Rapid-Fans: „Sturm war in Graz keine Übermacht“

Der SK Rapid trifft nach der 1:2-Niederlage gegen den SK Sturm heute erneut auf die Blackies. Im Heimspiel müssen die Grün-Weißen auf die beiden gesperrten Innenverteidiger Emanuel Aiwu und Kevin Wimmer verzichten. Wir wollen uns ansehen ob sich die Fans einen Punktegewinn gegen den Tabellenzweiten erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Dansch10: „Ein X wäre ein Erfolg, aber vermutlich wird es die nächste Niederlage werden.“

orßit: „Das müssen wir gewinnen! Aber Sturm ist schon sehr stark, bei einer Niederlage wären wir elf Punkte hinter ihnen und das wäre schon sehr heftig! Die spielen hinter Salzburg in einer eigenen Liga – das muss zukünftig auch das Ziel von Rapid sein!“

MaSTeRLuK1899: „Sturm spielt eine starke Saison, aber in einer eigenen Liga sind die bei weitem nicht. In Anbetracht der fast schon historischen Verletztenliste und des enormen Aderlasses im Winter ist Rapid gut unterwegs. Ich lege mich fest, dass bis auf die Dosen keine andere Mannschaft das alles so gut wegstecken würde wie wir gerade.“

Westwien1899: „Auch wenn wir letzten Sonntag verloren haben, haben wir gesehen, dass die bei weitem nicht unbesiegbar sind. Ich gehe von einem Sieg am Sonntag aus. Mir sind die meisten Kommentare hier viel zu pessimistisch, denn eine Übermacht war Sturm sicher nicht!“

Starostyak: „Mit einem Punkt wäre ich eigentlich ganz zufrieden, sofern danach am Mittwoch gegen die Austria aus Klagenfurt gewonnen wird. Drei Punkte aus den zwei Duellen mit Salzburg/Sturm wären natürlich großartig, aber ob wir mit den Verletzungen so stabil sind bleibt dann doch fraglich. Sturm wird kontern und das können sie gut.“

Top_ League: „Platz 2 soll ruhig an Sturm gehen, mit dem dritten Platz hätten wir diesmal auch eine fixe Gruppenphase in der EL und wenn Sturm im CL-Playoff nix reißt, spielen wir wahrscheinlich beide in der Europa League. Soll Schlimmeres geben als Platz 3. Gerade bei unserem Umbruch soll es nicht wie vorherige Saison kommen, dass wir wieder X Spiele mehr absolvieren müssen.“

Silva: „Beide Teams waren letzten Sonntag „schlecht“, wobei Sturm sich am Anfang kaum befreien konnte und danach auf die gute Defensive und die Unfähigkeit von Rapid in der Offensive vertraut hat. Dazu ein gut ausgespielter Konter, was am Ende gereicht hat. Der Anschlusstreffer kam dann zu spät. Fürs Rückspiel am Sonntag sehe ich da keinen Grund anzunehmen, dass Rapid nicht gewinnen kann. Wichtig wird sein, dass man die optische und spielerische Überlegenheit auch in Torabschlüsse ummünzen kann.“

TheReaper: „Für das Match erwarte ich mir einen leiwanden Kampf bei der besten Atmosphäre der Liga! Ein X wäre wichtig für Platz drei, auch wenn unsere Stamm-Innenverteidiger fehlen.“

Da Oide Bimbo: „Dibi und Maxi kündigen sich als Innenverteidiger an. Geil, die Liga der ehrenwerten Gentlemen.“

