Sturm-Fans: „Das ist ein verschworener Haufen“

Der SK Sturm zeigte gestern gegen den SK Rapid Wien eine starke Leistung und gewann verdient mit 4:1. Nachdem wir uns die Kommentare der...

Der SK Sturm zeigte gestern gegen den SK Rapid Wien eine starke Leistung und gewann verdient mit 4:1. Nachdem wir uns die Kommentare der Rapid-Fans ansahen wollen wir uns nun anschauen was die Sturm-Anhänger zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

gewei: „Noch schöner als das Spiel waren die Szenen danach. Das ist ein verschworener Haufen.“

Chr1s: „Generell war die zweite Halbzeit sehr stark von uns – zum Glück auch die Chancenverwertung. Lange nicht mehr so einen verdienten Sieg gegen Rapid gesehen. Das hätte heut eine ordentliche Klatsche für Rapid geben können.“

prep0an: „DAS IST STURM! Was für eine zweite Halbzeit. Habe ich nicht erwartet, darum freu ich mich noch viel mehr darüber. Wahnsinn. Schade, heute im Stadion sein können, das wärs.“

Overlyzer – Live-Coverage aus über 800 Ligen und Bewerben!

plieschn: „Ja, einfach nur ein Traum. Siege gegen Rapid sind ohnehin das emotionalste und schönste, was man als Sturm-Fan erleben kann, aber mit so einer tollen Mannschaft und derart beherzt erspielt und erkämpft, das ist einfach ein ganz besonderer Abend, den man so selten erleben wird. Siege gegen die Hütteldorfer sind ohnehin selten, an solche Erfolge denkt man noch in Jahren. Danke an die ganze Mannschaft und die Betreuer, tolle Arbeit! Ein weiteres Mal möchte ich betonen, wie wertvoll das Mentaltraining ist, neben allen tollen Entwicklungen ist das in meinen Augen ein entscheidender Unterschied, Sturm ist wohl die einzige Mannschaft in Österreich, wo man keine Nachwirkungen von schmerzlichen Niederlagen spürt, die halt auch einmal passieren werden. Man hatte heuer nie das Gefühl schon mit einem mentalen Rucksack voller Steine in eine Partie zu gehen, nur weil es in der Woche davor nicht so gut gelaufen ist. Auch Rückschläge in Spielen werden viel besser verarbeitet, auch heute nach dem 0:1 hatte man das Gefühl, dass das absolut noch nicht gelaufen ist, auch wenn mit sowas natürlich nicht zu rechnen war. Tolle Leistung einfach, von hinten bis vorne!“

Killver: „Ich glaub mein Leben hat sich durch den Sieg um ein Jahr verlängert, weil ein Entscheidungsspiel in Kärnten gegen den WAC hätte ich nicht packt.“

kratos_SaNcHeZ: „Gazibegovic hat sich sehr gut entwickelt.“

paytv23: „Dass wir den dritten Platz heut schon fixieren, und es jetzt sogar noch um den zweiten Platz geht, war so nicht erwartbar. Wenn man trotz Erfolgsdruck, englische Wochen usw. im oberen Playoff noch solche Ergebnisse abliefern kann, stimmt das auch für die nächste Saison erfreulich. Auf die Schwoazen!“

Suni: „So gut! Allein das Bild mit Gazi und der Eckfahne. Danke für die geile Saison. Danke Schicker, danke Ilzer, danke Mannschaft.“

StunningSteve: „Einfach geil wie die Mannschaft auftritt, hochverdienter Sieg. Wenn Yeboah jetzt auch noch die ein oder andere „einfachere“ Chance macht bin i komplett zufrieden.“

Dobinator: „Auch wenn gestern nicht alles perfekt war, war es wieder mal schön, bei einem Spiel wo es um was geht, gegen einen starken Gegner, als Sieger vom Platz zu gehen. Das ist ja die letzten Jahre nicht oft passiert. Genialer Abend, Danke nochmal an alle Beteiligten.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 4:1-Sieg des SK Sturm gegen den SK Rapid.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!