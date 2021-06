Statistiken zur Saison 2020/21: Ranftl nach wie vor eine „Flanken-Maschine“

Nach dem 32. Spieltag der Saison 2020/21 der österreichischen Bundesliga wollen wir uns in dieser Serie einige interessante Statistiken ansehen. Heute wollen wir uns...

Nach dem 32. Spieltag der Saison 2020/21 der österreichischen Bundesliga wollen wir uns in dieser Serie einige interessante Statistiken ansehen. Heute wollen wir uns den besten und fleißigsten Dribblern widmen. Alle Grafiken und Statistiken stammen von Wyscout S.p.a und lassen sich per Mausklick vergrößern.

Vorweg einige allgemeine Informationen. Einige der Statistiken können ein wenig verfälscht sein, da unser Datenanbieter Wyscout auch die Playoff-Spiele automatisch zur regulären Saison dazurechnet. Wir werden wir daher vorzugsweise wo es möglich und sinnvoll ist, eher auf die Statistiken pro 90 Minuten als auf die absoluten Werte zurückgreifen. Weiters sollte man als Leser bedenken, dass die Aufteilung in die Meister- und Qualifikationsgruppe auch einen Einfluss auf die Werte haben können, da die Teams aus dem unteren Playoff auf schwächere Gegner treffen und dadurch die Statistiken ein wenig besser ausfallen können. Zum Verfassungszeitpunkt dieses Artikels waren bereits sämtliche Playoff-Spiele absolviert.

Die meisten Flanken in der Saison 2020/21

Hier bietet sich für uns ein ganz ähnliches Bild wie in der vergangenen Saison, denn auch in der Saison 2020/21 fabrizierte Reinhold Ranftl die meisten Flanken aller Spieler. Diesmal ist der Abstand auf den Zweitplatzierten aber noch größer, denn Ranftl schlug mit 188 Flanken um stolze 44 Stück mehr als in der vergangenen Saison! Letztes Jahr stand der damalige WAC-Spieler Lukas Schmitz an zweiter Stelle, dieses Jahr schlug Max Ullmann die zweitmeisten Flanken aller Spieler. Auffallend ist zudem, dass mit Thorsten Schick ein weiterer Rapid-Spieler ganz vorne in dieser Wertung zu finden ist, was wohl auch darauf zurückzuführen ist, dass im Sturmzentrum der kopfballstarke Ercan Kara oftmals mit hohen Bällen gesucht wurde.

Die meisten Flanken pro 90 Minuten

Auch in der Statistik bei den meisten Flanken pro 90 Minuten liegt Ranftl klar in Führung, allerdings finden sich einige Spieler in dieser Wertung, die unter 2000 Minuten absolvierten und so einen Sprung nach vorne machten. Auf Platz 2 liegt der Admiraner Leonardo Lukačević, gefolgt vom Austria-Außenverteidiger Markus Suttner. Thorsten Schick liegt wie in der ersten Wertung auf Platz 4, Max Ullmann flog knapp aus den Top-10 und liegt hinter Team-Kollegen Ritzmaier auf Platz 11.

Die genauesten Flanken

Zum Abschluss sehen wir uns an welche Spieler besonders oft ihre Flanken an den Mann brachten. Žan Rogelj von der WSG Tirol führt hier knapp vor dem Rieder Michael Lercher. Auf den weiteren Plätzen folgen mit Kristensen, Ritzmaier und Schick Spieler des Meisters und Vizemeisters. Max Ullmann liegt mit immer noch guten 36.94% angekommenen Flanken auf Platz 12.

