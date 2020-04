Skype-Interview: Martin Bruckner im Gespräch mit Daniel Mandl

Trotz technischer Schwierigkeiten wegen eines landesweiten Internetproblems haben wir’s am Ende doch geschafft und uns mit Martin Bruckner, dem Präsidenten des SK Rapid unterhalten....

Wir haben über die Auswirkungen der Corona-Krise für den SK Rapid, über die Erfahrungen im Homeoffice und die Wünsche des grün-weißen Präsidenten an die Politik gesprochen.

Außerdem noch eine Empfehlung: Das Video des 1. digitalen Rapid-Stammtisches auf RapidTV!