Tabaković-Doppelpack bei Austria-Sieg über Vienna

Austria Wien gewinnt das Testspiel gegen den First Vienna FC mit 2:1. Bei winterlichen Verhältnissen gelingt den Gästen ein schneller Treffer, ehe Haris Tabaković zweimal zuschlägt; noch vor der Pause nach einem Stanglpass von Andreas Gruber, im zweiten Durchgang nach einem Corner von Dominik Fitz.

Zwei Tage nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in Belek erwartete nicht nur die Vienna die Veilchen, Schneefall und eisiger Wind machten die Umstellung nicht einfacher. Unabhängig davon sorgte eine Unstimmigkeit in der violetten Defensive für einen frühen Rückstand, Grozurek traf bereits in der 3. Minute für die Gäste.

In der Folge brauchten Dominik Fitz & Co etwas, um ins Spiel zu finden, die Vienna stand derweil gut und setzte immer wieder gefährliche Nadelstiche. Chris Früchtl war bei einem Heber aufmerksam und verhinderte Schlimmeres (15.), Manuel Polster prüfte auf der Gegenseite erstmals Ex-Austrianer Marcel Ecker im Tor der Vienna (20.).

Die Veilchen kamen dann besser in Fahrt – und zum 1:1. James Holland eroberte im Mittelfeld den Ball, Manfred Fischer leitete direkt auf Andreas Gruber weiter, dessen Stanglpass Haris Tabaković zum Ausgleich verwertete (24.). Einen Schlenzer von Fitz drehte Ecker zur Ecke (30.), Tabaković setzte den Ball nach Polster-Zuspiel am Tor vorbei (40.).

Zur Pause kamen Mirko Kos und Matthias Braunöder ins Spiel, nach einer Stunde dann auch Reinhold Ranftl und Matan Baltaxa. Aleksandar Jukić‘ Schuss konnte vom neuen Vienna-Keeper entschärft werden (62.), kurz darauf war Kos im Eins-gegen-Eins gefordert und hielt seinen Kasten sauber (65.). Nach einem Fitz-Eckball war Tabaković zweimal zur Stelle; den ersten Versuch konnte Kazan im Vienna-Tor nach abklatschen lassen, der zweite zappelte dann im Netz (74.).

Wenige Augenblicke später wechselte das violette Trainerteam nochmals komplett durch, einzig Holland spielte über die vollen 90 Minuten. Die beste Gelegenheit der Hausherren im Finish fand Armand Smrcka vor, dessen Versuch nach Braunöder-Seitenwechsel und Ranftl-Hereingabe geblockt wurde (80.).

Trainer Michael Wimmer: „Das Spiel heute war durchwachsen. Mit der Anfangsphase bin ich gar nicht zufrieden, da bekommen wir ein frühes Gegentor, bei dem die Kommunikation nicht stimmt, danach haben wir gut 20 Minuten gebraucht, bis wir wieder Tempo und Dynamik ins Spiel bringen konnten. Ab diesem Zeitpunkt war es besser, da hatten wir Torchancen, sind zum Ausgleich gekommen und haben das Spiel sogar gedreht, mit den letzten 20 Minuten bin ich dann trotzdem sehr unzufrieden. Natürlich ist noch Müdigkeit in den Beinen, wir sind erst aus dem Trainingslager gekommen und haben gestern im Training auch keine Rücksicht auf dieses Spiel genommen, trotzdem müssen wir technisch sauber und kontrolliert spielen und das ist uns heute nur bedingt gelungen.“

Austria Wien – First Vienna 2:1 (1:1)

Austria Wien, 1. HZ: Früchtl (Kos 46.) – Handl, Holland, Meisl – Teigl (Ranftl 60.), Jukić, Fischer (Baltaxa 60.), Polster – Gruber (Braunöder 46.), Tabaković, Fitz

ab 75.: Kos – Kopp, Baltaxa, Kreiker – Ranftl, Holland, Braunöder, Leidner – Smrcka, Vučić, Keles

Tore: Tabaković 24., 74.; Grozurek 3.