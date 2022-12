RB Salzburg vor Verpflichtung von Island-Jungstar, Wöber vor dem Absprung

Bei Red Bull Salzburg tut sich kurz vor dem Jahreswechsel einiges. Das Transferkarussell dreht sich im Vergleich zu anderen einheimischen Klubs richtig flott. Schlager...

Nachdem bekannt wurde, dass Alexander Schlager seinen im Sommer auslaufenden Vertrag in Linz nicht verlängern wird, war schnell ein Salzburg-Gerücht am Tisch. Wie die „Krone“ berichtet, soll Schlager im kommenden Sommer an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren und etwa 60.000 Euro im Monat verdienen. Auch als zweiter Torhüter – was er wohl wäre, wenn Philipp Köhn den Klub trotz zahlreicher Anfragen nicht verlässt.

Spannend ist nun aber auch ein Gerücht aus Dänemark, dessen Umsetzung bereits weit fortgeschritten sein soll. Der 19-jährige Isländer Hákon Arnor Haraldsson soll vom FC Kopenhagen kommen. Der siebenfache isländische Nationalspieler ist mittlerweile eine Stammkraft beim dänischen Meister, hat noch Vertrag bis 2026, würde wohl mehrere Millionen kosten. Damit macht Salzburg wohl schon einen Vorgriff auf den Sommer, wo die Abgänge von Luka Sucic und Nicolas Seiwald sehr wahrscheinlich sind.

Allerdings spielte Haraldsson beim FC Kopenhagen in der laufenden Saison nicht auf seiner Stammposition im zentralen Mittelfeld, sondern etwas offensiver, zumeist auf einer der beiden Außenpositionen im Mittelfeld, praktisch vor einer Doppelsechs/Doppelacht. Auch als Mittelstürmer kam Haraldsson immer wieder zum Einsatz. Für Kopenhagen bestritt er bisher 40 Spiele und erzielte dabei sechs Tore und fünf Assists.

Für seinen isländischen Stammverein debütierte Haraldsson bereits im Alter von 15 Jahren. Seit Juni ist er auch fixes Mitglied im isländischen Nationalteam. Die Tatsache, dass er vielseitig einsetzbar ist, kommt dem Salzburger System und der fluiden Spielweise der Bullen entgegen. Laut diversen Medien soll der Transfer nur noch Formsache sein.

Mit Forson Amankwah kehrt zudem ein Leihspieler nach Salzburg zurück. In 18 Pflichtspielen für den SC Rheindorf Altach erzielte der 19-jährige Ghanaer zwei Tore und fünf Assists. Er kam dabei sowohl als Rechtsaußen, als auch als linker Flügelverteidiger zum Einsatz und könnte somit ebenfalls mehrere Positionen bekleiden. Auch eine mögliche Rückverpflichtung von Frankfurts Innenverteidiger Jerome Onguene steht weiterhin im Raum.

Ein anderer Spieler könnte die „Roten Bullen“ hingegen bereits im Winter verlassen. Maximilian Wöber, in den meisten Frühjahrsspielen Salzburgs Kapitän und als Linksverteidiger gesetzt, hat das Interesse von Leeds United auf sich gezogen, wo Ex-Salzburg-Coach Jesse Marsch Trainer ist. Der 24-Jährige soll elf Millionen Euro plus mögliche weitere fünf Millionen Euro an Boni kosten. Insiderinformationen zufolge soll sich Wöber bereits beim Medizincheck in Yorkshire befinden und einen Vertrag bis 2027 unterschreiben.