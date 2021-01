Sturm-Fans: „Großes Kompliment an die Mannschaft“

Der SK Sturm erreichte im Nachtragsspiel gegen den Wolfsberger AC ein 0:0-Unentschieden, obwohl die Blackies nach einer roten Karte von Amadou Dante über weite...

Der SK Sturm erreichte im Nachtragsspiel gegen den Wolfsberger AC ein 0:0-Unentschieden, obwohl die Blackies nach einer roten Karte von Amadou Dante über weite Strecken in Unterzahl agieren mussten. Der starke Siebenhandl hielt zudem einen Elfmeter von Michael Liendl, der sonst als ganz sicherer Schütze gilt. Wir wollen uns ansehen wie die Sturm-Fans die Leistung ihrer Mannschaft beurteilen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Suni: „Mir taugt Sturm wieder. Ich schaue Spiele wieder aktiv und ohne Handy an. Sturm war am Drücker und Scherzer war rotgefährdet. Gazibegovic hat da schön Druck gemacht auf seiner Seite. Ein kluger Transfer und auch ihm trau ich den Stamm zu. Danach der Ausschluss aus dem Nichts. Hat von hinten gestoßen und kann rot sein. Elfer wars keiner. Gefühlt ein Sieg und gut für die Moral. Mein Spieler gestern neben dem Siebenhandl war Wüthrich. Brutal wie der hinten abräumt.“

humankapital: „Trotz der ewigen Unterzahl wenig zugelassen und die wenigen Male hat dann Siebenhandl super gehalten. Die rote Karte war leider zu geben. Da hat sich Dante ungeschickt verhalten. Elfer war es meiner Meinung nach nicht, aber nachdem er gehalten wurde, ist es eh müßig darüber zu diskutieren. Die besten gestern: Siebenhandl, Gazibegovic, Wüthrich. Der Rest hat auch sehr gut gekämpft. Kuen hat mich als Linksverteidiger positiv überrascht.“

OoK_PS: „Der Punkt passt. Gute Leistung, man sieht, dass die Mannschaft viel Selbstvertrauen hat. Wenn man das z.B. mit der Leistung von Feyenoord gegen den WAC vergleicht, waren wir um Welten besser. Wüthrich für mich neben Siebenhandl Man of the Match. Gefühlt jeder hohe Ball bei ihm, und das gegen den so Standard-starken WAC.“

Sanktpetri: „Besonders beindruckend war, dass Sturm weder vor noch nach dem Ausschluss wirklich geschwommen ist. Klar, ein Tor kannst aus dem einzigen Angriff des Gegners bekommen, aber es gab keine Phase, wo man fürchten musste, jetzt klingelts bald.“

intrested person: „Siebenhandl derzeit wohl der beste Keeper Österreichs. Respekt auch zur kämpferischen Leistung.“

GrazTiefschwarz: „Sauber passt schon so. Die Kärntner gewinnen nicht mal mit einem Mann mehr gegen uns, vorige Saison hätten wir wahrscheinlich zehn Eier bekommen.“

plieschn: „Großes Kompliment an die Mannschaft, in dieser Skandalpartie einen Punkt zu holen verdient sehr viel Respekt. Generell starker Auftritt, man konnte auch teilweise gefährlich werden, hat wenig zugelassen. Die Moral passt absolut, aber nicht nur das, man ist konzentriert, man arbeitet als Einheit, da ist sehr viel Positives dabei. Dennoch will ich Wüthrich da noch besonders erwähnen, was der für eine Abgebrühtheit auf den Platz bringt, eine Ruhe ausstrahlt, das ist extrem beeindruckend. Und natürlich Siebenhandl für eine weitere Bombenleistung, wenn er in Salzburg oder Wien spielen würde, wäre er mit der gleichen Leistung ohne Diskussion im Team-Tor.“

GrazTiefschwarz: „Alles in allem finde ich dennoch ein positiver Abend –> 1 Punkt aufs Konto, wieder kein Gegentor bekommen. Dante wird daraus lernen und stärker zurückkommen.“

lovehateheRo: „Wüthrich ist defensiv wirklich sehr stark, man muss halt nur schauen, dass er immer Leute neben sich hat, die den Spielaufbau übernehmen können, denn das ist nicht so seins. Gazibegovic hat sich auch empfohlen. Ingolitsch muss jetzt schauen, dass ihm nicht der Rang abgelaufen wird, wäre wichtig für ihn, dass er nächste Woche fit ist, wenn Dante gesperrt ist.“

MrColl: „Wüthrich ist wirklich so solide und staubtrocken, das ist sehr schön anzusehen und war so nicht zu erwarten finde ich und er gewinnt in Österreich die meisten Kopfballduelle prozentuell gesehen habe ich letztens gelesen – also in der Luft sind wir da echt gut aufgestellt.“

paytv23: „Bin auch zufrieden. 60 Minuten mit einem Mann weniger, auswärts gegen den WAC einen Punkt geholt. Weiterhin ungeschlagen (zu Null) und die Erkenntnis, dass man selbst mit 10 Mann gut dagegenhaltet und nicht viel zulässt.“

