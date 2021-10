Statistiken nach dem 10. Spieltag 2021/22: Fleißigster Dribbler kommt aus Ried

Nach dem zehnten Spieltag der Saison 2021/22 wird die Liga aufgrund der Länderspielpause für zwei Wochen unterbrochen, sodass wir euch in der Zwischenzeit einige...

Nach dem zehnten Spieltag der Saison 2021/22 wird die Liga aufgrund der Länderspielpause für zwei Wochen unterbrochen, sodass wir euch in der Zwischenzeit einige Statistiken präsentieren wollen. Heute sehen wir uns einige Statistiken rund um die Dribbling-Werte an.

Die meisten Dribblings nach der 10. Runde der österreichischen Bundesliga pro 90 Minuten:

Der Rieder Offensivspieler Leo Mikić bestritt die meisten Dribblings pro 90 Minuten. Der 24-Jährige kommt auf 11.68 Dribblings pro 90 Minuten, was einen sehr hohen Wert darstellt. In der vergangenen Saison wies Yusuf Demir den höchsten Wert mit 9.27 Dribblings pro 90 Minuten auf. Auf Platz 2 folgte in der vergangenen Spielzeit Dominik Starkl mit 8.66 Dribblings pro 90 Minuten – der Admira-Spieler ist auch heuer nach dem zehnten Spieltag unter den Top 5. Auf Platz 2 liegt aktuell Karim Adeyemi, der in der vergangenen Saison hinter Demir und Starkl auf Platz 3 lag. Dass Goiginger und Yeboah ebenfalls ganz vorne liegen ist sicher keine Überraschung.

Wir kündigten bereits nach dem Demir-Transfer an, dass in dieser Saison beim SK Rapid wohl nur Marco Grüll ganz vorne in dieser Statistik zu finden sein wird. Tatsächlich befindet sich kein anderer Rapid-Spieler in den Top 20 und auch Grüll tätigt im Schnitt um rund ein Dribbling weniger pro Partie als in der vergangenen Saison bei der SV Ried. Von der Wiener Austria befindet sich kein einziger Spieler in den Top 20 – Djuricin (3.92) und Demaku (3.91) liegen auf den Plätzen 27 und 28.

Die meisten Dribblings nach der 10. Runde der österreichischen Bundesliga in absoluten Zahlen:

Sturm-Stürmer Kelvin Yeboah liegt bei den absoluten Zahlen auf Platz 1. Durchaus beachtlich ist, dass Leo Mikić in dieser Wertung auf dem zweiten Platz liegt, obwohl er deutlich weniger Minuten bestritt als alle anderen Spieler in den Top 10. In der vergangenen Saison lagen bei den absoluten Zahlen Sarkaria, Grüll und Goiginger auf den ersten drei Plätzen.

Die höchste Dribbling-Erfolgsquote nach der 10. Runde der österreichischen Bundesliga

Bei dieser Wertung haben sehr oft die Außenverteidiger die besten Karten, da sie bei ihren Dribblings mehr Räume als ihre Kollegen in der Offensive haben und Ballverluste in tiefen Zonen natürlich zu vermeiden sind, weshalb weniger Risiko im Eins-gegen-Eins genommen wird.

Rene Renner kommt auf einen sehr starken Wert von 79.41% erfolgreichen Dribblings, womit er um fast zehn Prozent vor dem Altacher Dominik Reiter liegt, der im Schnitt jedoch offensiver agiert und ebenfalls sehr zufrieden mit diesem Wert sein darf. Austria-Neuzugang Noah Ohio liegt auf dem starken achten Platz, wobei der Stürmer erst 267 Minuten absolvierte und es gut möglich ist, dass sich der Wert noch stark ändern wird. Dominik Starkl liegt nur knapp dahinter mit rund doppelt so viel Einsatzzeit und einer für seine Position sehr guten Quote. Auch Kelvin Yeboah weist mit 50.72% eine gute Quote auf, insbesondere wenn man berücksichtigt wie oft der Angreifer in Eins-gegen-Eins-Duelle geht. Adeyemi und Grüll liegen mit rund 47% auf den Rängen 24 und 25.

