RB Salzburg testet gegen CL-Finalisten

Rote Bullen am 09. August in der Red Bull Arena gegen Inter Mailand Es gehört beim FC Red Bull Salzburg fast schon zum guten...

Rote Bullen am 09. August in der Red Bull Arena gegen Inter Mailand

Es gehört beim FC Red Bull Salzburg fast schon zum guten Ton, dass die Wochen der Vorbereitung mit einem ganz besonderen Testspiel garniert werden. Nach Duellen mit den Kapazundern des FC Liverpool (2022), von Atletico Madrid und dem FC Barcelona (beide 2021), erneut mit dem FC Liverpool (2020), dem FC Chelsea und mit Real Madrid (beide 2019) tritt auch in diesem Sommer wieder ein Top-Team zu Sparringszwecken in der Red Bull Arena an.

Am Mittwoch, den 09. August empfangen die Roten Bullen um 19:00 Uhr in der Red Bull Arena den Inter Mailand, den UEFA Champions League-Finalisten vom Juni und Tabellendritten der abgelaufenen Serie A. Das Spiel wird live bei ServusTV und ServusTV ON zu sehen sein.

Schon im Winter gegen Inter

Die Mailänder waren bereits im Dezember 2022 im Zuge eines Kurztrainingslagers auf Malta Gegner der Jaissle-Truppe. Damals hatte man – aufgrund von diversen Teamspielern und jeder Menge verletzungsbedingten Ausfällen – viele Youngsters an Bord und es gab eine klare 0:4-Niederlage.

Stephan Reiter, der Geschäftsführer des FC Red Bull Salzburg, meint zu diesem Highlight: „Es ist für uns eine tolle Anerkennung, dass mittlerweile so viele große Klubs zu Testmatches nach Salzburg kommen. So können wir unseren Fans diesmal mit dem Duell gegen den Champions League-Finalisten wieder ein ganz besonderes Erlebnis rund um den Saisonstart bieten.“

Zum Kartenvorverkauf

Der Kartenvorverkauf für dieses Top-Spiel der Vorbereitung beginnt gleich heute, Freitag den 21. Juli 2023 auf redbullsalzburg.at.

(Pressemeldung RB Salzburg)