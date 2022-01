Statistiken zur Winterpause 21/22: Aaronson spielt die meisten Schlüsselpässe

Wir wollen die Winterpause nutzen um euch wieder einmal zahlreiche Statistiken aus der österreichischen Bundesliga zu präsentieren. Alle Grafiken und Statistik-Werte stammen von Wyscout...

Wir wollen die Winterpause nutzen um euch wieder einmal zahlreiche Statistiken aus der österreichischen Bundesliga zu präsentieren. Alle Grafiken und Statistik-Werte stammen von Wyscout S.p.a. In diesem Artikel wollen wir uns einige Passstatistiken ansehen.

Die meisten Schlüsselpässe in absoluten Zahlen zur Winterpause der österreichischen Bundesliga 2021/22

In der vergangenen Saison hatte WAC-Spieler Michael Liendl mit 27 Schlüsselpässen die Nase vorne, heuer liegt der WAC-Routinier in dieser Wertung bloß auf Platz 10, wobei er bei anderen Passstatiken, auf die wir ein wenig später zu sprechen kommen, in Führung liegt.

Die meisten Schlüsselpässe in der aktuellen Spielzeit der österreichischen Bundesliga gelangen dem Salzburger Brenden Aaronson, knapp vor LASK-Akteur Thomas Goiginger. In der vergangenen Saison lag Thorsten Schick auf Platz 2, der Rapid-Spieler liegt heuer bei den Schlüsselpässen weder bei den absoluten Zahlen noch bei den Pässen pro 90 Minuten unter den Top 30.

Dafür landete mit Ercan Kara ein Spieler überraschend weit vorne, der sonst seine Stärken doch eher im Abschluss hat. Zwischen Kara und Goiginger liegen mit Horvath, Kristensen und Kerschbaum drei Spieler, die man durchaus so weit vorne erwarten durfte.

Die meisten Schlüsselpässe pro 90 Minuten zur Winterpause der österreichischen Bundesliga 2021/22

In dieser Wertung tauschen die beiden Erstplatzierten die Positionen und mit Arase rutscht ein Rapid-Akteur auf den vierten Platz, wobei das Sample mit 600 Einsatzminuten recht klein ist. Ähnliches gilt auch für LASK-Mittelfeldspieler Hong.

Die meisten Pässe ins letzte Drittel zur Winterpause der österreichischen Bundesliga 2021/22

Hier liegt wie in der vergangenen Saison Michael Liendl wieder auf dem ersten Platz, knapp vor Rasmus Kristensen, der in der vergangenen Saison hinter Gernot Trauner auf Platz 3 lag. Michael Liendl ist demnach weiterhin sehr aktiv, was das Einsetzen seiner Mitspieler in gefährlichen Zonen angeht, allerdings führen viele seiner penetrierenden Pässe im Gegensatz zur vergangenen Saison nicht unmittelbar zu Abschlüssen.

Interessant ist zudem, dass gleich zwei Spieler der WSG Tirol in den Top-6 liegen. Mit Stojkovic liegt der beste Rapidler in dieser Wertung auf Platz 16.

Die meisten intelligenten Pässe zur Winterpause der österreichischen Bundesliga 2021/22

Zunächst einmal müssen wir uns ansehen wie unser Datenanbieter Wyscout den Unterschied zwischen einem Schlüsselpass (Key pass) und einem intelligenten Pass („Smart pass“) definiert?

Schlüsselpässe sind Pässe, die sofort eine klare Torchance für einen Mitspieler schaffen. Aus diesen kann unmittelbar ein Assist werden oder hätte ein Assist werden können, wenn der Mitspieler die Chance verwertet.

Intelligente Pässe: Jeder kreative Pass, mit dem der Mitspieler seinem Gegenspieler entwischen kann. Aus diesen Pässen muss kein unmittelbarer Torabschluss folgen.

In dieser Wertung ist ein Spieler auf dem ersten Platz, den wir auch bei den vorangegangenen Wertungen in dieser Saison weiter vorne vermutet hätten. Der Rieder Stefan Nutz spielte die meisten intelligenten Pässe in der laufenden Saison und streicht damit die Wichtigkeit für seine Mannschaft hervor.

In den Top 10 befinden sich ansonsten wenige Überraschungen. Robert Ljubicic liegt auf dem starken neunten Platz, obwohl er unter 1000 Spielminuten absolvierte. Ebenfalls stark ist der 13. und 14. Platz von Donis Avdijaj und Dominik Fitz, da die beiden wenige Einsatzminuten zur Verfügung hatten um ihre Werte zu erreichen.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!