uns hängts wohl davon ab wer bis dahin wieder fit ist um dabei zu sein.“

b3n0$: „Ostersonntag wieder mal. Ergo 7:0 oder 8:1 Auswärtssieg.“

b0nex: „Wenn wir um Platz 2 mitspielen wollen, brauchen wir mindestens 4 Punkte vs. Sturm. Machen wir weniger als 4 Punkte, bleibt Sturm 5 Punkte vor uns. Das holen wir in den letzten 4 Spielen nie und nimmer auf.“

Ernesto: „Ich sehe Sturm schon vor uns in vielen Belangen. Drei Punkte aus den zwei Spielen wären für mich absolut okay. Favorit sind wir sicher nicht.“

Mecki: „Ich sehe eigentlich genau einen Faktor wo Sturm uns weit voraus ist und das ist die 6er Position mit Stankovic. Ist halt leider ein sehr entscheidender Faktor.“

