Rapid-Fans: „Trotz Cup-Euphorie voller Fokus auf die Meisterschaft“

Der SK Rapid trifft nach starken Leistungen in den vergangenen Wochen heute auf Austrua Klagenfurt und die Fans hoffen auf weitere Punkte gegen die Pacult-Elf. Wir wollen uns ansehen was sich die Anhänger von dem Spiel erwarten und fassen wie immer für euch die Kommentare aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum zusammen. Daneben empfehlen wir euch noch diese Aspektanalyse zu Rapids-Spielaufbau unter Trainer Robert Klauß und diesen Kurier-Artikel, der sich um Innenverteidiger Terence Kongolo dreht.

Maxl3386: „Die „bei gelb gesperrten“ Spieler (Anm.: Sattlberger, Lang, Auer, Kerschbaum, Grgic, Seidl, Hofmann) machen mir ein wenig zu schaffen wenn ich auf die kommenden Gegner schau. Aber Robert Klauß wird es schon richten.“

schleicha: „Ich sehe das mit den gelb-gefährdeten Spielern gar nicht so dramatisch, weil meiner Meinung nach auch einige Spieler in dieser Phase sowieso ihre Pausen benötigen um die Belastung besser zu steuern. Gerade Auer, Seidl, Sattlberger wirken teilweise schon gut überspielt. Die stört es vermutlich nicht unbedingt, wenn sie auch einmal eine Pause bekommen um die Akkus wieder ein wenig mehr zu laden. Dass uns derzeit (zumindest noch) die Kaderbreite fehlt, im Gegensatz zu Sturm oder LASK, macht die Situation aber natürlich herausfordernder. Mein Vertrauen gilt aber dem Trainerteam und der Mannschaft selbst, dass wir auch mit etwaigen Ersatzspielern immer noch gute Lösungen finden. Leichter wird es aber natürlich nicht ohne etwaige Stammspieler.“

flonaldinho10: „Anhand der drohenden Sperren würde ich Oswald für Grgic oder Sattlberger reinrotieren. Da ist die Gefahr wohl am größten, dass sich beide Gelb holen.“

Gargamel_1899: „Wird ein schöner 3:0-Sieg und feine drei Punkte für das Konto. LASK und Hartberg werden punktelos zurückbleiben und wir festigen den 3. Platz. Absolut keine Sorge oder Bedenken, das wird souverän gewonnen.“

Tobal12345: „Also die Vorfreude ist da, wichtig ist, dass die Jungs das sehr ernst nehmen und alles geben! Will man den 3. Platz wirklich haben, sind die Spiele gegen Hartberg und Klagenfurt sehr wichtig, da müssen 3 Punkte her. Also wieder einmal ein Pflichtsieg, geduldig sein, und Spaß haben – da sind so viele leiwandes Kicker am Feld, forza Rapid.“

Boidi: „Ich spüre wieder Euphorie und freue mich auf das Spiel und gehe eigentlich fix von einem Sieg aus. Aber tief im Inneren ist so eine leise Stimme, die mich davor warnt zu viel zu erwarten weil Rapid ja Rapid ist und die Wahrscheinlichkeit eine Niederlage zu kassieren und wieder auf den Boden zu fallen viel zu hoch ist. Ich hoffe Robert Klauß bricht diesen Bann und wir gewinnen wirklich souverän.“

Crüehead: „Gegen Klagenfurt muss ein Sieg her, egal ob die halbe Mannschaft gelb vorbelastet ist. Mir ist aktuell zu viel Tamtam hinsichtlich Cupfinale. Volle Konzentration muss noch auf die Meisterschaft gelegt werden, da ist Platz 3 Gold wert. Ein Cupfinale kann man erfahrungsgemäß auch verlieren und Platz 3 wäre in Europa eine fixe Gruppenphase. Also liebe Rapidler, trotz aller Euphorie und Gerede über Völkerwanderung nach Klagenfurt sollten wir, wie auch sicher das Trainerteam der Mannschaft eingetrichtert, Augenmerk auf die Meisterschaft legen. Cup ist noch weit weg. Bis dahin siegen, siegen, siegen, dann haben wir auch das nötige Selbstvertrauen die hochmütigen Grazer zu schlagen!“

26A: „Ich will nach den letzten eher zachen Partien gegen Klagenfurt endlich einen überzeugenden Sieg sehen – wird aber nicht einfach.“

Da Oide Bimbo: „Verglichen mit Tennis war das Unentschieden in Salzburg ein Break, das wir jetzt zu Hause mit einem Dreier bestätigen müssen. Außerdem wird man sehen, wie der LASK in den gleichen Spielen performt. Gewinnt Salzburg haben wir wieder ein kleines Break voraus. Dämliches herumrechnen. Einfach alles gewinnen und am Schluss sehen wir es schon.“

