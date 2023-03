Austria-Fans: „Die Systemumstellung zahlt sich bisher aus“

Die Wiener Austria gewann das Auswärtsspiel gegen die SV Ried mit 3:1 und machte damit einen wichtigen Schritt Richtung oberes Playoff. Wir wollen uns...

Die Wiener Austria gewann das Auswärtsspiel gegen die SV Ried mit 3:1 und machte damit einen wichtigen Schritt Richtung oberes Playoff. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

tifoso vero: „Der Druck, der vor dem doch sehr entscheidenden Spiel auf unserer Mannschaft lag, war von Anfang an deutlich zu spüren. Was dabei heraus kam war ein hektisches Spiel mit vielen Abspielfehlern und besonders von Ried auch vielen Fouls. Dass wir dieses Spiel dennoch schließlich – und nicht nur wegen des Ausschlusses – souverän gewonnen haben spricht für die Mannschaft und für den Trainer, der drei von vier Spielen gewinnen konnte. Bravo! Manko war die Torausbeute. Bei 22 Torschüssen sollte/müsste mehr herauskommen. Spieler wie Martins, Handl, Jukic und Tabakovic haben für mich heute herausgestochen. Defensiv war es ebenfalls sehr o.k. – wenn man von den Abspielfehlern absieht. Das offensive und „freche“ Spiel war schon zu sehen. Jetzt in Graz nachlegen und wir sind im oberen Playoff. Eventuell schon morgen, wenn Klagenfurt nicht gewinnt.“

Hurricane: „Das wir das noch souverän gewinnen, hätte ich mir nach dem Start nicht gedacht. Bis auf die Riesenchance von Tabakovic war das zu Beginn ganz, ganz wenig. Mit dem 1:1 wie ausgewechselt und verdient gewonnen. Jetzt noch gegen Sturm nachlegen.“

AustriaWien1997: „Austria Wien unter Michael Wimmer macht schon Spaß!“

Braveheart-FAK: „Eigentlich müssten wir das obere Playoff packen. Klagenfurt bräuchte auf jeden Fall sechs Punkte aus drei Spielen mit eher leichtem Programm und WSG mindestens einen mit sehr schwerem Programm. Ich glaub aber wir holen noch 3 Punkte.“

johnfive: „Wir waren nicht gut, aber Ried wurde mit Fortdauer immer schwächer, rote Karte und Eigentor steckt keiner so leicht weg.“

maxglan: „Im Nachhinein gesehen: Hätte Schmid Tabakovic ein wenig mehr streicheln müssen oder konnten die zwei einfach nicht miteinander? Der spielt doch seit Wimmer wie ein anderer Mensch.“

fermin: „Was gut ist: bis auf die Standards sehr wenig zugelassen, Rückschlag weggesteckt. In der Überzahl dann klug und mit Hirn Druck aufgebaut. So und jetzt hol wir uns noch ein Punkterl und das obere Playoff kann kommen.“

Quadrat im Kreis: „Pflicht erfüllt, mehr aber nicht. Da geht noch mehr. Aber die Pflicht wurde brav erfüllt.“

zico74: „Doron Leidner wirkt unheimlich stark. Hoffe, dass er mal von Beginn an spielt.“

veilchen27: „Souveräner, verdienter Sieg. Eigentlich nicht so schlecht begonnen, aber total unnötiges Tor, das uns außer Tritt gebracht hat. Ausgleich eher aus dem Nichts, richtig stark von Haris. Danach klar dominant und recht ungefährdeter Sieger, natürlich v.a. dank des Ausschlusses. Dass wir den Gegner trotzdem lange am Leben gelassen haben und wie wir mit unseren Kontern umgegangen sind, vor allem Keles, ärgert mich dennoch.“

Lokus2: „Puh, das war eine ganz, ganz grausige erste Halbzeit. Mit einer Steigerung in Halbzeit 2 dank der roten Karten für die Rieder. Aber mit einer wirklich nicht guten Leistung auswärts 3:1 zu gewinnen, das hat was! YES! Positiv heute Leidner, Handl und Jukic. Totalausfall Polster – aber ja, das darf man einem jungen Spieler auch mal zugestehen, er kann nicht immer performen. Wenn unsere Verteidigung so desolate Fehlpässe wie gegen Hartberg und heute auch gegen Sturm und die Grünen macht, dann kassieren wir in jeder von den beiden Partien fünf Trümmer.“

Violettesbluat: „Es war ein wichtiger Schritt in Richtung oberes Playoff. Nach 4 Ligaspielen unter Wimmer kann man auch ein sehr positives Resümee ziehen . Auch ich hatte ,,Bauchweh“ aufgrund der Systemumstellung , aber diese zahlt sich für mich bis dato aus.

Pinkman: „Gott sei Dank souverän heimgespielt. Tabakovic bitte den Torschnitt halten. Früchtl wieder eher unsicher und gefühlt jeder Ball geht direkt zum Gegner. Leidner nächstes Mal bitte von Anfang an bringen. Der weiß bei der Ballannahme schon wie er den Gegner überspielen wird. Gute Technik und Standards kann er ebenfalls.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Austria-Fans nach dem 3:1-Auswärtssieg gegen die SV Ried.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!