Rapid-Fans zum Pejic-Transfer: „Da muss man Zoki vertrauen“

Der SK Rapid gab gestern die Verpflichtung von Aleksa Pejic bekannt. Der zentrale Mittelfeldspieler stand zuletzt bei Schachtjor Soligorsk unter Vertrag und unterschrieb einen...

Der SK Rapid gab gestern die Verpflichtung von Aleksa Pejic bekannt. Der zentrale Mittelfeldspieler stand zuletzt bei Schachtjor Soligorsk unter Vertrag und unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2025. Wir verfassten bereits eine ausführliche Analyse des Spielers und wollen uns nun ansehen was die Fans von ihrem Neuzugang halten? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Phil96: „Willkommen in Hütteldorf! Rein von der Vereinshistorie und den Leistungsdaten nicht wirklich beeindruckend – gerade dann vertraue ich aber eigentlich schon darauf, dass man sich sehr genau angeschaut hat, wen man da holt. Bin gespannt, ob es das für die Zentrale jetzt war, oder ob vielleicht doch noch jemand mit mehr Erfahrung dazukommt!“

Krooon: „Ein Zoki Transfer- glaub kein User hier hat vor einer Stunde noch gewusst, dass es ihn überhaupt auf der Welt gibt. Willkommen Aleksa!“

schleicha: „Herzlich willkommen! Er bringt jedenfalls einige Dinge mit die uns schmerzhaft abgehen – aber „eine Kant’n“ war ein Manuel Martic auch. Das alleine wird also nicht reichen. Und den Sprung von Serbien/Weißrussland in eine Top-10-Liga darf man nicht unterschätzen. Ich warte noch ab wie sich der Kader entwickelt, aber die Zentrale nur mit Pejic wäre meiner Meinung nach weiterhin nicht ausreichend qualitativ besetzt und ein großer Fehler sich da nur auf ein „Projekt“ zu verlassen. Vermutlich ist Pejic aber eh nur der erste Baustein und wenn man dann jemanden holt, der ab Tag 1 liefert bzw. es schon bewiesen hat, dass er das auf dem Niveau kann – dann wertet das meiner Meinung nach den Pejic-Transfer auf. Probieren kann man ihn ruhig. Zur finalen Beurteilung des Transfers werde ich jedenfalls noch warten bis der Kader steht und man ein gutes Gesamtbild hat.“

gw1100: „Mit seinem Transfer und den Gerüchten rund um Sollbauer und Burgi merkt man stark, man möchte back to the roots, weniger Zauberer und mehr Fighter/Arbeiter/Kämpfer, mehr Mentalität gefällt mir sehr der Schritt. So einen langen, aggressiven Lackl hatten wir eh schon lange nicht mehr, trotzdem halte die Erwartungen flach und lass mich positiv überraschen.“

GRENDEL: „Ordentlicher Knecht von der Statur her. Bin gespannt!“

mclausky: „Ein typischer Zoki-Transfer. Kannte niemand und hatte deswegen niemand auf der Rechnung. Ein Perspektivspieler, dem Eingewöhnungszeit gegeben werden muss, der aber sehr interessante Attribute mitbringt. Dass die üblichen Nörgler wieder höchst unzufrieden sind, werte ich als gutes Omen. Die zwei Länderspiele sind natürlich nicht viel wert, aber zeigen, dass er auf der NT-Watchlist von Serbien ist. Das ist natürlich auch nicht nichts. Ist ja erst 22. Zoki klingt angetan und hat ihn schon lange im Visier. Da kann man schon auch Vertrauen haben und dem Jungen Zeit geben. Eventuell kommt ja noch jemand Erfahrener dazu. Ich bezweifle, dass man im Verein Pejic gleich dem Druck der hohen Leistungserwartung aussetzt.“

chris843: „Herzlich willkommen bei Rapid. Der Beschreibung nach einer, der klar das Potential zum Publikumsliebling hat. Ein Henker mit entsprechender Einstellung. Natürlich muss man schauen, wie schnell er sich einfügt. Ich freue mich und mögest du unseren Gegner das Fürchten lehren!“

Steffo: „Ich halte die Daumen, dass das funktioniert. Rein von der Statur und der Wucht sicher ein Spieler, wie ich ihn bei uns gerne auf der Sechs sehe und wenn er es packt, ist er alleine schon wegen seinem Spielstil nach einigen Auftritten Publikumsliebling. Ob die Qualität reicht wird man aber erst sehen. Das hat Zoki im Vorfeld beurteilen müssen und das sind auch genau die Transfers an denen man mMn einen Sportdirektor messen muss. Für Greil zb, auf den ich mich sehr, sehr freue, braucht man nicht wirklich ein Scouting, aber Pejic aus dem Hut zu zaubern ist eine ganz andere Sache. Wenn´s funktioniert dann Hut ab!“

RapidDevelopment: „Es liegt nicht viel vor, was man bewerten könnte – die Scouts werden das schon zuverlässig erkundet haben. Im defensiven Mittelfeld von Rapid kann es ohnehin nur besser werden. Den Präsentations-Videos kann man natürlich keine Wertigkeit beimessen, was aber schon auffällig ist, sind sein Antritte. Er versucht offenbar das Spiel immer schnell zu machen, das könnte ein wichtiger Impuls sein. Rein von den Eckdaten her freue ich mich, dass wir einen recht jungen und endlich wieder einen großen Spieler mehr haben. Langsam wird unser Kader endlich wieder größer, sodass wir bei Eckbällen nicht mehr Haushaltsleiter aufstellen müssen, um den Größennachteil zu kompensieren. Also: Herzlich willkommen und viel Erfolg!“

MaSTeRLuK1899: „Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man in Pejic ein ganz wichtiges Puzzleteil sieht, der es anderen Spielern ermöglicht ihre Stärken noch besser auszuspielen. Insbesondere könnten Greil und Druijf stark profitieren. Druijf müsste mit einer Kante wie Pejic dahinter nicht mehr ständig Zweikämpfe im Mittelfeld führen und könnte sich rein auf die Offensive und das Spiel in der Box konzentrieren, Greil könnte sich wie in Klagenfurt großteils auf den Spielaufbau konzentrieren. Zu 100% vom Hocker haut mich der Transfer nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Zoki und Feldhofer auch andere Aspekte berücksichtigt haben die uns noch unklar sind.“

AC58: „Ich habe vor einigen Tagen gemeint, dass wir hinter/neben unseren Filigrantechnikern auf jeden Fall noch ein „Kampfschwein“ im besten Sinne brauchen. Das könnte bei ihm passen. Mir gefällt vor allem seine Größe und sein knochiger Körperbau. Sein Gesichtsausdruck lässt Befähigung zur Entschlossenheit vermuten. Im Gegensatz zu Graho hat er deutlich mehr Zug nach vorne. Ich hoffe, ich täusche mich hier nicht. Auch wenn er sich immer noch als ein Ivan „the Graho“ Jelic entpuppen könnte. Da warte ich aber einmal die ersten Match-Meter ab.“

gloggi99: „Bei diesem Transfer muss man den Verantwortlichen einfach Vertrauen. Barisic und Feldhofer sehen in den Spieler einfach das fehlende Puzzleteil im Mittelfeld. Viele haben sich halt einen Spieler vom Format eines Stankovic bei Sturm erwartet, das wird unser Budget halt nicht hergeben.“

Stanley-Stiff: „Natürlich ein völlig unbeschriebenes Blatt, dieser Pejic-Schranken, ich lasse mich einfach überraschen. Für den Spieler selbst ist das nach den bisherigen Stationen natürlich ein riesiger, nächster Karriereschritt. Hoffentlich pusht ihn das auch entsprechend um die nächsten, nötigen Schritte rasch gehen zu können, ohne übermotivierte Dummheiten zu begehen und uns rasch sportlich zu verstärken. Die hier gelesene „das wird unser Gorenc-Stankovic“ Hoffnung würde ich lieber noch hintanstellen, einfach auch zum Selbstschutz. Genannter hat nämlich Premier League & Championship gespielt, bevor er nach Graz gewechselt ist. Doch ein wenig hohe Ansprüche, die man einem Spieler aus der weißrussischen Liga kommend mit knapp 100 Profipartien in den Beinen hier im Vergleich zukommen lässt. Ich wünsche ihm und uns natürlich alles Gute. Hoffentlich funktionierts und er henkert sich fair, dynamisch aber hart zum hier ebenfalls oft genannten, potenziellen Publikumsliebling.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zum Transfer von Aleksa Pejic.