Statistiken zur Saison 2022/23: Früchtl ist das Schlusslicht

Wie jedes Jahr wollen wir euch auch heuer nach dem Abschluss der Saison einige interessante Statistiken zeigen und so die abgelaufene Spielzeit noch einmal Revue passieren lassen. Heute werfen wir einen Blick auf die Torhüter und wollen herausfinden, welcher Schlussmann die meisten Treffer verhinderte. Dazu verwenden wir die Metrik „Verhinderte Tore pro 90 Minuten“, die sich an den Expected Goals on Target orientiert. Alle Daten und Grafiken stammen von Wyscout S.p.a. und lassen sich per Klick vergrößern.

In der österreichischen Bundesliga kommt es bekanntlich nach 22 Runden zu einer Teilung ins Meister- und Qualifikationsplayoff. Spieler von Teams aus dem unteren Playoff können leichte Vorteile bei den Statistiken haben, da sie in den letzten 10 Runden gegen schwächere Teams spielen. Weiters muss man bei den Saisonstatistiken bedenken, dass aufgrund der Playoff-Spiele die Austria Lustenau, die Wiener Austria und der Wolfsberger AC mehr Partien absolvierten, in denen die Spieler ihre Statistiken weiter ausbauen konnten. Auch deshalb werden wir euch wo es möglich ist immer die Werte pro 90 Minuten zusätzlich auflisten.

So errechnet sich diese Statistik

Die Metrik „Verhinderte Tore pro 90 Minuten“ basiert auf der Expected Goals on Target-Statistik. Geht ein Schuss, der beispielsweise einen xG-Wert von 0,10 hat, auf das gegnerische Tor und der Schlussmann wehrt den Ball ab, erhält der Torhüter diesen Wert als Gutschrift. Sollte jedoch ein Torhüter ein Tor kassieren, werden ihm Punkte abgezogen, wobei die Anzahl der Punkte von der Qualität der Torchance abhängt. Wenn also beispielsweiseein Strafstoß mit einem xG-Wert von 0,76 erfolgreich ist, resultiert das in einem Abzug von 0,24 Punkten für den Torhüter. Ein Wert von 0.00 in dieser Statistik bedeutet also, dass der Torhüter entsprechend der erwarteten Wahrscheinlichkeit gehalten hat.

Zunächst einmal muss man festhalten, dass es in dieser Saison keine großen Ausreißer nach unten oder oben gibt. Ein Extrembeispiel in der Vergangenheit war Austria-Torhüter Patrick Pentz, der zur Winterpause 2020 im Schnitt 0.8 Treffer pro Spiel verhinderte, was auch im Vergleich mit anderen europäischen Ligen einzigartig war.

In der Winterpause lag noch WSG-Goalie Oswald auf Platz 1, der jedoch noch vor seiner Verletzung auf den dritten Platz rutschte. Die Nummer 1 in dieser Wertung, Rene Swete, beendete in der Winterpause etwas überraschend seine Karriere beendete. Sein Wert von 0.19 veränderte sich nicht und da Köhn von 0.18 auf 0.15 hinunterrutschte, liegt der ehemalige Hartberg-Tormann nach wie vor auf Platz 1.

Etwas überraschend ist zudem, dass sowohl Sturm-Tormann Okonkwo und Austria-Goalie Früchtl die Schlusslichter bilden. Sieht man sich die absoluten Zahlen an, dann wird das bei Früchtl sogar noch deutlicher: