Rapid gibt Sulzbacher an Bundesliga-Konkurrenten ab

[ Pressemeldung SK Rapid ]

Personalnews aus Hütteldorf: Mit Lukas Sulzbacher wechselt ein Eigenbauspieler, der seit frühen Kindheitstagen das grün-weiße Trikot trug, fix zur WSG Tirol. Der 22-jährige kam schon als siebenjähriger Knirps in den grün-weißen Nachwuchs und durchlief sämtliche Nachwuchsauswahlen. Für die Profimannschaft brachte es der Rechtsfuß in den Saisonen 2020/21 und 2021/22 auf sechs Kurzeinsätze, darunter gleich drei im Europacup (zwei mit 14 Einsatzminuten in der UEL-Qualifikation und einen mit 12 Minuten in der UEFA Europa League Gruppenphase beim Arsenal FC in London). Für Rapid II kam der Außenverteidiger zudem in der Regionalliga und in der Admiral 2. Liga auf 48 Partien, in denen er auch zwei Tore erzielen konnte.

Nun führt der Weg des fünffachen ÖFB U21-Teamspielers in die höchste heimische Spielklasse. Geschäftsführer Sport Zoran Barišić meint zum Wechsel: „Lukas Sulzbacher ist ein echtes Kind von Rapid und ich wünsche ihm nur das Allerbeste für seine neue Karrierestation. Wir wollten ihm die Chance auf ein Engagement in der Bundesliga auf keinen Fall verbauen und ich bin sicher, dass er bei der WSG in besten Händen ist und dort wichtige Erfahrungen in der höchsten Spielklasse sammeln kann.“