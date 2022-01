Statistiken zur Winterpause 21/22: Michael Liendl wurde am häufigsten gefoult

Wir wollen die Winterpause nutzen um euch wieder einmal zahlreiche Statistiken aus der österreichischen Bundesliga zu präsentieren. Alle Grafiken und Statistik-Werte stammen von Wyscout...

Die am häufigsten gefoulten Spieler in absoluten Zahlen zur Winterpause der österreichischen Bundesliga 2021/22

Vergangenes Jahr gab es einen klaren Erstplatzierten in dieser Wertung, denn Ercan Kara wurde 90 Mal gefoult und lag damit um 18 Fouls vor Marco Grüll, der damals noch bei der SV Ried unter Vertrag stand, auf Platz 1. In der aktuellen Saison liegt Ercan Kara auf Platz 8 und Michael Liendl führt die Wertung der am häufigsten gefoulten Spieler an.

Die am häufigsten gefoulten Spieler pro 90 Minuten zur Winterpause der österreichischen Bundesliga 2021/22

In dieser Wertung schieben sich gleich sieben Akteure vor Michael Liendl, allen voran Thorsten Röcher, der mit 2.71 gezogenen Fouls pro 90 Minuten auf Platz 1 liegt. Mohamed Camara, der im vergangenen Jahr in dieser Wertung auf Platz 1 lag, liegt diesmal auf Platz 3. Mit Brenden Aaronson gibt es einen weiteren Salzburger, der in dieser Wertung unter den Top 20 ist. Dies ist deshalb erwähnenswert, da früher teilweise kein einziger Salzburger-Spieler in den Top 30 der am häufigsten gefoulten Spieler zu finden war und wir daraus den Schluss zogen, dass sich die Gegenspieler gegen den überlegenen Gegner nicht einmal mit Fouls zu helfen wissen.

Spieler mit den meisten Fouls in absoluten Zahlen zur Winterpause der österreichischen Bundesliga 2021/22

In der vergangenen Saison begingen Ercan Kara und Roman Kerschbaum mit jeweils 69 Fouls die meisten Fouls in der österreichischen Bundesliga. Kerschbaum liegt heuer nur auf Platz 28, Ercan Kara ist auch knapp aus den Top 10 gerutscht. In Führung liegen heuer mit Nuhiu, Mustapha und Yeboah drei Stürmer, wobei insbesondere die 48 Fouls von Nuhiu ein hoher Wert sind.

Spieler mit den meisten Fouls pro 90 Minuten zur Winterpause der österreichischen Bundesliga 2021/22

Sieht man sich die meisten Fouls pro 90 Minuten an, überholt ein weiterer Angreifer, der allerdings nur 628 Spielminuten absolvierte, den Altach-Stürmer. Austria-Talent Muharem Huskovic tätigte 3.15 Fouls pro 90 Minuten und liegt damit in dieser Wertung an der Spitze.

