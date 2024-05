Tops, Flops, Stats, Rückblick: SK Austria Klagenfurt 2023/24

Die Saison 2023/24 ist zu Ende und wir ziehen Bilanz. Mannschaft für Mannschaft bewerten wir die sportlichen Leistungen ausgewählter Spieler und des Teams selbst,...

Die Saison 2023/24 ist zu Ende und wir ziehen Bilanz. Mannschaft für Mannschaft bewerten wir die sportlichen Leistungen ausgewählter Spieler und des Teams selbst, führen unsere Vorschläge für „Tops“ und „Flops“ der Saison ins Treffen und blicken am Ende zudem noch auf die wichtigsten Fakten und Statistiken der Saison.

Seit dem Aufstieg in die Bundesliga in der Saison 2020/21 spielte Austria Klagenfurt jede Saison in der Meistergruppe mit, wo man stets auf dem sechsten Platz landete. Die heurige Saison ist dabei keine Ausnahme.

Der sechste Platz ist in Stein gemeißelt

Der SK Austria Klagenfurt wird ein insgesamt positives Resümee zur Saison 2023/24 ziehen, auch wenn man sich wahrscheinlich für das obere Playoff ein wenig mehr erwartet hätte. Die Mannschaft von Trainer Peter Pacult war aber insbesondere in der ersten Hälfte des Grunddurchgangs ein unangenehmer Gegner, der nur sehr schwer zu besiegen war. In den ersten elf Runden des Grunddurchgangs verlor man nur gegen den LASK und holte gegen alle anderen Vereine in der Liga zumindest einen Punkt.

Im oberen Playoff war die Luft bis auf eine glorreiche Ausnahme aber draußen. Der SK Austria Klagenfurt holte nur zwei Unentschieden und einen Sieg in zehn Partien und verlor die restlichen sieben Begegnungen, sodass man am Ende mit sechs Punkten Rückstand auf den TSV Hartberg und den SK Rapid abgeschlagen auf dem sechsten Platz landete. Ein großes Highlight gab es allerdings dennoch für die Fans. Der einzige Sieg im oberen Playoff gelang nämlich ausgerechnet gegen Red Bull Salzburg, als man einen zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand in einen 4:3-Sieg umdrehte.

TOPS

Andy Irving

Andy Irving war das Um und Auf im Klagenfurter Mittelfeld und mit neun Toren blieb er nur einen Treffer hinter Sinan Karweina. Die beste Saisonleistung zeigte der Schotte beim 4:3-Sieg gegen Red Bull Salzburg, als er die Mozartstädter mit drei Toren fast im Alleingang bezwang. Neben seinen neun Toren bereitete er auch vier weitere Treffer vor und war einer der wenigen Akteure, die sich in den Partien der Meistergruppe noch einmal steigern konnten. Ob es für Starteinsätze bei West Ham United reichen wird, ist allerdings eher fraglich. Der Schotte wird selbst gespannt sein was ihn im Sommer in London erwarten wird.

Sinan Karweina

Der 25-Jährige Deutsche war einer der gefährlichsten Offensivspieler in dieser Bundesliga-Saison und kam in 27 Einsätzen auf 17 Scorerpunkte, die sich auf zehn Tore und sieben Assists aufteilen. Karweina bewies dabei, dass er sehr flexibel einsetzbar ist, denn er neben seiner Hauptposition im Sturmzentrum war er auch auf beiden Flügeln und etwas versetzt hinter einer Spitze agierend zu sehen. Wie Irving wird auch der spielstarke Karweina die Klagenfurter verlassen und das Duo, das gemeinsam 19 Tore erzielte, wird eine große Lücke hinterlassen. Immerhin erzielte kein anderer Klagenfurt-Akteur mehr als drei Treffer in dieser Saison.

Phillip Menzel

Der 25-jährige Tormann Phillip Menzel erwies sich als sehr verlässlicher Schlussmann und gehörte zu den besten Torhütern der Liga. Auch der Deutsche wird die Klagenfurter verlassen und wechselt ablösefrei zum 1. FC Saarbrücken.

Nicolas Wimmer

Der Innenverteidiger war wieder einmal der Fels in der Brandung. Wimmer ist insbesondere bei Luftduellen kaum zu bezwingen und ein echter Führungsspieler, der am Platz mit viel Leidenschaft agiert und ein unangenehmer Gegenspieler ist. Der Abwehrspieler erlitt in den Saisonen 2018/19 und 2019/20 zwei Kreuzbandrisse und diese Verletzungshistorie ist wohl der einzige Grund, weshalb es mit einem Transfer zu einem größeren Klub bisher nicht klappen wollte. Immerhin zeigt Wimmer seit Jahren starke Leistungen im Abwehrzentrum der Klagenfurter und wäre für viele Mannschaften eine Verstärkung. Nun zieht es den 29-Jährigen aber seinen eigenen Aussagen nach ins Ausland und wir halten die Daumen, dass es mit einem Transfer klappt.

FLOPS

Anton Maglica

Anton Maglica sollte die Offensive der Klagenfurter verstärken und schloss sich erst im Winter der Pacult-Elf an. Der erfahrene Kroate kam aber insgesamt nur auf sechs Kurzeinsätze, in denen er nur 89 Minuten auf dem Platz stand und keinen Scorerpunkt beisteuerte. Ein Mitgrund dafür war eine Verletzung der Achillessehne, die ihn rund zwei Monate außer Gefecht setzte.

Jonas Arweiler

Mittelstürmer Jonas Arweiler stand in der Liga in 25 Einsätzen 1.452 Minuten auf dem Platz und erzielte nur einen Treffer. Die Ausbeute war für einen Spieler seines Formats zu gering, auch wenn er immerhin drei weitere Tore vorbereitete. Es war sicherlich eines der Probleme für Austria Klagenfurt in dieser Saison, dass außer Karweina und Irving kein Spieler als verlässlicher Torschütze glänzte.

Ali Loune

Vom Deutsch-Marokkaner Ali Loune erhoffte man sich in Klagenfurt ebenfalls mehr. Die Leihgabe vom FC Nürnberg, die einen bis Sommer 2025 laufenden Vertrag bei Austria Klagenfurt unterschrieb, absolvierte keine einzige Spielminute für die Pacult-Elf und saß im Frühjahr bloß acht Mal auf der Ersatzbank ohne eingewechselt zu werden.

AUFSTEIGER

Jannik Robatsch

Der erst 19-Jährige Innenverteidiger fiel zwar über weite Strecken der Saison aus, bekam aber gegen Ende der abgelaufenen Spielzeit immer wieder Einsätze und zeigte dabei gute Leistungen. Beim 1:1-Unentschieden gegen den SK Rapid agierte er auf der für ihn eher ungewohnten linken Abwehrseite und erledigte seine Aufgabe sehr gut. Sollte Nicolas Wimmer ins Ausland wechseln, dann befindet sich mit Robatsch, der gerade einen langfristigen Vertrag bis 2028 unterschrieb, vielleicht schon der Ersatz in den eigenen Reihen.

STATISTIKEN

Tore

10 – Sinan Karweina

9 – Andrew Irving

3 – Florian Jaritz, Aaron Sky Schwarz

2 – Max Besuschkow, Christopher Wernitznig, Christopher Cvetko, Kosmas Gkezos, Solomon Bonnah

1 – Nicolas Binder, Jonas Arweiler, Nicolas Wimmer, Rico Benatelli

Assists

6 – Sinan Karweina

4 – Andrew Irving, Max Besuschkow, Nicolas Binder

3 – Florian Jaritz, Jonas Arweiler

1 – Aaron Sky Schwarz, Christopher Wernitznig, Christopher Cvetko, Kosmas Gkezos, Nicolas Wimmer, Rico Benatelli, Till Schumacher, Anton Maglica

Assist-Assists

5 – Andrew Irving

3 – Nicolas Wimmer, Simon Straudi

2 – Sinan Karweina, Max Besuschkow, Christopher Cvetko, Kosmas Gkezos, Nikola Djoric

1 – Florian Jaritz, Christopher Wernitznig, Jonas Arweiler, Solomon Bonnah, Simon Straudi, Turgay Gemicibasi

Gesamte Punkte: 39

Expected Points: 36.60

Erzielte Tore: 40

Expected Goals: 34.38