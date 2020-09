Rapid trennt sich von „Zweier-Coach“ Zeljko Radovic

Im März 2018 übernahm Zeljko Radovic das Traineramt der zweiten Mannschaft des SK Rapid. Zuvor war Radovic bereits über...

[ Presseinfo SK Rapid ]

Im März 2018 übernahm Zeljko Radovic das Traineramt der zweiten Mannschaft des SK Rapid. Zuvor war Radovic bereits über acht Jahre lang Akademietrainer im grün-weißen Nachwuchs. In der vergangenen Saison führte der ehemalige Rapid-Stürmer die jungen Hütteldorfer bis zum Abbruch der Meisterschaft in der Regionalliga Ost auf den zweiten Tabellenplatz. Nun kommt es eineinhalb Wochen vor dem Ligaauftakt in der HPYBET 2. Liga zu einer Trennung im beidseitigen Einvernehmen. Bis auf weiteres wird Talente-Manager Steffen Hofmann die zweite Mannschaft interimistisch übernehmen.

Geschäftsführer Sport Zoran Barisic:

„Wir haben mit Zeljko Radovic intensive, von gegenseitig sehr hoher Wertschätzung getragene Gespräche geführt. Dabei hat er nach langer Analyse um eine einvernehmliche Trennung gebeten. Wir haben uns schweren Herzens seinem Wunsch entsprochen. Wir bedanken uns zugleich für die erfolgreiche und tolle Arbeit, die Zeljko Radovic zehn Jahre im Rapid-Nachwuchs geleistet hat und wünschen ihm für seinen weiteren Karriereweg nur das Allerbeste!“

Zeljko Radovic: