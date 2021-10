Statistiken nach dem 10. Spieltag 2021/22: Wöber gewinnt die meisten Kopfballduelle

Nach dem zehnten Spieltag der Saison 2021/22 wird die Liga aufgrund der Länderspielpause für zwei Wochen unterbrochen, sodass wir euch in der Zwischenzeit einige...

Nach dem zehnten Spieltag der Saison 2021/22 wird die Liga aufgrund der Länderspielpause für zwei Wochen unterbrochen, sodass wir euch in der Zwischenzeit einige Statistiken präsentieren wollen. Heute sehen wir uns an welche Spieler am erfolgreichsten ihre Kopfballduelle bestreiten und wer besonders oft in Luftzweikämpfe geht.

Die besten Werte bei Kopfballduellen nach der 10. Runde der österreichischen Bundesliga

Der Zwischenstand nach dem zehnten Spieltag in dieser Wertung ist eine kleine Überraschung, denn Wöber lag in der vergangenen Saison mit einer Erfolgsquote von 61% gewonnen Luftduellen nur auf dem 25. Platz. In der Saison 2020/21 hatte Innenverteidiger Philipp Netzer die Nase vorne mit 78.57% gewonnen Luftduellen. Damit lag er deutlich vor Michael Steinwender, der 71.08% seiner Luftzweikämpfe gewann.

Hinter Wöber gibt es mit Wüthrich, Affengruber und Max Hofmann drei Innenverteidiger, die mehr als 70% ihrer Luftzweikämpfe gewannen. Ein wenig überraschend ist es, dass Sebastian Bauer und Emanuel Aiwu so weit vorne zu finden sind, da die beiden mit einer Körpergröße von 1.83 bzw. 1.85 Metern nicht zu den größten Spielern der Bundesliga zählen.

Sieht man sich nur die Kopfballduelle im eigenen Strafraum an, weisen hier Affengruber (81.82%), Handl (78.57%) und Schoissengeyr (77.78%) die besten Werte auf.

Diese Spieler gingen am häufigsten in Luftduelle

Der Altacher Atdhe Nuhiu bestritt besonders viele Luftzweikämpfe und machte dabei mit einer Erfolgsquote von knappen 50% zudem auch eine gute Figur, da ein Stürmer in diesen Duellen gegen die Innenverteidiger etwas im Nachteil ist. Auf den weiteren Plätzen liegen mit Schmidt, Chabbi und Pink drei weitere Stürmer, die viele Duelle in der Luft für ihre Mannschaften bestreiten.

In den vergangenen fünf Saisonen lagen Balaj (14.86 Kopfballduelle pro 90 Minuten), Kvasina (18.98), Orgill (18.33), Maierhofer (15.43) und Segovia (19.69) vorne.

