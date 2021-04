Rapid verlängert mit mehreren Nachwuchsspielern

Nach einem sportlich starken Frühjahr in der 2. Liga, laufen die Planungen für die kommende Saison beim SK Rapid II auf Hochtouren. Schon am...

Nach einem sportlich starken Frühjahr in der 2. Liga, laufen die Planungen für die kommende Saison beim SK Rapid II auf Hochtouren. Schon am Dienstag entschieden sich einige der größten Talente aus der U15- und U16-Akademiemannschaft dafür, auch zukünftig in im Westen Wiens bleiben zu wollen. Nun können ebenfalls positive Nachrichten von der zweiten Mannschaft aus Hütteldorf vermeldet werden. Fabian Eggenfellner und Almer Softic, die in dieser Spielzeit schon viele Einsatzminuten in Österreichs zweithöchster Spielklasse sammelten, verlängern ihre auslaufenden Verträge um zwei bzw. drei Jahre. Ebenso konnte eine Verlängerung der auslaufenden Kontrakte bei Offensivspieler Tobias Hedl und dem Kapitän des U18-Akademieteams Tunahan Mercan erzielt werden, deren Zukunft im Team von Cheftrainer Franz Maresch sein soll.

Fabian Eggenfellner kam im Sommer vor zwei Jahren vom SV Horn, wo er schon mehrmals in der 2. Liga auflief, nach Wien. Nachdem er im ersten Jahr beim SK Rapid noch etwas von seiner HTL-Matura und der Zeit beim Bundesheer gebremst wurde, startete der verlässliche Abwehrspieler in der heurigen Zweitligasaison voll durch. In der Innenverteidigung ist der 20-Jährige momentan gesetzt und absolvierte 21 der bislang möglichen 25 Partien in der 2. Liga. Keine Spieler von Rapid II hat in dieser Saison zu diesem Zeitpunkt mehr Einsatzminuten gesammelt als Eggenfellner, der nun zwei weitere Jahre in Hütteldorf bleiben wird.

Seit der U8 ist Almer Softic beim SK Rapid. Er durchlief sämtliche Jugendmannschaften sowie die gesamte Nachwuchsakademie beim österreichischen Rekordmeister. Der Kreativspieler ist Teil des dualen Ausbildungsweges des SK Rapid, neben seiner fußballerischen Ausbildung absolviert er seine schulische am Gymnasium Wien West. Mit dem Aufstieg in die 2. Liga, ist der 18-Jährige auch ein wichtiger Faktor im Mittelfeld der Grün-Weißen geworden. Gleich bei seinem Debüt gegen den Floridsdorfer AC konnte der 18-Jährige im Herbst einen Assist verbuchen und kam seitdem auf 14 Zweiligaspiele in der bisherigen Saison.

Der sportlicher Leiter Rapid II, Akademie und Nachwuchs Willi Schuldes ist erfreut über Verlängerung beider Personalien: „Fabian hat sich in dieser Zweitligasaison bei Rapid II gut weiterentwickelt und die richtigen Schritte nach vorne gemacht. Er hat heuer fast alles gespielt und stets zu überzeugen gewusst, wir sind froh, ihn weitere zwei Jahre an unseren Verein binden zu können. Mit Almers Entwicklung in den letzten Monaten sind wir wirklich zufrieden, somit war es für uns klar mit ihm auch zukünftig weiterarbeiten zu wollen. Es ist schön einen so kreativen und technisch guten Spieler, der noch dazu schon sein ganzes Leben beim SK Rapid spielt, behalten zu können.“

Leider durch Verletzungen zurückgehalten wurde in dieser Saison Tobias Hedl. Der talentierte Offensivspieler verbachte bislang seine gesamte Fußballkarriere im Nachwuchs sowie der Akademie des SK Rapid und darf sich österreichischer Nachwuchsnationalteamspieler nennen. Der 18-Jährige besticht vor allem durch seinen Torriecher, als Stürmer lebt er von seinem Gefühl für den Raum und seinen Abschlussqualitäten. Nach seinem Handbruch ist Hedl nun wieder am Weg zurück und wird spätestens in der Sommervorbereitung wieder voll durchstarten.

Tunhan Mercan ist der Kapitän der U18-Akademiemannschaft des SK Rapid. Der 17-Jährige wechselte aus der Jugend des Wiener Sport-Clubs im Sommer 2017 nach Hütteldorf und durchläuft seitdem die grün-weiße Akademie. Zweikampfstärke und Spielintelligenz zeichnen den vielseitig einsetzbaren Abwehrspieler aus. Auch er absolviert nach wie vor seine duale Ausbildung, seinen Abschluss an der Bundeshandelsschule Wien Pernerstorfergasse hat Mercan schon in naher Zukunft geplant. Seit der U15 ist der Verteidiger ein fixer Bestandteil in Martin Scherbs ÖFB-Nachwuchsnationalteam, wo er im April 2019 für die damalige U16 sein erstes Tor für Österreich erzielte.

„Tobi und Tunahan sind beides Spieler mit großer Qualität und viel Potenzial, das sie in den kommenden Jahren hoffentlich abrufen werden. Wir freuen uns, dass auch sie ihre Zukunft beim SK Rapid sehen. Nun wird es darum gehen, weiterhin mit starken Leistungen aufzuzeigen, um ihrem Ziel, in Österreichs höchste Spielklasse zu kommen, ein Stück näher zu sein“, äußert sich der sportliche Leiter Rapid II, Akademie und Nachwuchs Willi Schuldes zu den Vertragsverlängerungen von Tobias Hedl und Tunahan Mercan.

Rapid II-Cheftrainer Franz Maresch ist zufrieden auch in der kommenden Saison auf diese Nachwuchshoffnungen setzten zu können: „Alle vier Spieler sind talentierte Burschen, die mitten in ihre Entwicklung hin zu einem Profifußballer stehen. Fabian und Almer haben ich schon die ganze Saison bei mir, sie haben beide im Frühjahr ihren Teil zu unserem Aufschwung in der 2. Liga beigetragen und auch mit Tobi und Tunahan werden wir zukünftig eine große Freude haben. Wichtig wird sein, dass alle weiterhin hart an sich arbeiten, um ihre Entwicklung so voranzutreiben.“