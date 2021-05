Sturm-Fans: „Das letzte Spiel komplett entspannt genießen“

Der SK Sturm trifft heute im letzten Meisterschaftsspiel der österreichischen Bundesliga auf den Wolfsberger AC. Es scheint als wären sich die Fans nicht einig,...

Der SK Sturm trifft heute im letzten Meisterschaftsspiel der österreichischen Bundesliga auf den Wolfsberger AC. Es scheint als wären sich die Fans nicht einig, ob in der Endplatzierung der zweite oder dritte Tabellenplatz idealer ist, da man als Dritter eine europäische Gruppenphase fix hat, während man als Vizemeister eine seiner drei Chancen nutzen muss. Alle Fanmeinungen stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

nero08: „In der letzten Runde einer großartigen Saison gehts zum WAC nach Wolfsberg. Es besteht die Chance auf Platz 2, aber wollen wir das eigentlich?“

Chr1s: „Das erste Spiel seit langer Zeit, wo ich komplett entspannt bin. Sieg Rapid / Sieg Sturm wäre mein Wunsch. Damit 3. Platz und gut ist.“

FloB: „Wir können nur gewinnen und wenn es Rapid wirklich zulässt, dass wir 2. werden müssen wir einfach die Quali rocken. Mit dieser Mannschaft ist alles möglich.“

Balotelli45: „Also fürs letzte Spiel wünsche ich mir eine komplette B-Elf, sorry. Gerade jetzt müssen wir wirtschaftlich denken und eine fixe Gruppenphase mit ein paar Millionen als Startgeld ist für Sturm extrem wichtig und das ist nun mal Platz 3. Von dem her kann Platz 2 heuer gerne an Rapid gehen. Sportlich natürlich irre wennst Zweiter wirst, jedoch kaufen kannst dir davon nix. In der Europa-League-Quali alles geben und im schlimmsten Fall, Conference League spielen und ich glaube drei Millionen Startgeld kassieren. Aus Sturm-Sicht sehr viel Geld.“

Auslandschwoazer: „Ich verstehe die Angst vorm zweiten Platz noch immer nicht. Da hat man meines Verständnis nach drei Chancen in eine Gruppe zu kommen. Wenn man alle drei ungenützt lässt, hat man so oder so nichts verloren, weil dann lässt man sich oder so nur abschießen. Sportlich das Bestmögliche holen und ich denke so siehts auch der Verein.“

soulbro82: „Es wird keine Rotation geben. Der WAC ist die einzige Mannschaft gegen die wir heuer noch nicht gewonnen haben. Das werden Sie am Sonntag zu spüren bekommen.“

Gue: „Sieg und sonst nix! Von mir aus können die Grünen gerne die Linzer hernehmen, damit wir Dritter werden. Und wenn wir Zweiter werden, solls mir auch recht sein.“

SW-Seebacher: „Seit Wochen habe ich allen gesagt, dass ich lieber Dritter werden will. Hab meine Meinung geändert, jetzt will ich den Vize. Mit dem Team ist einiges drinnen.“

Johnnie Gunther: „Ich will Sturm siegen sehen, und ich will, dass die eine Mentalität am Platz bringen, mit der sie jeden Gegner mit Haut und Haar auffressen. Und diese Mentalität will ich, jetzt wo sie wieder in der Mannschaft ist, in jedem noch so unbedeutenden Drecksspiel sehen. Würde mich genieren, wenn die mit eingezogenem Schwanz dastehen und nicht voll spielen. Ilzer hat es sehr schön gesagt: Wer so denkt, wird nie ein Gewinner sein. Was am Ende rauskommt unterschreib ich, die Saison ist wird auf jeden Fall eine sehr gute, egal ob Zweiter oder Dritter.“

killver: „Auf Sieg spielen, und dann schauen was rauskommt.“

Vuibrett: „Mega Gefühl zu wissen, dass wir im schlechtesten Fall verlieren und somit nur Dritter werden.“

Auslandschwoazer: „Sieg gegen den WAC – und dann soll bitte die Austria das Rennen machen. Auch wenn ich mir nie gedacht hätte, dass ich das jemals sage, aber die brauchen die internationalen Spiele auch wie einen Bissen Brot und dem WAC kann ich einfach nix abgewinnen.“

