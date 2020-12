Rapid-Fans: „Ernüchternder Auftritt, verdient ausgeschieden“

Der SK Rapid kam gestern im Spiel gegen Molde nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus und verpasste damit den Einzug in die K.o.-Phase. Wir wollen...

Der SK Rapid kam gestern im Spiel gegen Molde nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus und verpasste damit den Einzug in die K.o.-Phase. Wir wollen uns ansehen was die Rapid-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum. Hier findet ihr übrigens eine hervorragende Analyse des Spiels, von unserem Autor Mario Töpel.

LiamG: „Die Norweger waren in beiden Spielen besser, wollten es gefühlt mehr, waren cleverer. Muss man einfach anerkennen. Dazu auch ein bissl Pech bei unseren Chancen. Schade um die Kohle, um mehr gings in diesem Jahr einfach nicht. Abhaken, daraus lernen und auf die Meisterschaft konzentrieren.“

dingo: „Verdient ausgeschieden – Molde war einfach stärker – muss man neidlos anerkennen.“

sulza: „Unsere Defensive ist halt leider seit einige Zeit extrem schlecht. Da passieren fürchterliche individuelle Fehler, es wird nicht attackiert und man ist einfach nachlässig. Zusätzlich kassiert man zu den unnötigsten Zeitpunkten die dümmsten Gegentore. Das wird beinahe jede Woche ersichtlich.“

Billie: „Bis auf 60 überragende Minuten gegen Arsenal war das eine richtig schwache Gruppenphase. Verdient ausgeschieden, danke für nix.“

Bojack: „Wer die Leistung von Molde jetzt zweimal gesehen hat und von einer „biederen Durchschnittstruppe“ labert, hat echt keine Augen im Schädel. Die haben zwei Mal extrem gut organisiert gespielt, haben Spieler, die technisch weit über unsere zu stellen sind und haben beide Male die Voraussetzungen perfekt genutzt. Die waren beide Male klar besser und sind verdient aufgestiegen.“

Loungs: „13 Gegentore in 6 Spielen ist einfach zu viel für einen Aufstieg. Schade mit einer stabileren Abwehr wäre in dieser Gruppe sicher mehr drinnen gewesen.“

Westsider: „Hätte nie gedacht, dass ich sowas mal schreibe, aber ich wäre sehr glücklich wenn wir taktisch und vom Willen annähernd so wären wie Molde. Echt verdient ausgeschieden und Glück gehabt da zumindest sieben Punkte zu holen.“

teamplayer78: „Es war ein Endspiel (!) und die Reaktion der Unseren auf dieses Ausscheiden sieht schon sehr bedenklich aus. Der eine oder andere gesenkte Kopf vielleicht, sonst nur Wurschtigkeit (!). in südlicheren Gefilden sieht man in so einem Endspiel Leute, die geknickt am Boden sitzen, vielleicht sogar weinen, weil sie es nicht geschafft haben. Schaut manchmal übertrieben aus, aber besser als diese Blutleere bei uns.“

schleicha: „Habe das Ausscheiden zwar schon vorm Match befürchtet, aber der Auftritt war dann am Ende doch wieder sehr ernüchternd. Wie die ganze internationale Saison eigentlich. Das tut vor allem auch langfristig sehr weh, wie wenig wir aus dieser riesigen Chance gemacht haben. Leichter wird eine EL-Gruppe nicht.“

LaDainian: „Ich will nichts darüber lesen, dass Molde so stark gewesen sein soll. Mit mehr Nachdruck und Biss sind die zu biegen, Punkt. Die standen gut, sind eine eingespielte Mannschaft das war zu erkennen aber um Himmels Willen die muss man schlagen.“

Hütteldorfer94: „Wahrscheinlich war es naiv zu glauben, wir könnten einfach so über die Norweger „drüberfahren“. Diese Naivität werfe ich allerdings nicht uns Fans vor, sondern Teilen der Mannschaft, der es offenbar an der nötigen Selbstreflexion fehlt, die meint, man habe allein schon dadurch eine gewisse Klasse, dass man bei Rapid spielt. Und wenn man trotzdem verliert oder nur Unentschieden spielt, dann muss es wohl an der hohen Belastung liege.“

flanders: „Unser größtes Problem bleibt weiterhin die Defensive. Wir schaffen es nicht zu Null zuspielen und schütten uns regelmäßig hinten an. Zum Verleich, auch in der Liga haben wir gleich viele Tore erhalten wie die Austria oder Wattens. Da machen es aber unsere Offensivkräfte zumeist wett. In der EL eben nicht. Da hat man auch gestern große Chancen liegen gelassen. Spannend wäre es geworden, wenn wir da in Führung gegangen wären, so war das Spiel nach 46 Minuten vorbei.“

