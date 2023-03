Spatenstich für Erweiterung der Rieder Fußballakademie

Mit einem Spatenstich unter Beisein von Sport-Landesrat Markus Achleitner startete am 24. März die Erweiterung der Wenzel Schmidt Fußballakademie SV Ried in Hohenzell. Es...

Mit einem Spatenstich unter Beisein von Sport-Landesrat Markus Achleitner startete am 24. März die Erweiterung der Wenzel Schmidt Fußballakademie SV Ried in Hohenzell. Es werden zusätzliche Kabinen für Trainer und Schiedsrichter sowie Büroflächen errichtet. Die Kraftkammer und die Kabinen für die Jungen Wikinger werden ausgebaut.

Die Erweiterung soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Der Spatenstich für die Erweiterung erfolgte unmittelbar nach der Fertigstellung der neuen Tribüne am Hauptfeld des VTA Soccer Field. Bei dieser Auftakt-Veranstaltung am 24. März mit dabei waren unter anderem auch die Bürgermeister von Hohenzell Thomas Priewasser und von Ried Bernhard Zwielehner, Rudolf Bögl, Geschäftsführer der ausführenden Baufirma Bögl Bau GmbH, sowie SVR-Präsident Roland Daxl, SVR-Vizepräsident Thomas Gahleitner, SVR-Vorstand für Nachwuchs Maximilian Schmidt und SVR-Sportvorstand und Akademieleiter Wolfgang Fiala.

„Weiterer Qualitätsschub und Meilenstein“

„Der Nachwuchs- und Jugendarbeit gilt im Sportland Oberösterreich ein besonderes Augenmerk, daher fördert das Sportressort auch die Fußballakademien genau wie andere Sportanlagen im ganzen Bundesland tatkräftig. Wir sehen hier bei der SV Ried, welch ausgezeichnete Arbeit geleistet wird – und dies vorbildlich in enger Zusammenarbeit mit vielen Vereinen in der Region. Aber: Optimale Trainings- und Wettkampfbedingungen brauchen eine perfekte Infrastruktur. Dies ist die Voraussetzung für den sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg. Mit dem Ausbau des Akademiegebäudes, aber auch mit der neuen Zuschauertribüne wird hier ein weiterer Qualitätsschub und Meilenstein realisiert. Ein großes Danke an das gesamte Team in Verein und Akademie für das Engagement für junge Sportlerinnen und Sportler“, betonte Wirtschaft- und Sport-Landesrat KommR Markus Achleitner.

„Nur so langfristig Profi-Fußball in Ried möglich“

„Die Nachwuchsarbeit spielt in unserem Verein eine ganz wesentliche Rolle. Nur wenn wir im Nachwuchs ordentlich arbeiten, wird in Ried langfristig Profi-Fußball möglich sein. Wir möchten uns deshalb auch an dieser Stelle beim Land Oberösterreich und bei Landesrat Markus Achleitner sehr herzlich dafür bedanken, dass wir für unsere Infrastruktur-Projekte immer ein offenes Ohr finden“, erklären Vize-Präsident Thomas Gahleitner, Vorstand für Infrastruktur, und Maximilian Schmidt, SVR-Vorstand für Nachwuchs.

„Tragen auch soziale Verantwortung für die jungen Menschen“

„Mit dieser Erweiterung können wir unseren Nachwuchskickern noch bessere Rahmenbedingungen für ihre Ausbildung bieten. Wir sehen es aber nicht nur als unsere Aufgabe, die Spieler zu guten Fußballern auszubilden und den Nachwuchs an den Profifußball heranzuführen. Wir tragen in unserer Akademie auch eine soziale Verantwortung für die jungen Menschen. Wir wollen ihnen in Ried eine ordentliche Schul- und Lebensausbildung mit auf ihren Weg geben“, sagt SVR-Sportvorstand Wolfgang Fiala.