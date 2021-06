Christoph Knasmüllner verlängert beim SK Rapid

Pünktlich zum Start der Vorbereitung auf die neue Saison konnten zwei wichtige Personalien geklärt werden. Sowohl Christoph Knasmüllner als auch Lukas Sulzbacher haben ihren auslaufenden Vertrag um zwei weitere Jahre bis Sommer 2023 verlängert.

Im Sommer 2018 wechselte Christoph Knasmüllner vom englischen Zweitligisten FC Barnsley nach Hütteldorf. In seinen bisherigen drei Saisonen für Rapid hat sich der gebürtige Wiener zu einem wahren Leistungsträger und Schlüsselspieler entwickelt. Sein großes Potenzial ließ der 29-Jährige bereits in seiner Debüt-Saison für den österreichischen Rekordmeister aufblitzen, wo er mit einem Dreierpack beim 4:0 Heimerfolg über Slovan Bratislava maßgeblich am Aufstieg in die Europa League Gruppenphase beteiligt war. Aktuell hält Knasmüllner bei 114 Pflichtspielen für Grün-Weiß mit 30 Pflichtspieltoren und ebenso vielen Torvorlagen. In der abgelaufenen Spielzeit kam der Edeltechniker wettbewerbsübergreifend zu 36 Einsätze, in denen er insgesamt 14 Tore erzielen und zwei weitere Treffer vorbereiten konnte.

Geschäftsführer Sport Zoran Barisic: „Ich bin sehr froh, dass wir uns mit Christoph Knasmüllner über eine Verlängerung einigen konnten. ´Knasi´ ist in der Offensive vielseitig einsetzbar und hat in seinen ersten drei Saisonen bei Rapid zahlreiche entscheidende Treffer erzielt und vorbereitet. Ich bin überzeugt, dass noch weiteres Verbesserungspotential in ihm schlummert, er wird mit Sicherheit ein wichtiger Eckpfeiler in unserer Mannschaft bleiben.“