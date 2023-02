Sturm-Fans: „Verdienter Sieg nach durchschnittlicher Leistung“

Der SK Sturm freut sich nach dem Cup-Aufstieg gegen RB Salzburg über das zweite Erfolgserlebnis. Aufgrund eines Last-Minute-Treffers setzten sich die Blackies zuhause mit...

Der SK Sturm freut sich nach dem Cup-Aufstieg gegen RB Salzburg über das zweite Erfolgserlebnis. Aufgrund eines Last-Minute-Treffers setzten sich die Blackies zuhause mit 1:0 gegen den SK Rapid durch. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Spiel ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

lovehateheRo: „Wenn wir schlecht spielen und Rapid gut, und wir immer noch besser sind und verdient gewinnen, obwohl uns der Schiri ein Tor stiehlt, dann ist das schon sehr schön. Bitte in den nächsten Spielen jetzt mehr auf Teixeira/Sarkaria setzen, Ajeti hat sich den Stammplatz (vor allem als Leihspieler) keineswegs verdient. Affengruber war auch sehr stark, hat unterstrichen wieso er statt Borkovic spielen sollte. Hoffentlich ist es bei Wüthrich nix schlimmes.“

Quaiz: „Früher hättest halt einen Piesinger oder Offenbacher eingewechselt, heute bringst Sarkaria und der bringt dir den entscheidenden Assist.“

OoK_PS: „Am Ende ein verdienter Sieg nach durchschnittlicher Leistung. Zeigt auch, wie hoch die Ansprüche mittlerweile sind, wenn man mit so einer Vorstellung nicht wirklich zufrieden ist. Der Sturm ist halt wirklich eine ordentliche Baustelle. Was Ajeti und Emegha da aufführen, ist schwer anzusehen.“

Vöslauer: „Emegha hatte zwei gute Chancen (keine sogenannten 100% aber dennoch) und Ajeti eine 100% in den ersten Sekunden. Die muss er machen, hilft alles nix. Wird immer Spiele geben wo du als Stürmer abgemeldet bist. Nehme ich ihnen nicht übel. Erinnert euch wie schlecht Emegha und Ajeti phasenweise Solet und Bernardo aussehen haben lassen.

killver: „Rapid spielerisch nach wie vor eher schwach. Hochverdienter Sieg trotz schlechterer Leistung. Rapid hat halt wieder Spirit, und hat in Halbzeit 1 gut über den Kampf reingefunden. Wenn die Moral stimmt kommen sie easy ins obere Playoff.“

Veteran82: „Wenn sogar eine schlechte Leistung reicht, weil einfach viel mehr Qualität da ist.“

Marvinho: „Borkovic und Affengruber in der zweiten Halbzeit sehr souverän! Mach mir für die nächsten Wochen keine Gedanken wegen einen Wüthrich Ausfalls.“

paytv23: „Nach der vergebenen Topchance von Ajeti direkt nach Spielbeginn, und dem aberkannten Abseitstor, kann man mit dem Sieg am Ende zufrieden sein. Die kompakte Defensive von Rapid hat es schwer gemacht viele Chancen zu kreieren. In der ersten Hälfte hat es auch oft ungenaue Pässe gegeben, was auch nicht sehr förderlich war. In der zweiten Hälfte war es dann um einiges besser.“

GrazTiefschwarz: „Der erwartet laue Sommerkick in einer bitterkalten Februarnacht. Heute eine eher schwache Leistung unsererseits, viele Fehler beim Rausspielen, Ungenauigkeiten, schlampige Ballannahmen, fehlende Antizipation bei den Laufwegen. Und trotzdem hatte man nie das Gefühl, dass wir Rapid das gewinnen lassen. Auch mit einer durchwachsenen Performance so einen „dreckigen“ Heimsieg einzufahren spricht für dieses Team. Schön war das vor allem vom Affi und tut auch der Seele sehr gut, besonders Last-Minute natürlich. Seine Performance generell super, dafür dass er schnell eingesprungen ist. Persönliches Fazit des Abends: Ein gutes Pferd springt nur so hoch wie es muss.“

Schönaugürtel Mario: „Rapid hat es uns schwer gemacht. Spielerische Glanzleistung wars daher keine, aber die Mannschaft hat bis zum Schluss alles gegeben und sich selbst belohnt.“

plieschn: „War doch die erwartet zache Partie. Hätten wir heute dennoch einfacher haben können und da rede ich jetzt nicht von dem aberkannten Tor, umgekehrt haben einige Fehlpässe schon sehr viel Nervosität erzeugt. Im Endeffekt ein verdienter Sieg, wieder einmal ist man als Mannschaft gut zusammengestanden! Bitter sind die Verletzungen, gute Besserung an beide Spieler! Und wieder einmal ein danke an die Mannschaft, dass man wieder so beherzt aufgetreten ist und wieder einmal das bessere Ende für sich hatte! Ein toller Fußballabend mit dem richtigen Sieger!“

Stgr1909: „Hatten wir echt einen erfolgreichen Frühjahrsauftakt. Zuerst Salzburg aus dem Cup gekickt, jetzt das vermutlich schwierigste Spiel des Restprogramms gewonnen. Sehr geil! Hoffentlich kommen die verletzten schnell zurück, vor allem Wüthrich wird trotz einer nach wie vor super Besetzung mit Affi und Borko dringend gebraucht. Sollte es bei Ajeti mehrere Wochen dauern war das wohl der vorzeitige Todesstoß für ihn. Es war zwar kein spielerisch schönes Spiel gestern aber das ist es gegen Rapid nie.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 1:0-Sieg des SK Sturm gegen den SK Rapid.