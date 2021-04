Rapid-Fans: „Wir haben mehr Qualität als der WAC“

Der SK Rapid trifft heute zum Start des Meisterplayoffs auf den Wolfsberger AC. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans vom Spiel ihrer...

Der SK Rapid trifft heute zum Start des Meisterplayoffs auf den Wolfsberger AC. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans vom Spiel ihrer Mannschaft erwarten und haben uns dafür wie immer im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum umgehört.

steveme: „Ein Auftaktsieg wäre extrem wichtig. Es ist fast das wichtigste Spiel im gesamten oberen Playoff, da man Sturm und den WAC so gleich ordentlich auf Distanz hält, da RB Sturm aus dem Stadion schießen wird dieses Mal. Wenn wir verlieren brennt schon der Hut. Ein Unentschieden wäre noch akzeptabel.“

Rapidler_1899: „Eine neue Chance unsere desaströse Bilanz dort aufzubessern. So ein Herzinfarkt-Spiel wie im Grunddurchgang damals muss es nicht sein. Mir reicht schon ein humorloses 1:0.“

grubi87: „Endspiel Nummer 1.“

Schleicha: „Klar will man gewinnen und jede drei Punkte sind Gold wert, aber für mich wäre ein X in Kärnten ebenso akzeptabel. Ein Rückstand von sechs bis neun Punkten auf uns wäre für sie dann schon sehr schwer aufzuholen in den verbleibenden neun Partien.“

Argus: „Schwierig. Zum Einen ist unsere Bilanz im Lavanttal grottig wie sonst was, zum anderen haben wir zweimal gegen die Kärntner gewonnen heuer. Und zudem schauen sie gut aus seitdem sie den Feldhofer entlassen haben. Wenn wir da arrogant hinfahren kann das sehr schnell sehr unschön werden.“

since-1899: „Beim WAC gibt es viel verbrannte Erde. Liendl wird auch nicht jünger. (Was Feldhofer dort als Einziger erkannt hat, dafür musste er gehen.) Der nationale Herbst war teilweise katastrophal. Und Europa League haben wir auch gespielt. Das obere Playoff ist sich gerade noch ausgegangen, bei den Kapazundern Wattens, Hartberg und Austria als Gegner. Also da darf es einfach keine Diskussion geben, in den beiden Spielen gegen den WAC müssen sechs Punkte her. Der Anspruch an uns sollte ja auch ein weiterer Schritt nach vorne sein.“

Ernesto: „Rapid hat sicher mehr Qualität als der WAC, aber wenn der Spielverlauf bisserl ungünstig ist, dann verliert man auch schnell mal gegen den WAC. Die zu unterschätzen wäre ein grober Fehler, aber das wird zumindestens von Seiten des Trainerteams eh nicht passieren. Jedes Spiel im oberen Playoff wird ein enges spiel – Ausnahme könnten blöderweise die Salzburg-Spiele sein.“

damich: „Extrem wichtiges spiel! Sollte man verlieren hat man entweder schon sechs Punkte Rückstand auf Red Bull, oder man könnte auch schon punktegleich mit Sturm auf Platz drei bis vier sein, wenn der LASK gegen die WSG Tirol gewinnt. Mit einem Sieg könnte man zumindest positiv eine Woche darauf in das Spiel gegen Salzburg gehen.“

dooku: „Man sollte halt auf zwei Sachen aufpassen. Keine unnötigen Fouls ab 25 Meter vor unserem Tor, weil Standards kann Liendl. Und Barac und Co. sollten nicht so schlafen wie beim Tor gegen Wattens, weil auch solche Pässe beherrscht liendl.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel zwischen dem SK Rapid und dem Wolfsberger AC.

