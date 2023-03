Sturm-Fans: „Reife Leistung und gute Reaktion“

Der SK Sturm holte nach der Heimniederlage in der letzten Woche wieder einmal drei Punkte und zeigte beim Auswärtssieg gegen Austria Lustenau eine souveräne...

Der SK Sturm holte nach der Heimniederlage in der letzten Woche wieder einmal drei Punkte und zeigte beim Auswärtssieg gegen Austria Lustenau eine souveräne Leistung. Wir wollen uns ansehen wie die Fans die Leistung ihrer Teams einschätzen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

flachzange1987: „Bist narrisch, war das eine humorlose und reife Leistung. Fast angsteinflößend.“

killver: „Erste Halbzeit hat mir gar nicht gefallen. Zweite Halbzeit war aber erfreulich. Man muss halt die Tore machen.“

HiDa93: „Wichtiger und schlussendlich souveräner Auswärtssieg in Lustenau, vor allem nach der Heimniederlage letzte Woche eine gute Reaktion. Erste Halbzeit hat man ca. 20 Minuten gebraucht, um im Spiel anzukommen, von dort weg hatte man dann alles im Griff und spielte sich auch Torchancen heraus. Zweite Halbzeit war insgesamt besser und dominanter, weshalb das erste Tor erzwungen wurde und danach die entstehenden Räume und Umschaltsituationen gut ausgespielt und weitere Tore erzielt wurden, wovon dann leider nur mehr eines gezählt hat. Grundsätzlich eine souveräne Mannschaftsleistung gestern, etwas Hervorheben möchte ich Sarkaria, Wüthrich und Horvat. Sarkaria mit einer wirklich starken Partie, konnte viele Bälle gut verarbeiten, weiterspielen und somit Angriffe einleiten, zudem gute Standards und der Assist zum 2:0. Wüthrich bringt für die gesamte Abwehr eine deutliche Stabilität rein, schön zu sehen, dass er bereits 70 Minuten spielen konnte – nächste Woche dürfte es dann wohl schon für 90 Minuten reichen. Horvat findet immer besser in unser Spiel rein, war auch gestern ein Dreh- und Angelpunkt und seine Abschlussqualität ist mittlerweile sehr gut und wichtig für uns. Hatte in der zweiten Minute bereits eine gute Möglichkeit, in der zweiten Hälfte dann zwei schöne Tore, wovon leider nur eines gezählt hat.“

Chr1s: „Die erste Halbzeit gefiel mir gar nicht. In der zweiten Halbzeit konnten wir uns glücklicherweise spielerisch steigern und haben völlig verdient gewonnen. Meiner Meinung nach fällt das Ergebnis etwas schmeichelhaft für Lustenau aus aber wuascht. 3 Punkte sind 3 Punkte.“

OoK_PS: „Grgic in dem Spiel keine Minuten zu geben, verstehe ich einfach nicht. Das ist einfach keine Nachwuchsförderung.“

paytv23: „War die richtige Antwort nach dem glücklosen Spiel der letzten Woche. Für den kranken Trainer zu Hause sicher auch besser sich über drei Punkte zu freuen, als über vergebene Siegchancen zu ärgern. Auf die Schwoazen!“

Stgr1909: „Horvat für mich man of the match. Leider schon wieder ein unnötig aberkanntes Tor aber er trifft jetzt regelmäßig. Selbstvertrauen vor dem Tor stimmt jedenfalls. Außerdem der Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld und gute Dribblings.“

Balotelli45: „Gerade in der Zusammenfassung nochmals das 3:0 von Horvat gesehen. Ist eigentlich ein Witz, dass das nicht zählt. Kurz danach hatte sogar Lustenau den Ball wieder, jedoch verliert der Spieler im Mittelfeld den Ball und wir machen das Tor. Für mich ein reguläres Tor.“

GrazTiefschwarz: „Horvat-Verpflichtung war wirklich ein smarter Move, da kann man nur gratulieren. Der wächst gefühlt Partie für Partie!“

Veteran82: „Wenn ich mir anschaue was bei uns da noch verletzt fehlt und wie wenig wir im Gegensatz zu anderen Mannschaften, wo Spieler mit weit weniger Potential fehlen, jammern und dann solche sicheren Siege bei eigentlich schweren Auswärtsspielen einfahren kommt da schon Freude auf. Das gestern war abgebrüht und klar verdient. Den Surdanovic bitte im Sommer holen als Stankovic-Backup statt Ljubic!“

wama: „Schon irre, wie souverän, abgebrüht man in Summe diese Saison auftritt, sich auch im Vergleich zur ohnehin schon tollen Vorsaison kontinuierlich weiter verbessert hat, selbst die zuletzt zahlreicher gewordenen Verletzungen super abfedert. Kompliment wieder einmal an den ganzen Staff, da wird vorbildlich und hervorragend gearbeitet!“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinung nach dem 2:0-Auswärtssieg des SK Sturm gegen Austria Lustenau.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!