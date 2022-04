Sturm-Fans: „Ein geiles Spiel in einer geilen Saison“

Der SK Sturm gewann gegen den frischgebackenen Meister aus Salzburg mit 2:1 und liegt damit drei Runden vor Schluss uneinholbar auf dem zweiten Tabellenplatz....

Der SK Sturm gewann gegen den frischgebackenen Meister aus Salzburg mit 2:1 und liegt damit drei Runden vor Schluss uneinholbar auf dem zweiten Tabellenplatz. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Wama: „Was war das für ein extrageiler Abend gestern! Wir spielen ohne sechs Stammspieler mal eben locker mit natürlich ersatzgeschwächten Salzburgern mit, fighten die am Ende sogar nieder, es ist kaum zu packen. Wie sich dieses von Ilzer notgedrungen völlig neu zusammengestellte Team gestern aufopferte, mit einer bravourösen Teamleistung dagegenhielt, intelligent und alles andere als feig spielte, selbst immer wieder sehr gefährlich vors Tor kam, ganz ehrlich, wer hätte das so erwarten können? Klar, der ebenfalls stark ersatzgeschwächte Gegner hatte nicht seinen besten Tag, auch deren Tempo war nicht annähernd so hoch wie sonst, dennoch war bei denen immer noch genug Klasse am Feld um gegen uns zu dominieren, was aber nur in Ansätzen gelang, weil wir als Team wiedermal großartig auf den Gegner eingestellt waren und trotz unserer vielen Ausfälle sehr reif, selbstbewusst und abgebrüht auftraten. Dafür gibt´s ein überschwängliches Pauschallob an das ganze Team, das gestern kaltblütig seine Minichance nützte und so bereits am 27. April den zweiten Platz endgültig festmachte, drei Runden vor Schluss. Eine kalendarisch derart frühe und megaerfeuliche Vorentscheidung gabs in meiner Erinnerung nur an jenem besagten Ostermontag im Jahr 1998, als ich bei einem satten 5:0 gegen die Austria vorzeitig und vor Ort den ersten Meistertitel mit Stum miterleben durfte um danach im „Schillerhof“ meiner Freude derart Ausdruck zu verleihen, dass ich bis heute nicht weiß, wie diese Nacht endete.“

Alkonymus: „Was für ein geiles Spiel und was für eine geile Saison! Echt danke an die ganze Mannschaft, den Trainer usw. Saugeile Leistung von allen! Jäger war Weltklasse, muss man einfach sagen, der reißt sich so den Arsch auf, nicht so wie andere.“

GORILLA: „Geiler Sieg heute! Der kam wirklich unerwartet. Jäger war ein Wahnsinn. Den könnte man tatsächlich nochmal verlängern um ein Jahr. Was für eine geile Saison!“

Gainfarner: „Dante heute vor allem in Hälfte 2, noch dazu mit einem schwachen Kuen vor sich, eine absolute Macht. Da wirds klingeln in der Kassa!“

Clemens701: „Für Jäger muss ich mal wieder eine Lanze brechen, der Typ ist ein Vorbild an Professionalität und Einsatz. Auch heute wieder, obwohl sein Vertrag nicht verlängert wird. Immer da, wenn man ihn braucht und meckert nicht, wenn er in 2. Reihe warten muss.“

GrazTiefschwarz: „Was für ein Abend. Danke an alle Beteiligten! Jäger bitte bis 2028 verlängern! Mit dem „Rumpfkader“ hamma se hergspielt, unfassbar stark. Das war einfach eine Top-Teamleistung, die heute allen auf dem Feld gehört.“

flachzange1987: „Eine extrem junge Salzburger Mannschaft konnte geschlagen werden. Eine mutige Aufstellung von Ilzer, wo man das Heil in der Offensive suchte. Salzburg konnte aber wirklich gut verteidigen, wir sind kaum vor das Tor gekommen, um wirklich klare Chancen zu kreieren. Aber wirklich schön, dass ausgerechnet unser Abfangjäger aus einem Standard das Tor gemacht hat. Salzburg hatte umgekehrt viele Spielanteile, aber ebenso kaum zwingende Chancen (vor allem bis zum 2:1). Leider einmal unachtsam und das wurde bestraft. Natürlich war dann Salzburg nach unserer Führung drückend überlegen, aber Siebenhandl hat das super gemacht. Wir haben natürlich von der Rotation der Salzburger profitiert, aber eine sehr disziplinierte Abwehrleistung, auch von der Zweiergarnitur. Das zeigt, dass wirklich das Spiel gegen den Ball in der ganzen Mannschaft verstanden wird. Das freut mich und hoffentlich lässt Ilzer (wenn er noch da ist) im Herbst öfter rotieren. Diese Mannschaft ist, wenn sie nicht überspielt ist, ein Wahnsinn!“

Reinhard Steckin: „Grandioses Spiel, da kann man einfach nur vor allen Spielern den Hut ziehen, wenn man 90 Minuten wie aufgezogen läuft und trotzdem immer wieder den Sprint anzieht, obwohl man möglicherweise schon weit über den leeren Tank war. Lukas Jäger verkörpert diese Mannschaft mit seinem Einsatz und ich bin mir sicher, dass er einen guten neuen Verein findet und ich wünsche ihm, dass er seinen Stammplatz dort hat und viele Spiele machen kann.“

