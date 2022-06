Benfica holt Bah: Lazaros Tage in Lissabon wohl gezählt

Das Transferfenster für den Sommer 2022 eröffnet erst im Juli und dennoch gibt es bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern...

Das Transferfenster für den Sommer 2022 eröffnet erst im Juli und dennoch gibt es bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Ivan Perisic

LA, 33, CRO | Inter Mailand – > Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur verstärkt die Offensive mit reichlich Routine: Ivan Perisic, 113-facher Nationalspieler Kroatiens, unterschreibt einen Zweijahresvertrag bei den Spurs und kommt ablösefrei von Inter Mailand. Es ist der erste ablösefreie Wechsel Perisic’, der zuvor bei sechs Fixtransfers und Leihen Ablösen von knapp 40 Millionen Euro generierte. Für Inter bestritt Perisic mit Abstand die meisten Spiele seiner langen Karriere: 254-mal stand er auf dem Platz und erzielte dabei 55 Tore und 49 Assists. Zwischenzeitlich war er ein Jahr an den FC Bayern München verliehen. Perisic konnte vorletzte Saison seinen ersten und einzigen Meistertitel in Italien feiern, nachdem er zuvor schon zweimal deutscher Meister mit dem BVB und den Bayern wurde. In England stand der Routinier bisher noch nicht unter Vertrag.

Josip Drmic

ST, 29, SUI | HNK Rijeka – > Dinamo Zagreb

Der kroatische Vize-Schützenkönig Josip Drmic bleibt in der 1.HNL, Kroatiens höchster Spielklasse. Nach zwei Leihjahren in Rijeka, in denen er 32 Tore in 55 Spielen erzielte, wechselt der Schweizer mit kroatischen Wurzeln nun aber nach Zagreb. Der 35-fache Nationalspieler, der noch bis zuletzt Norwich City gehörte, wo er aber floppte, wechselt ablösefrei zu Dinamo Zagreb und wird dort voraussichtlich Teamkollege des Noch-Rapidlers Robert Ljubicic. Der 29-Jährige wurde zuletzt auch mit dem HSV in Verbindung gebracht, entschied sich aber für die Chance, Champions League spielen zu können.

Alexander Bah

RV, 24, DEN | Slavia Prag – > Benfica Lissabon

Der tschechische Vizemeister Slavia Prag darf sich über einen warmen Geldregen aus Portugal freuen. Alexander Bah, gambisch-stämmiger, dänischer Rechtsverteidiger, wechselt um acht Millionen Euro zu Benfica Lissabon und unterschreibt dort bis Sommer 2027. Bah war erst vor 1 ½ Jahren um 1,7 Millionen Euro vom dänischen Klub SönderjyskE nach Prag gewechselt. Damit dürfte auch klar sein, dass der ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro in Lissabon keine große Zukunft haben dürfte. Der 26-Jährige war bei Benfica ohnehin nicht gesetzt und war zudem nur von Inter Mailand ausgeliehen. Es ist anzunehmen, dass Benfica die Leihe Lazaros verstreichen lässt, nachdem mit Bah nun ein Spieler derselben Anlage und für die gleichen Positionen verpflichtet wurde. Meldungen über eine Rückkehr nach Mailand und der folgenden Suche nach einem neuen Verein kamen bereits vor einigen Wochen auf. Nun dürfte Lazaros Benfica-Abschied besiegelt sein.



Ferran Jutglà

ST, 23, ESP | FC Barcelona B – > FC Brügge

Der FC Brügge verstärkt seine Offensive mit einem hochinteressanten Katalanen, den man künftig durchaus beobachten sollte. Der 175cm große Mittelstürmer Ferran Jutglà konnte in der vergangenen Spielzeit 19 Tore und 6 Assists für die zweite Mannschaft des FC Barcelona erzielen und machte zudem zwei Tore in acht Spielen für die Kampfmannschaft. Jutglà kommt eigentlich aus dem Nachwuchs von Espanyol Barcelona und wechselte erst vor einem Jahr zur Blaugrana. Nun bezahlte Brügge fünf Millionen Euro für die Dienste des Angreifers, der einen Vertrag bis 2026 erhielt.