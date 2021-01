Statistiken zur Winterpause: Ranftl bleibt die Flanken-Maschine der Liga

Wir wollen die Winterpause nutzen um euch wieder einmal zahlreiche Statistiken aus der österreichischen Bundesliga zu präsentieren. Alle Grafiken und Statistik-Werte stammen von Wyscout...

Nachdem wir uns zuletzt den fleißigsten Dribblern der Liga widmeten, wollen wir uns heute ansehen welche Spieler besonders häufig Flanken schlugen. Zur Länderspielpause lag LASK-Flügelspieler Reinhold Ranftl mit einem deutlichen Abstand an der ersten Stelle und an diesem Bild hat sich auch in der Winterpause nichts geändert. Der 28-Jährige tätigt die mit Abstand meisten Hereingaben der Liga und liegt auch im internationalen Vergleich mit den Top-5-Ligen ganz vorne.

Die meisten Flanken in der österreichischen Liga in absoluten Zahlen:

Die Zahlen von Ranftl sind besonders beeindruckend wenn man sie im Vergleich mit dem Rest der Liga setzt. Der LASK-Akteur muss ein großes Arbeitspensum bewältigen, wenn er neben seinen Defensivaufgaben, die er als rechter Flügelverteidiger ebenfalls gut wahrnimmt, 87 Flanken in 1114 Spielminuten schlagen kann. So wie bei unserem letzten Bericht zur Länderspielpause steht er bei fast doppelt so vielen Hereingaben wie der zweitbeste Spieler in dieser Bilanz. Auf den weiteren Plätzen folgen Suttner und die beiden St. Pölten-Außenverteidiger Blauensteiner und Schulz. Mit Renner folgt ein Teamkollege von Ranftl auf Platz 5. Vallci ist der Salzburg-Akteur mit den meisten Flanken, Ullmann tätigte die meisten Hereingaben für den SK Rapid. Mit Jantscher, Amadou und Kuen finden wir drei Sturm-Spieler in den Top 20, allerdings schlug keiner der drei Akteure mehr als 30 Flanken.

Die meisten Flanken in der österreichischen Liga pro 90 Minuten

Auf den vorderen Plätzen hat sich in dieser Statistik nicht allzu viel verändert. Ranftl führt auch in dieser Wertung mit einem Respektabstand vor Suttner die Wertung an. Schulz fiel knapp aus den Top 10 heraus, Mergim Berisha schafft es hingegen auf den sechsten Platz. Rapid-Dauerbrenner Ullmann rutschte auf den 25. Platz zurück, dafür rückt Schick auf Platz 16 vor.

In der vergangenen Saison lag Ranftl übrigens ebenfalls auf dem ersten Platz in den beiden Wertungen, allerdings mit einer deutlich geringeren Flanken-Frequenz. Der LASK-Flügelspieler schlug im Schnitt 4.87 Flanken pro 90 Minuten und lag damit knapp vor Farkas (4.46) auf Platz 1.

Ranftls Zahlen im internationalen Vergleich

Es ist immer interessant die Werte aus der österreichischen Liga mit den Werten aus den Top-5-Ligen zu vergleichen. Mit Jesus Navas vom FC Sevilla gibt es nur einen Spieler, der im Schnitt pro 90 Minuten in der Wertung knapp vor Reinhold Ranftl liegt.

