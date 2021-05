Rapid-Fans: „Ein erschreckender Auftritt unserer Mannschaft“

Der SK Rapid verlor gestern trotz einer zwischenzeitlichen 1:0-Führung das Meisterschaftsspiel gegen den SK Sturm Graz letztendlich mit 1:4 und liegt nun eine Runde...

Der SK Rapid verlor gestern trotz einer zwischenzeitlichen 1:0-Führung das Meisterschaftsspiel gegen den SK Sturm Graz letztendlich mit 1:4 und liegt nun eine Runde vor Schluss punktegleich mit den Blackies auf dem zweiten Tabellenplatz. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu der enttäuschenden Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Ipoua #24: „Wenn man nach der Führung den Spielbetrieb einstellt, braucht man sich über gar nichts wundern. Das war zu wenig gegen Sturm und wäre auch zu wenig gegen jedes andere Team gewesen. Warum man nicht wenigstens so klug ist und das X mit Mann und Maus verteidigt muss mir einer erst erklären. Gut, jetzt gibts dann ein echtes Endspiel das so nicht hätte sein müssen – Sturm ist jetzt aufgezuckert und wir nervös und körperlich nicht vorhanden, nicht die besten Vorzeichen. Ich nehme es so wie es kommt – Platz 2 wäre sehr geil, wenn es der nicht wird dann haben wir es sensationell selbst vergeigt so ehrlich muss man sein, wobei auch Platz 3 jetzt keine Schande ist aber unter den Voraussetzungen, die man sich geschaffen hat fast schon ein echtes Kunststück.“

Fox Mulder: „Gratulation nach Graz. Wie schon im letzten Spiel die klar bessere Mannschaft.“

Overlyzer – Live-Coverage aus über 800 Ligen und Bewerben!

AntiPessimist: „Ich weiß echt nicht was ich sagen soll. In einem Endspiel wie diesem sich so geschlagen zu geben ohne Gegenwehr ist schon heftig. Wir haben ein riesiges Mentalitätsproblem. Jeden ach so kleinen Vorsprung verspielen wir im Nu, egal ob Tore oder Punkte. Eigentlich einer der angeblichen Vorzüge des Trainer Kühbauer. Ich sehe es nicht. So darfst du einfach nicht in einem wichtigen Spiel auftreten!“

Hütteldorfer94: „Ein erschreckender Auftritt unserer Mannschaft. Mit noch weniger Charakter und Leidenschaft kann man sich im Saisonfinish eigentlich kaum präsentieren.“

LiamG: „11 von 27 Punkten in der Meistergruppe bisher. Auch wenn es „nur mehr“ um Platz 2 geht, das ist der Grund warum wir nicht gefährlich für ganz oben sind. Nicht nur weil die Dosen so übermächtig spielen und ja jetzt nur noch alles herschenken mit ihrer Rotation – und am Ende nur 5:2 gegen Pasching gewinnen. Sondern weil wir solche Spiele wie heute 1:4 herschenken.“

Zuckerhut: „Positiv: Saison wird vor dem LASK beendet und die können wieder nicht besser als Vierter werden. Negativ: Alles andere.“

Ernesto: „Schlechte Leistung von rapid, da gibt es nichts schönzureden. Aber den dritten Platz haben wir mal gesichert und das ist trotzdem sehr positiv. Die Saison lasse ich mir auch nicht schlecht reden. Aktuell haben wir zu viele Probleme. Im letzten Spiel wird man aber wieder eine andere Rapid sehen, auch weil Barac und Hofmann dabei sein werden und weil Zuschauer im Stadion sind. Aber alles egal – die Saison war eine sehr gute. Viele bedenken einfach nicht welche Probleme wir haben aufgrund Corona. Wir müssen schon zum zweiten Mal den Kapitän ablösefrei ziehen lassen. Manche werden sich auch wundern nächste Saison, ich befürchte dass wir da eine deutlich schwächere Mannschaft sehen werden. Leider.“

Mici: „Unter jeder Kritik. Ängstlich unmotiviert lustlos – was ist da los?“

schleicha: „Schandhafte Leistung. Vielleicht eh besser wenn der Großteil nicht mehr da ist nächstes Jahr. Und der Trainer darf sich auch hinterfragen warum er dem Zerfall der Mannschaft einfach nur zuschaut.“

grubi87: „Eine Mannschaft ohne Siegermentalität, drei Endspiele gehabt, alle verloren. So wird es auch gegen den LASK kommen. Es darf jeder gehen, mit der Mannschaft gewinnen wir kein K.o.- Duell um Europa.“

Woody: „Gegen den WAC und Sturm jeweils mit einer lustlosen Leistung ein 1:0 hergeschenkt. Es ist traurig, wie billig wir hier eine gute Saison wegschmeißen.“

Da Oide Bimbo: „Jetzt ist es amtlich: wir haben das obere Playoff vergackt, richtig peinliche Niederlagen. Letzte Möglichkeit zur Rettung der Saison: Vor Publikum den LASK panieren. Sonst muss man auch mal über das Trainerteam reden.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach der 1:4-Niederlage des SK Rapid gegen den SK Sturm.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!