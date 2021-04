Sturm und Cupfinale: LASK vor einer „Balance-Aufgabe“

Wenige Tage vor dem Cup-Finale gegen Salzburg muss der LASK in den zweiten Teil des „Doppels“ gegen Sturm Graz und dort wieder punkten. Wir...

Wenige Tage vor dem Cup-Finale gegen Salzburg muss der LASK in den zweiten Teil des „Doppels“ gegen Sturm Graz und dort wieder punkten. Wir haben die Erwartungen der LASK-Fans vor diesem richtungsweisenden Spiel im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Der Athletiker: „Back to the roots wäre die Devise. Wenn sie schon nimmer kicken wollen/ können oder dürfen, sollte zumindest der Einsatz wieder stimmen. Ansonsten wird man wieder furious das Spiel verlieren und das Trainerteam liegt dann schon in den Seilen. Aufstellung wäre bei mir aktuell: Hinten mit Andrade beginnen. Potzmann statt Renner. Im zentralen Mittelfeld wieder Madsen und Grgic. Auf den Flügeln Balic und Goiginger und als Stürmer Sabitzer oder Altunbas.“

Strafraumkobra: „Yeboah ist einer der wenigen Spieler in der Liga, bei dem Trauner schnell mal mit seinem Latein am Ende ist. Folglich muss er am Mittwoch zu zweit oder zu dritt kaltgestellt werden. Einzelne Spieler müssen nicht adressiert werden, da im Vergleich zu gestern alle Spieler eine Leistungssteigerung erbringen müssen. Ein gelernter Stürmer und Grgic von Beginn an wären schon mal ein guter Anfang. Obwohl ich den Begriff nicht mag, ist das kommende Match ein 6-Punkte-Spiel. Verlieren verboten!“

LASK1965: „Es ist halt zach, dass man jetzt durch die Niederlage gestern unter Siegzwang steht. Wie schön wäre es gewesen, hätte man die Partie übermorgen einfach als Bonusspiel mitnehmen können vor dem großen Saison-Highlight. Verliert man am Mittwoch und gewinnt am Samstag, ist alles ok. Gewinnt man am Mittwoch und verliert am Samstag, wird´s bis zum Ende brutal. Gewinnt man beide Partien ist sowieso alles geil. Und verliert man beide Partien, hat man sich am Ende die gesamte Saison ruiniert. Unsere Jungs haben aber zum Glück schon mehrmals bewiesen, dass sie mit Druck umgehen können, deswegen bin ich vorsichtig optimistisch, dass es am Mittwoch klappt.“

King-Lask: „Vielleicht muss man wirklich mal durchgreifen und einen Sabitzer/Altunbas reinwerfen, schlechter kann es auch fast nicht werden. Hoffe auch das unsere Abwehr inklusive Schlager wieder einmal eine fehlerlose Leistung zustande bringt. Ansonsten wird Platz 3 erledigt sein.“

Bohemian Flexer: „Ein Sieg ist Pflicht, da startet die „beste“ noch verfügbare Elf meiner Meinung nach. Jetzt ein Experiment mit 6-7 neuen Spielern und dann im schlechtesten Fall noch einer Niederlage wäre der Dolchstoß für Thalhammer.“

neunzehnhundertacht: „Mir wäre das Spiel der Spiele am Samstag um einiges wichtiger, darum würde ich so viele Spieler wie möglich schonen.“

Strafraumkobra: „Für eine Schonung ist jetzt keine Zeit. In den nächsten Spielen geht es de facto um alles oder nix.“

Nicolas_Linz: „Hoffe auf etwas Rotation – zumindest für eine Halbzeit und dass ein paar Junge mal mehr Einsatzminuten bekommen. Wirklich zählen tut’s am Samstag. Bei einem Sieg geht auch Thalhammer in die ewigen Annalen des ASK ein – Egal wie es mit ihm nach der Saison weitergeht.“

lasso: „Das Wohl der gesamten Saison würde ich nur sehr ungern an ein Endspiel gegen den Klassenbesten knüpfen. Rotation daher morgen bitte nur wenn die Fitness bei manchen wirklich nicht mehr ausreicht. 6 Spiele vor Saisonende sollte die Zeit der Experimente beendet sein. Durch den blutleeren Auftritt in Graz haben sich alle Beteiligten in die Scheissgasse manövriert. Jetzt liegt es am Team sich hier wieder rauszuziehen. Für die mentale Verfassung gibt es keinen größeren Schub als ein Sieg vor dem Finale. Alle die können sollen am Mittwoch zeigen das solche Spiele wie in Graz nicht die Regel sind.“

Mehr Fanmeinungen zum LASK findet ihr im LASK-Forum des Austrian Soccer Board.