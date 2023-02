Rapid vor Verpflichtung von BW-Linz-Stürmer Fally Mayulu

Im Rennen um den 20-jährigen Angreifer Fally Mayulu soll sich Rapid gegen Konkurrenz aus der Bundesliga durchgesetzt haben. Laut „Sky“-Informationen wird der kongolesisch-stämmige Franzose...

Im Rennen um den 20-jährigen Angreifer Fally Mayulu soll sich Rapid gegen Konkurrenz aus der Bundesliga durchgesetzt haben. Laut „Sky“-Informationen wird der kongolesisch-stämmige Franzose im Sommer ablösefrei nach Wien wechseln.

Mayulu wechselte im Herbst 2020 aus dem Nachwuchs des französischen Klubs Lens nach Wolfsburg und spielte dort neun Monate lang in der Jugend bzw. in der zweiten Mannschaft. Nach kurzer Vereinslosigkeit wechselte er vor fast genau einem Jahr zu Blau-Weiß Linz, wo er in 32 Pflichtspielen elf Tore und sechs Assists erzielte.

Der 193cm große Angreifer gilt als athletisch, schnell und trickreich. Speziell im Herbst-Finish der laufenden Saison wurde der Stürmer immer besser und zog somit bereits zahlreiche Blicke auf sich. Sein jüngerer Bruder Senny kickt derzeit in der U17 von Paris Saint-Germain.

Bei Rapid wird Mayulu für die erste Mannschaft eingeplant sein, zumal er im kommenden Sommer bereits 21 Jahre alt wird und sich in der 2. Liga bereits mehr als bewies. Bei sieben Saisontoren und vier Assists in der 2. Liga war Fayulu der Spieler, der ligaweit die meisten Ballberührungen im Strafraum pro 90 Minuten hatte (6.73).

Eine Bestätigung durch die Vereine steht freilich noch aus.