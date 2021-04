Spielerbewertung Admira-Austria: Demaku reift zur Stütze

In der 27. Runde der österreichischen Bundesliga feierte die Wiener Austria einen 2:0 Auswärtserfolg bei der Admira. Im Folgenden sollen die Spieler der beiden...

In der 27. Runde der österreichischen Bundesliga feierte die Wiener Austria einen 2:0 Auswärtserfolg bei der Admira. Im Folgenden sollen die Spieler der beiden Mannschaften näher betrachtet werden.

Notenschlüssel:

1= sehr schwach

10 = sehr stark

0 = zu kurz eingesetzt

Admira Wacker Mödling

Andreas Leitner 7

Der Kapitän war einer der wenigen Admiraner, die an diesem Nachmittag ihre Leistung erbrachten und sich tapfer gegen die Niederlage stemmten. Mit insgesamt sechs Paraden verhinderte er mehrmals einen Gegentreffer und hielt sein Team lange Zeit damit im Spiel, ehe er dann kurz vor Schluss nochmal bezwungen wurde und dabei chancenlos blieb.

Marcus Maier 3

Hatte gegen seinen physisch starken Gegenspieler immer wieder Probleme und da öfter das Nachsehen, weshalb er viele Duelle verlor und auch seine Zweikampfbilanz negativ ausfiel. Immerhin konnte er jedoch sieben Ballsicherungen und drei erfolgreiche Tacklings verbuchen. Auch offensiv war er nur eine Randnotiz und schaltete sich kaum ein.

Emanuel Aiwu 6

Ansprechende Leistung des jungen Innenverteidigers, der sehr aufmerksam und konzentriert zu Werke ging und viele Situationen dank seiner Schnelligkeit und Athletik unterbinden konnte. Daher gewann er auch nicht umsonst nicht nur zwei Drittel seiner Zweikämpfe, sondern sammelte auch noch je fünf Ballsicherungen und klärende Aktionen und zwei abgefangene Bälle.

Wilhelm Vorsager 5

Der Jungspund wusste in einigen Situationen vor allem spielerisch zu überzeugen, wo er sich gut bewegte und mit Übersicht und Ruhe gewisse Aktionen fußballerisch ansprechend löste. War dann auch mit verschiedenen Aufgabenstellungen konfrontiert, da er im Laufe des Spiels aus der Verteidigung ins Mittelfeld gezogen wurde. Seine Zweikampfbilanz fiel dabei ausgeglichen aus und er verbuchte statistisch auch noch fünf Ballsicherungen und vier klärende Aktionen.

Sebastian Bauer 6

In der Defensive zeigte der Innenverteidiger eine vorbildliche Vorstellung, indem er konzentriert zu Werke ging und viele Situationen zu seinen Gunsten lösen konnte. Dementsprechend fielen auch seine Werte aus, denn er kam mit seinen 83 Prozent gewonnenen Duellen nicht nur auf den Bestwert in dieser Partie, sondern sammelte darüber hinaus auch noch je sieben abgefangene Bälle und Ballsicherungen, drei klärende Aktionen und zwei erfolgreiche Tacklings. Fußballerisch beschränkte er sich meist nur auf sichere Pässe und ging wenig Risiko ein.

Milos Spasic 6

Bekam nach monatelanger Nichtberücksichtigung mal wieder die Chance, sein Können von Beginn an zu zeigen und nutze seine Möglichkeit auch entsprechend. Er zeigte sich höchst engagiert und ging sehr energisch zu Werke, wodurch er in der Defensive einige gute Ballgewinne und Szenen hatte und so nicht nur 71 Prozent seiner Duelle gewann, sondern auch drei erfolgreiche Tacklings und je zwei Ballsicherungen und klärende Aktionen sammelte. Auch bei den wenigen offensiven Szenen war meist involviert und schaltete sich gut mit nach vorne ein. Überraschenderweise musste er allerdings zur Halbzeit in der Kabine bleiben.

Roman Kerschbaum 2

Das Spiel lief großenteils am Routinier vorbei und richtig Bindung an diese Partie fand er eigentlich nie, was auch seine mickrige Zahl an Ballkontakten unterstreicht. Aber auch gegen den Ball fehlte es im Präsenz und gewann er nur ein Drittel seiner Duelle, was ebenfalls ein enttäuschender Wert ist.

Stephan Auer 4

Der Ex-Rapidler war zwar etwas präsenter als sein Nebenmann und sammelte in der Hälfte seiner Einsatzzeit fast so viele Ballkontakte wie Kerschbaum, allerdings konnte er auch kaum Stabilität ins Zentrum bringen und war seinen Gegenspielern deutlich unterlegen, weshalb er zur Halbzeit auch in der Kabine bleiben musste.

Dominik Starkl 2

Schwache Vorstellung des Offensivspielers, der zu keinem Zeitpunkt diesem Spiel seinen Stempel aufdrücken konnte und bis zu seiner Auswechslung eigentlich überhaupt nicht in Erscheinung trat.

Luca Kronberger 5

Die Last des Offensivspiels sollte nicht auf den Schultern eines 19-Jährigen lasten, doch dies war an diesem Nachmittag sicherlich der Fall. Der Jungspund zeigte auch immer wieder in Ansätzen seine Vorzüge und kam nicht nur auf die beste Passquote seiner Mannschaft (80 Prozent), sondern gewann auch noch die zweitmeisten Dribblings (2) und führte die zweitmeisten Duelle (13). Doch insgesamt war er auf sich alleine gestellt und war die Aufgabe daher kaum zu lösen.

Maximilian Breunig 3

Das Engagement kann man dem großgewachsenen Angreifer nicht abschreiben und er führte auch die meisten Duelle seines Teams (17) und rieb sich in der Spitze sichtlich auf. Doch die Mehrheit seiner Zweikämpfe verlor er und konnte wenige Bälle für seine Mannschaft sichern, wobei auch er sicherlich zu wenig Unterstützung durch seine Mitspieler erfuhr.

Maximilian Sax 5

War gegen seine Ex-Kollegen nach seiner Einwechslung sichtlich motiviert und durchaus auch spielfreudig, weshalb er zumindest etwas spielerische Linie in das ansonsten durchwachsene offensive Auftreten seiner Mannschaft brachte. Seine Passquote war mit 85 Prozent stark und auch seine drei erfolgreichen Dribblings waren der Bestwert seines Teams.

Matthias Ostrzolek 4

Richtig auffällig wurde der ehemalige Bundesliga-Spieler in diesem Spiel nicht und im Vergleich zu seinem ausgewechselten Positionskollegen fiel er deutlich ab.

Andrew Wooten, Lukas Malicsek, Niko Datkovic 0

Zu kurz eingesetzt.

FK Austria Wien

Patrick Pentz 6

Sein gesamtes Können musste der Austria-Kapitän an diesem Nachmittag kaum aufbieten, da sich der Gegner kaum in seinen Strafraum verirrte und nur einen gefährlichen Freistoß auf seinen Kasten brachte. Dafür konnte er sich fußballerisch einige Male mit schönen Zuspielen auszeichnen.

Georg Teigl 5

Solide Vorstellung des Rechtsverteidigers, der in der Defensive kaum gefordert wurde und seinen Gegenspieler gut im Griff hatte, weshalb starke 75 Prozent seiner Duelle gewann und darüber hinaus auch noch acht Ballsicherungen und zwei erfolgreiche Tacklings sammelte. In der Offensive kam er zwar mit 84 Prozent auf eine der besten Passquoten, allerdings war seine Entscheidungsfindung nicht immer passend und es schlichen sich auch einige unnötige Fehler in sein Spiel ein.

Michael Madl 5

In der Defensive hatte der routinierte Innenverteidiger meist alles im Griff und spielte seinen Part staubtrocken runter bzw. wurde auch selten gefordert, wobei er 60 Prozent seiner Duelle für sich entschied und zusätzlich auch noch fünf Ballsicherungen, zwei klärende Aktionen und einen abgefangenen Ball sammelte.

Johannes Handl 6

Wie auch sein Kollege in der Innenverteidigung, wurde auch er kaum in der Defensive gefordert, war allerdings vor allem in der Luft öfters gefragt, wo er bis auf wenige Ausnahmen nahezu alles abräumte und da die Oberhand behielt. Darüber hinaus sammelte er auch noch sechs Ballsicherungen, drei klärende Aktionen und zwei abgefangene Bälle. Auch spielerisch streute er einige schöne Bälle ein und zeigte sein Potenzial.

Andreas Poulsen 5

Vor allem in der ersten Halbzeit wusste die Leihgabe mit einer starken Vorstellung zu überzeugen und zeigte sich da spielerisch in der Lösungsfindung von seiner guten Seite, wodurch er seiner Mannschaft einen Mehrwert verschaffen konnte und nicht umsonst die zweitmeisten Ballaktionen im Spiel verbuchte (71). In der zweiten Halbzeit fiel er zwar deutlich zurück und war nicht mehr so präsent, allerdings ließ er dafür in der Defensive wenig zu und sammelte dabei fünf Ballsicherungen, vier abgefangene Bälle und drei erfolgreiche Tacklings.

Eric Martel 5

In diesem Spiel war der deutsche Juniorenteamspieler im direkten Zweikampf zwar nicht so eine imposante Erscheinung wie üblich und verlor mit Fortdauer eine Mehrheit davon, allerdings streute er dafür immer wieder schöne Ballgewinne ein, die wichtig für seine Mannschaft waren. Er sammelte dabei je vier Ballsicherungen und erfolgreiche Tacklings und eine klärende Aktion. Mit dem Ball am Fuß war er wie üblich sehr ruhig und umsichtig, gab dabei auch einen tollen Schuss auf den gegnerischen Kasten ab.

Vesel Demaku 7

Der U21-Nationalspieler findet nach seiner langen Verletzung immer besser zurück und etabliert sich dabei als wichtige Stütze, wie er in diesem Spiel unter Beweis stellen konnte. So agierte er mit dem Ball sehr sauber und mit viel Übersicht, weshalb er auch die beste Passquote auf dem Feld aufwies (knapp 85 Prozent). Doch nicht nur das, er war auch vor dem gegnerischen Tor gefährlich und schaltete sich immer wieder gut mit nach vorne ein, wo er seine Dynamik zeigte und so auch insgesamt vier Schüsse auf den gegnerischen Kasten abgab. Dabei belohnte er sich auch kurz vor Schluss für seine gute Leistung mit seinem ersten Bundesligator zum 2:0-Endstand.

Dominik Fitz 5

Durfte nach mehreren Wochen endlich mal wieder auf seiner Lieblingsposition ran und zeigte sich dabei zunächst auch sehr engagiert und lauffreudig, indem er immer wieder die Tiefe attackierte und auch viel auf den Flügel auswich. Spielerisch hatte er auch immer wieder Ideen und sammelte so auch drei Schlüsselpässe. Allerdings tauchte er mit Fortdauer immer mehr unter und konnte sich in weiterer Folge gegen seine zweikampfstarken Gegner kaum durchsetzen.

Manprit Sarkaria 7

Sarkaria war wie so oft der Dreh- und Angelpunkt seiner Mannschaft und trug das Offensivspiel in vielen Phasen auf seinen Schultern, was auch seine Statistiken untermauern. Nicht nur, dass er als Offensivspieler auf die meisten Ballaktionen im Spiel kam (78), er steuerte dabei auch noch je fünf eigene Abschlüsse und Schlüsselpässe bei, womit er an der Hälfte der Abschlüsse seiner Mannschaft beteiligt war und so auch eine Torvorlage ablieferte.

Patrick Wimmer 6

Im Vergleich zu seinen Offensivkollegen fiel er in Sachen Präsenz etwas ab und nahm sich immer wieder seine Auszeiten, wobei er vor allem in der ersten Hälfte etwas brauchte, um ins Spiel zu finden. Andererseits deutete er dafür immer wieder sein Potenzial an und lieferte gute Aktionen ab, weshalb nicht nur sein akrobatisches Tor zum 1:0 imposant war, sondern auch seine 24 geführten Duelle in diesem Spiel, was nicht nur der Bestwert war, sondern die er insgesamt auch positiv bestritt.

Marco Djuricin 2

Ging angeschlagen in dieses Spiel und man merkte ihm dies auch an, denn er war längst nicht so spielfreudig und gut eingebunden, wie in den Wochen zuvor, weshalb er auch weitestgehend in der Luft hing und kaum etwas zum Offensivspiel beitrug.

Christoph Monschein, Thomas Ebner 0

Zu kurz eingesetzt.