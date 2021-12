Statistiken zur Winterpause 21/22: Yeboah und Fountas mit den meisten Schüssen

Wir wollen die Winterpause nutzen um euch wieder einmal zahlreiche Statistiken aus der österreichischen Bundesliga zu präsentieren. Alle Grafiken und Statistik-Werte stammen von Wyscout...

Heute wollen wir uns ansehen welche Spieler die meisten Schussversuche tätigen. In der vergangenen Saison lag in absoluten Zahlen Rapid-Stümer Ercan Kara auf Platz 1, der insgesamt 105 Mal das gegnerische Tor anvisierte. Bei den meisten Schüssen pro 90 Minuten lag Kara auf Platz 4 (3.56), hinter Koita (4.92), Daka (4.22) und Baden Frederiksen (3.95).

Die meisten Schüsse in absoluten Zahlen zur Winterpause der österreichischen Bundesliga 2021/22

Kelvin Yeboah liegt mit 59 abgegebenen Schüssen auf Platz 1, gefolgt von den Rapid-Stürmern Taxi Fountas und Ercan Kara. Mit Grüll liegt ein weiterer Rapid-Offensivspieler auf Platz 6, man kann also der Offensivfraktion kaum den Vorwurf machen, dass zu selten Schüsse abgegeben werden.

Interessant ist, dass die offensivstärkste Mannschaft in Österreich, Serienmeister Red Bull Salzburg, in dieser Wertung nicht besonders dominant ist. Karim Adeyemi liegt auf Platz 4, Brenden Aaronson an neunter Stelle und Sesko, Adamu und Okafor sind nur weiter hinten zu finden.

Dies hat aber auch einen einfachen Grund. Red Bull Salzburg kann es sich leisten viel zu rotieren und Spieeler wie Sesko, Okafor und Adamu kamen allesamt auf unter 1.000 Einsatzminuten. Bei den Schüssen pro 90 Minuten sollte sich ein anderes Bild ergeben.

Die meisten Schüsse pro 90 Minuten zur Winterpause der österreichischen Bundesliga 2021/22

Yeboah fällt in dieser Wertung auf Platz 4 zurück und wird von Taxi Fountas abgelöst. Der schussfreudige Grieche schoss im Schnitt genau vier Mal auf das gegnerische Tor. Wie erwartet befinden sich nun einige Salzburg-Spieler weiter vorne, genauer gesagt finden wir gleich vier Spieler aus der Mozartstadt in den Top 10.

Die genauesten Schüsse aufs gegnerische Tor zur Winterpause der österreichischen Bundesliga 2021/22

Routinier Dario Tadic stellte sein Visier besonders gut ein und brachte 63.33% seiner Schüsse auf das gegnerische Tor. Richtig gut ist auch der Wert von Adeyemi, der viele Schussversuche abgab und dennoch 59.57% aufs gegnerische Tor brachte. Nur ganz knapp dahinter ist Markus Pink, der für Austria Klagenfurt richtig wertvoll geworden ist. Kara befindet sich mit 46% übrigens auf Platz 13, Fountas liegt nicht in den Top 30.

Die meisten Stangenschüsse „gelangen“ übrigens Marco Grüll, der viel Pech hatte und gleich vier Mal das Aluminium traf. Sesko produzierte drei Stangenschüsse, Dedic, Gorenc-Stankovic, Mustapha, Okafor und Aaronson jeweils zwei.

