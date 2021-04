Rapid-Fans: „Wird kein Spiel für Feinschmecker“

Der SK Rapid trifft heute auf den LASK und will die starke Serie gegen die Oberösterreicher fortsetzen. Wir haben bereits eine Vorschau auf die...

Der SK Rapid trifft heute auf den LASK und will die starke Serie gegen die Oberösterreicher fortsetzen. Wir haben bereits eine Vorschau auf die Partie verfasst und wollen uns nun ansehen was sich die Rapid-Fans vor dem Duell gegen die Linzer erwarten.

TomTom90: „Bin gespannt wie unsere Mannschaft auftritt, ein Punktgewinn wäre super im Kampf um Platz 2. Wird ein schwieriges Spiel, die letzten direkten Duelle liefen gut für uns, hoffentlich können wir dort anknüpfen und wieder unser berühmtes Ping-Pong auspacken. Drei Punkte wären sowieso ein Traum, aber derzeit bin ich schon mit einem Punkt zufrieden.“

schleicha: „Wenn wir die Prozente der erbrachten Leistung gemessen am Maximum aus den beiden letzten Spielen addieren und dann noch einiges drauflegen, haben wir eine gute Chance auf einen Punkt. Sind wir auch nur annähernd so drauf wie in den letzten beiden Spielen, gibt es keine Chance. Nächster Charaktertest. Vielleicht klappt es ja diesmal mit der Einstellung.“

derfalke35: „Wird eine zähe Partie, ich hoffe wir finden zu unserer alten Stärke zurück.“

since-1899: „Es wird spannend wie sich die Mannschaft nach den beiden Rückschlägen präsentiert. Nach dem blutleeren 0:3 gegen Red Bull und dem enttäuschenden 0:0 gegen Sturm müssen wir in unserer momentanen Verfassung mit einem Punkt in Pasching zufrieden sein, wenngleich man natürlich eine Leistungssteigerung fordern muss, und dann sind auch drei Punkte möglich. Wir spielen auswärts gegen den LASK und hoffentlich lange gegen elf Mann, da sollte dann doch wieder jeder an seine Leistungsgrenze gehen. Ich habe trotzdem ein ganz schlechtes Gefühl, irgendwann wird unsere Serie gegen den LASK reißen und das Spiel ist in der derzeitigen Situation prädestiniert dafür. Wir haben aber nach wie vor eine gute Ausgangslage. Unabhängig davon wie das LASK-Spiel verläuft haben wir anschließend das Doppel gegen Wattens, aus dem sechs Punkte Pflicht sind, während sich LASK und Sturm zwei Mal hintereinander gegenseitig Punkte wegnehmen. Es wird bis zum Schluss spannend und eng bleiben im Kampf um Platz 2 und 3, davon bin ich überzeugt.“

damich: „Packt die Tischtennisschläger aus, es geht nach Pasching!! Hofmann in der Innenverteidigung und Ljubicic im defensiven Mittelfeld sind mal sehr wichtig. Hoffentlich wird auch Barac fit, dann können wir unser Ping-Pong spiel am besten aufziehen!“

Rapidler_1899: „Rechne nicht mit einem Spiel für Feinschmecker. Es wird der übliche Kampf und Krampf werden. Derjenige der effizienter mit seinen Chancen umgeht, wird gewinnen.“

steveme: „Wenn der LASK diesmal gegen uns nicht gewinnt dann wahrscheinlich überhaupt nicht mehr in nächster Zeit. Ich willl es nicht verschreien und glaub auch eher daran, dass bei uns schon sehr viel schief gehen muss dass sie gewinnen. Aber es gibt eben im Moment leichte Verunsicherungen die in einem Spiel drastisch kippen können. Positiv ist die Form von Strebinger und dass wir eigentlich im Großen und Ganzen auch sehr solide stehen hinten. Nach vorn geht im Moment nicht viel deshalb plädier ich nochmal für Arase. Der Egoismus und die Unkonzentriertheit vor dem Tor sind noch immer ein großes Problem und auch das Zentrum wann immer Dejan Ljubicic nicht dort spielen kann.“

Hütteldorfer94: „Jetzt ist guter Rat teuer. Tritt die Mannschaft gegen den LASK so auf wie gegen Sturm, wird es schwer, drei Punkte aus Pasching zu entführen.“

Doena: „Laut meinen heiligen Schriften, die ich vor ein paar Wochen veröffentlicht habe verlieren wir jetzt alles gegen Red Bull, sind gleich stark wie Sturm und gewinnen gegen wac und LASK. Wenn jetzt der vierte Punkt auch noch aufgeht würde mich das wirklich nicht stören.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel zwischen dem LASK und dem SK Rapid.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!